ЛИРА ДА БРАЧЧО
ЛИРА ДА БРАЧЧО - струнный смычковый инструмент.
Распространён в Италии в XV - начале XVII веков. У современников фигурировала также под названиями «лира», «лира современная» (lira moderna), «лира семиструнная» (lira di sette corde) и «виола». Предположительно сформировалась из виелы с бурдонной струной во 2-й половине XV века. Формой корпуса напоминает скрипку, однако имеет более широкие деки; боковые выемки на ранних моделях обозначены слабо и не ограничены углами. Размеры инструмента различны, но обычно он несколько крупнее скрипки. Колковая коробка листовидная, с фронтальным расположением колков. Отличительная черта конструкции - наличие 2 бурдонных струн, натянутых сбоку от грифа. Настройка в целом близка скрипичной: «ре» малой - «ре» 1-й – «соль» малой - «соль» 1-й - ре 1-й - «ля» 1-й - «ми» 2-й октавы. Бурдонные струны, как правило, открытые. При игре Лиры да браччо держали у левого плеча наклонно. Инструмент приспособлен для игры аккордового аккомпанемента (он обычно импровизировался) благодаря пологой подставке, длинному смычку и «перекрёстной» настройке, упрощающей аппликатуру некоторых аккордов. Игрой на Лире да браччо сопровождалось пение, чтение и импровизация стихов (в подражание древнегреческим поэтам-певцам), в драматических интермедиях - пение и декламация стихов актёрами, исполнявшими роли богов, героев и других мифологических персонажей. В ансамблях (оркестрах) XVI века иногда использовалась как мелодический инструмент.
Наличие бурдонных струн придаёт этому инструменту сходство с басо-теноровым инструментом - лирой да гамба, или лироне (итальянское lira da gamba, lirone), что позволяет некоторым исследователям объединять оба инструмента в семейство. К концу XVI века лира да гамба распространилась по всей Италии, в Южной Германии и Франции. Её расцвет связан с оперой и ораторией в 1-й половине - середине XVII века (использование предусмотрено в опере «Эвридика» Я. Пери, 1600, «Представлении о Душе и Теле» Э. де Кавальери, 1600, и др.). Применялась в группе бассо континуо и в инструментальной музыке.