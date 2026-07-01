ЛИРА ДА БРАЧЧО

ЛИРА ДА БРАЧЧО - струнный смычковый инструмент .

Рас­про­стра­нён в Ита­лии в XV - начале XVII веков. У со­вре­мен­ни­ков фи­гу­ри­ро­ва­ла так­же под на­зва­ния­ми «ли­ра», «ли­ра со­вре­мен­ная» (lira moderna), «ли­ра се­ми­струн­ная» (lira di sette corde) и «вио­ла». Пред­по­ло­жи­тель­но сфор­ми­ро­ва­лась из вие­лы с бур­дон­ной стру­ной во 2-й половине XV века. Фор­мой кор­пу­са на­по­ми­на­ет скрип­ку, од­на­ко име­ет бо­лее ши­ро­кие де­ки; бо­ко­вые вы­ем­ки на ран­них мо­де­лях обо­зна­че­ны сла­бо и не ог­ра­ни­че­ны уг­ла­ми. Раз­ме­ры ин­ст­ру­мен­та раз­лич­ны, но обыч­но он не­сколь­ко круп­нее скрип­ки. Кол­ко­вая ко­роб­ка лис­то­вид­ная, с фрон­таль­ным рас­по­ло­же­ни­ем кол­ков. От­ли­чительная чер­та кон­ст­рук­ции - на­ли­чие 2 бур­дон­ных струн, на­тя­ну­тых сбо­ку от гри­фа. На­строй­ка в це­лом близ­ка скри­пичной: «ре» ма­лой - «ре» 1-й – «соль» ма­лой - «соль» 1-й - ре 1-й - «ля» 1-й - «ми» 2-й ок­та­вы. Бур­дон­ные стру­ны, как пра­ви­ло, от­кры­тые. При иг­ре Лиры да браччо дер­жа­ли у ле­во­го пле­ча на­клон­но. Ин­ст­ру­мент при­спо­соб­лен для иг­ры ак­кор­до­во­го ак­ком­па­не­мен­та (он обыч­но им­про­ви­зи­ро­вал­ся) бла­го­да­ря по­ло­гой под­став­ке, длин­но­му смыч­ку и «пе­ре­крё­ст­ной» на­строй­ке, уп­ро­щаю­щей ап­пли­ка­ту­ру не­ко­то­рых ак­кор­дов. Иг­рой на Лире да браччо со­про­во­ж­да­лось пе­ние, чте­ние и им­про­ви­за­ция сти­хов (в под­ра­жа­ние древнегреческим по­этам-пев­цам), в дра­ма­тических ин­тер­ме­ди­ях - пе­ние и дек­ла­ма­ция сти­хов ак­тё­ра­ми, ис­пол­няв­ши­ми ро­ли бо­гов, ге­ро­ев и других ми­фо­ло­гических пер­со­на­жей. В ан­самб­лях (ор­ке­ст­рах) XVI века ино­гда ис­поль­зо­ва­лась как ме­ло­дический ин­ст­ру­мент.

На­ли­чие бур­дон­ных струн при­да­ёт это­му ин­ст­ру­мен­ту сход­ст­во с ба­со-те­но­ро­вым ин­ст­ру­мен­том - ли­рой да гам­ба, или ли­ро­не (итальянское lira da gamba, lirone), что по­зво­ля­ет не­ко­то­рым ис­сле­до­ва­те­лям объ­е­ди­нять оба ин­ст­ру­мен­та в се­мей­ст­во. К концу XVI века ли­ра да гам­ба рас­про­стра­ни­лась по всей Ита­лии, в Южной Гер­ма­нии и Фран­ции. Её рас­цвет свя­зан с опе­рой и ора­то­ри­ей в 1-й половине - середине XVII века (ис­поль­зо­ва­ние пре­ду­смот­ре­но в опе­ре «Эв­ри­ди­ка» Я. Пе­ри, 1600, «Пред­став­ле­нии о Ду­ше и Те­ле» Э. де Ка­валь­е­ри, 1600, и др.). При­ме­ня­лась в груп­пе бас­со кон­ти­нуо и в ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке.

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