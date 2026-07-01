ЛИПШИЦ ЖАК (настоящие имя Хаим Яков)

ЛИПШИЦ ЖАК (настоящие имя Ха­им Яков) - французский и американский скульптор.

Сын стро­ительного под­ряд­чи­ка. По­се­щал за­ня­тия в Ри­со­валь­ной шко­ле в Виль­не, го­то­вил­ся стать ар­хи­тек­то­ром . В 1909 году уе­хал в Па­риж, где обу­чал­ся скульп­ту­ре в Шко­ле изящ­ных ис­кусств у Ж.А. Эн­жал­бе­ра, в ака­де­ми­ях Р. Жю­лиа­на (у Р. Вер­ле) и Ф. Ко­ла­рос­си. Ран­ние ра­бо­ты скульп­то­ра (1910-1912 годы) близ­ки клас­си­ци­зи­рую­ще­му сти­лю А. Май­о­ля и Ш. Дес­пио. В 1911-1912 годах Липшиц по­се­тил Санкт-Пе­тер­бург, где, в ча­ст­но­сти, изу­чал кол­лек­цию скиф­ско­го искусства в императорском Эр­ми­та­же.

По воз­вра­ще­нии в Па­риж Липшиц во­шёл в круг мас­те­ров па­риж­ской шко­лы (К. Брын­ку­ши, А. Мо­диль­я­ни, Х. Су­тин, А. Ар­хи­пен­ко и др., так­же по­эты Б. Сан­д­рар, М. Жа­коб); ув­лёк­ся африканским искусством и древнеегипетской пла­сти­кой. В 1913 году Д. Ри­ве­ра по­зна­ко­мил его с П. Пи­кас­со , бла­го­да­ря че­му Липшиц на­чал ис­поль­зо­вать приё­мы ку­биз­ма в сво­их ра­бо­тах (од­на из пер­вых - «Мать и ди­тя», брон­за, 1913-1914 годы, ча­ст­ное со­б­ра­ние), став од­ним из вид­ных пред­ста­ви­те­лей французского аван­гар­диз­ма. Ку­би­стические скульп­ту­ры Липшица 1915-1916 годов вы­страи­ва­ют­ся из рез­ко вы­руб­лен­ных форм, фи­гу­ры упо­доб­ля­ют­ся на­гро­мо­ж­де­ни­ям ка­мен­ных бло­ков («Го­ло­ва», брон­за, 1915, га­ле­рея Тейт, Лон­дон; «Ги­та­рист», брон­за, 1916, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк; «При­встав­шая фи­гу­ра», ка­мень, 1916, Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма, Нью-Йорк). В начале 1920-х годов ис­пол­нил бюс­ты Ж. Кок­то, Г. Стайн, Ко­ко Ша­нель, Р. Ра­ди­ге. В 1920-е годы тя­же­ло­вес­ные, плот­но сомк­ну­тые объ­ё­мы сме­ня­ют­ся у Липшица «от­кры­ты­ми» фор­ма­ми, где мас­сы про­ре­за­ют­ся пус­то­та­ми. В 1930-е годы соз­дал ряд скульп­тур на ми­фо­ло­гические те­мы (в т. ч. ком­по­зи­цию «Про­ме­тей» для Двор­ца от­кры­тий и изо­бре­те­ний на Все­мир­ной вы­став­ке 1937 года в Па­ри­же; по­лу­чил зо­ло­тую ме­даль). Уча­ст­во­вал в вы­став­ках русского искусства в Лон­до­не (1921), Па­ри­же (1931), так­же в русском от­де­ле вы­став­ки «Со­вре­мен­ное фран­цуз­ское ис­кус­ст­во» в Мо­ск­ве (1928) и др. В 1924 году по­лу­чил французское гра­ж­дан­ст­во; пе­ре­ехал в Бу­лонь-сюр-Сен. В 1935 году по­се­тил СССР.

В 1940 году Липшиц пе­ре­ехал в Ту­лу­зу, в ию­не 1941 года эмиг­ри­ро­вал в США; с 1947 года про­жи­вал в Гас­тинг­се-на-Гуд­зо­не (штат Нью-Йорк). В 1958 году при­нял гра­ж­дан­ст­во США; по­се­щал Из­ра­иль (1963, 1967). В скульп­ту­ре американского пе­рио­да пре­об­ла­да­ют ок­руг­лые, на­пря­жён­но из­ги­баю­щие­ся фор­мы. Соз­да­вал за­каз­ные мо­ну­мен­таль­ные ра­бо­ты (все - брон­за), в т. ч. ста­тую «Про­ме­тей, уду­шаю­щий ор­ла» (1944-1953 годы, Ху­дожественный центр Уо­ке­ра, Мин­неа­по­лис), в ал­ле­го­рической фор­ме изо­бра­жаю­щую по­бе­ду над фа­шиз­мом; « Ма­дон­ну » (про­ект 1947, осу­ще­ст­в­лён около 1955 года) для церкви Нотр-Дам-де-Льес в Ас­си (Фран­ция); ба­рель­еф «Ро­ж­де­ние муз» для особ­ня­ка Дж.Д. Рок­фел­ле­ра (1950; вариан­ты - кам­пус Мас­са­чу­сет­ско­го тех­но­логического института, Кемб­ридж, США, и др.); ком­по­зи­ции «Мир на Зем­ле» для Музыкального цен­тра в Лос-Анд­же­ле­се (1969) и «Бел­ле­ро­фонт, ук­ро­щаю­щий Пе­га­са» для Ко­лум­бий­ско­го университета (1972).

Ка­ва­лер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1946).

Сочинения:

A. Modigliani. P., 1952;

My life in sculp­ture. N. Y., 1972 (with H.H. Arnason)