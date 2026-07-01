ЛИПШИЦ ЖАК (настоящие имя Хаим Яков)
ЛИПШИЦ ЖАК (настоящие имя Хаим Яков) - французский и американский скульптор.
Сын строительного подрядчика. Посещал занятия в Рисовальной школе в Вильне, готовился стать архитектором. В 1909 году уехал в Париж, где обучался скульптуре в Школе изящных искусств у Ж.А. Энжалбера, в академиях Р. Жюлиана (у Р. Верле) и Ф. Коларосси. Ранние работы скульптора (1910-1912 годы) близки классицизирующему стилю А. Майоля и Ш. Деспио. В 1911-1912 годах Липшиц посетил Санкт-Петербург, где, в частности, изучал коллекцию скифского искусства в императорском Эрмитаже.
По возвращении в Париж Липшиц вошёл в круг мастеров парижской школы (К. Брынкуши, А. Модильяни, Х. Сутин, А. Архипенко и др., также поэты Б. Сандрар, М. Жакоб); увлёкся африканским искусством и древнеегипетской пластикой. В 1913 году Д. Ривера познакомил его с П. Пикассо, благодаря чему Липшиц начал использовать приёмы кубизма в своих работах (одна из первых - «Мать и дитя», бронза, 1913-1914 годы, частное собрание), став одним из видных представителей французского авангардизма. Кубистические скульптуры Липшица 1915-1916 годов выстраиваются из резко вырубленных форм, фигуры уподобляются нагромождениям каменных блоков («Голова», бронза, 1915, галерея Тейт, Лондон; «Гитарист», бронза, 1916, Музей современного искусства, Нью-Йорк; «Привставшая фигура», камень, 1916, Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк). В начале 1920-х годов исполнил бюсты Ж. Кокто, Г. Стайн, Коко Шанель, Р. Радиге. В 1920-е годы тяжеловесные, плотно сомкнутые объёмы сменяются у Липшица «открытыми» формами, где массы прорезаются пустотами. В 1930-е годы создал ряд скульптур на мифологические темы (в т. ч. композицию «Прометей» для Дворца открытий и изобретений на Всемирной выставке 1937 года в Париже; получил золотую медаль). Участвовал в выставках русского искусства в Лондоне (1921), Париже (1931), также в русском отделе выставки «Современное французское искусство» в Москве (1928) и др. В 1924 году получил французское гражданство; переехал в Булонь-сюр-Сен. В 1935 году посетил СССР.
В 1940 году Липшиц переехал в Тулузу, в июне 1941 года эмигрировал в США; с 1947 года проживал в Гастингсе-на-Гудзоне (штат Нью-Йорк). В 1958 году принял гражданство США; посещал Израиль (1963, 1967). В скульптуре американского периода преобладают округлые, напряжённо изгибающиеся формы. Создавал заказные монументальные работы (все - бронза), в т. ч. статую «Прометей, удушающий орла» (1944-1953 годы, Художественный центр Уокера, Миннеаполис), в аллегорической форме изображающую победу над фашизмом; «Мадонну» (проект 1947, осуществлён около 1955 года) для церкви Нотр-Дам-де-Льес в Асси (Франция); барельеф «Рождение муз» для особняка Дж.Д. Рокфеллера (1950; варианты - кампус Массачусетского технологического института, Кембридж, США, и др.); композиции «Мир на Земле» для Музыкального центра в Лос-Анджелесе (1969) и «Беллерофонт, укрощающий Пегаса» для Колумбийского университета (1972).
Кавалер ордена Почётного легиона (1946).
Сочинения:
A. Modigliani. P., 1952;
My life in sculpture. N. Y., 1972 (with H.H. Arnason)