ЛИППИ

ЛИППИ - итальянские живописцы , отец и сын.

Фра Фи­лип­по (ди Том­ма­зо) (около 1406, Фло­рен­ция - 9.10.1469, Спо­ле­то) при­над­ле­жит к круп­ней­шим мас­те­рам Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния. Обу­чил­ся жи­во­пи­си уже по­сле всту­п­ле­ния в ор­ден кар­ме­ли­тов (1421). Не­по­средственные учи­те­ля не­из­вест­ны; на его ста­нов­ле­ние по­влия­ли жи­во­пись Ма­зач­чо и Фра Анд­же­ли­ко, скульп­ту­ра До­на­тел­ло и Лу­ки дел­ла Роб­биа, а так­же ху­дожественные впе­чат­ле­ния, по­лу­чен­ные во вре­мя пре­бы­ва­ния в Сие­не (около 1426-1428 годов) и Па­дуе (1434). При жиз­ни Фра Фи­лип­по его искусство це­ни­лось очень вы­со­ко: в чис­ле за­каз­чи­ков - чле­ны се­мей­ст­ва Ме­ди­чи, ар­хи­епи­скоп Фло­рен­ции, фло­рен­тий­ская синь­о­рия и др. Воз­мож­но, из­вест­ность по­зво­ли­ла ху­дож­ни­ку со­хра­нить по­ло­же­ние в об­ще­ст­ве и по­сле то­го, как он, бу­ду­чи ка­пел­ла­ном жен­ско­го монастыря Сан­та-Мар­ге­ри­та в Пра­то, по­лю­бил мо­на­хи­ню Лук­ре­цию Бу­ти (ко­то­рая по­зи­ро­ва­ла ему в 1456 году для од­но­го из об­ра­зов Ма­дон­ны), вме­сте с ней по­ки­нул мо­на­стырь и по­се­лил­ся в Пра­то.

Пер­вые до­ку­мен­ти­ро­ван­ные ра­бо­ты Фра Фи­лип­по вы­пол­не­ны им для монастыря Сан­та-Ма­рия-дель-Кар­ми­не во Фло­рен­ции: пло­хо со­хра­нив­шая­ся фре­ска «Ут­вер­жде­ние (Ре­фор­ма) ус­та­ва ор­де­на кар­ме­ли­тов» (около 1428-1430 годов) и доска «Ма­дон­на с Мла­ден­цем в ок­ру­же­нии свя­тых и мо­на­хов-кар­ме­ли­тов» (Кас­тел­ло-Сфор­це­ско, Ми­лан; ве­ро­ят­но, бы­ла ча­стью ал­тар­ной пре­гра­ды). Про­из­ве­де­ния конца 1430-х - 1440-х годов (« Ма­дон­на Кор­не­то Тар­кви­ния», 1437, Национальная га­ле­рея ста­ро­го искусства, Рим; «Двой­ной порт­рет», около 1440 года, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк) за­став­ля­ют пред­по­ла­гать зна­ком­ст­во Фра Фи­лип­по с ни­дерландской жи­во­пи­сью (твор­че­ст­вом Я. ван Эй­ка). В них пред­став­ле­ны но­вые для итальянского искусства те­мы (Ма­дон­на в до­маш­ней об­ста­нов­ке, двой­ной порт­рет) и мно­го­численные ико­но­гра­фические ци­та­ты (ил­лю­зио­ни­стический кар­туш с да­той и др.) из северной жи­во­пи­си.

В ал­тар­ных об­раз­ах Фра Фи­лип­по стре­мил­ся при­бли­зить­ся к жи­во­пис­но­сти ни­дерландских мас­те­ров, до­би­ва­ясь мно­го­слой­но­сти и све­то­нос­но­сти цве­та, пре­вос­хо­дя­щих воз­мож­но­сти тем­пе­ры, в ко­то­рой он ра­бо­тал; та­ким об­ра­зом его жи­во­пись под­го­тав­ли­ва­ла пе­ре­ход к мас­ля­ной жи­во­пи­си в итальянском искусстве. В его боль­ших ал­та­рях - «Ал­тарь Бар­ба­до­ри» («Ма­дон­на с Мла­ден­цем и свя­ты­ми Фре­дианом и Ав­гу­сти­ном», 1437-1439 годы, Лувр , Па­риж), «Ко­ро­но­ва­ние Бо­го­ма­те­ри» (1443-1447 годы), «Ма­дон­на с Мла­ден­цем и свя­ты­ми Фран­ци­ском, Да­миа­ном, Кось­мой и Ан­то­ни­ем Па­ду­ан­ским» (около 1445 года; оба - га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция) - фор­ми­ру­ет­ся но­вая кон­цеп­ция еди­но­го глу­бо­ко­го жи­во­пис­но­го про­стран­ст­ва: со­че­тая ин­терь­ер и пей­заж, оно на­пол­ня­ет­ся объ­ём­ны­ми фи­гу­ра­ми, оку­тан­ны­ми воздушной сре­дой. Всё бо­лее слож­ны­ми ста­но­вят­ся пер­спек­тив­ные по­строе­ния, что осо­бен­но за­мет­но в сце­нах «Бла­го­ве­ще­ния» (около 1443 и около 1450 годов, оба - Ста­рая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен; около 1445 года, церковь Сан-Ло­рен­цо, Фло­рен­ция; 1450-е годы, Национальная га­ле­рея ста­ро­го искусства, Рим). В об­раз­ах Ма­дон­ны с Мла­ден­цем (Па­лац­цо Ме­ди­чи-Рик­кар­ди, Фло­рен­ция; 1465, га­ле­рея Уф­фи­ци) Фра Фи­лип­по с тон­кой жи­во­пис­ностью пи­шет фор­мы, ими­ти­рую­щие скульп­тур­ные рель­е­фы; в «Ма­дон­не с Мла­ден­цем в ок­ру­же­нии сцен из жиз­ни святой Ан­ны» (1452, Па­лац­цо Пит­ти, Фло­рен­ция) ис­поль­зу­ет фор­му тон­до, вы­страи­вая слож­ную цен­трическую ком­по­зи­цию. Ряд ра­бот на те­му «По­кло­не­ние Мла­ден­цу» (около 1460 года, Государственные му­зеи, Бер­лин; около 1455 и около 1463 годов, оба - га­ле­рея Уф­фи­ци) - пер­вые ноч­ные сце­ны в жи­во­пи­си кват­ро­чен­то.

В Пра­то Фра Фи­лип­по рас­пи­сал хор церкви Святого Сте­фа­на (1452-1466 годы). В рас­по­ло­жен­ных на­про­тив друг дру­га ис­то­ри­ях святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля и святого Сте­фа­на ху­дож­ник вы­страи­ва­ет различные ти­пы про­стран­ст­ва: глу­бо­кая пер­спек­ти­ва, соз­дан­ная ар­хитектурными ку­ли­са­ми; го­ри­стые ланд­шаф­ты и др. Тща­тель­но про­ду­ман­ные ком­по­зи­ция и раз­ме­ще­ние фи­гур, осо­бый ли­ней­ный ритм (раз­ви­тый за­тем С. Бот­ти­чел­ли) на­де­ля­ют эти рос­пи­си осо­бым ди­на­миз­мом. По за­ка­зу ком­му­ны Спо­ле­то Фра Фи­лип­по вы­пол­нил рос­пись в романском со­бо­ре Сан-Ру­фи­но (1466-1469 годы; за­вер­ше­на Фра Диа­ман­те и Фи­лип­пи­но Лип­пи), ис­поль­зо­вав во­гну­тую по­верх­ность ап­си­ды для соз­да­ния глу­бо­ко­го пей­заж­но­го про­стран­ст­ва и раз­де­лив ком­по­зи­цию на 3 час­ти ил­лю­зор­ны­ми ко­лон­на­ми, по­вто­ряю­щи­ми ко­лон­ны, флан­ки­рую­щие ап­си­ду.

В Пра­то во­круг Фра Фи­лип­по и Фра Диа­ман­те сло­жи­лась об­шир­ная мас­тер­ская; уче­ни­ка­ми Фра Фи­лип­по бы­ли С. Бот­ти­чел­ли, Фи­лип­пи­но Лип­пи и, воз­мож­но, А. дель Вер­рок­кьо.

Фи­лип­пи­но (около 1457, Пра­то - 18.4.1504, Фло­рен­ция) учил­ся в Спо­ле­то у от­ца, с 1472 года - у С. Бот­ти­чел­ли во Фло­рен­ции. Влия­ни­ем обо­их мас­те­ров от­ме­че­ны ран­ние ра­бо­ты Фи­лип­пи­но, боль­шин­ст­во из ко­то­рых при­пи­са­ны ему по сти­ли­стическим при­зна­кам [«Ма­дон­на с Мла­ден­цем», конец 1470-х - начало 1480-х годов, галерея Уффици; «Товий и ангел», около 1475-1480 годов, Национальная га­ле­рея искусства, Ва­шинг­тон; «По­кло­не­ние Мла­ден­цу», середина 1480-х годов, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; со­стоя­щее из двух тон­до «Бла­го­ве­ще­ние», 1483-1484 годы, Городская пи­на­ко­те­ка, Сан-Джи­минь­я­но; так­же кас­со­не с ис­то­рия­ми Ес­фи­ри, Лук­ре­ции (Па­лац­цо Пит­ти) и Вир­д­жи­нии - Лувр, Па­риж]. Около 1485-1486 годов Фи­лип­пи­но за­вер­ша­ет рос­пи­си Ма­зач­чо и Ма­зо­ли­но в ка­пел­ле Бран­кач­чи в церкви Сан­та-Ма­рия-дель-Кар­ми­не во Фло­рен­ции, соз­на­тель­но под­ра­жая ху­дож­ни­кам 1420-х годах., од­на­ко ему свой­ст­вен­ны мень­шая мо­нумен­таль­ность пла­стических масс и бо́ль­шая при­вер­жен­ность к ли­ней­но­му рит­му. Собственный стиль зре­лых ра­бот Фи­лип­пи­но («Яв­ле­ние Бо­го­ма­те­ри св. Бер­нар­ду», 1485-1487 годы, церковь Ба­дия, Фло­рен­ция; «По­кло­не­ние вол­хвов», 1496, га­ле­рея Уф­фи­ци, и др.) от­ли­ча­ет­ся ди­на­миз­мом, ко­то­рый дос­ти­га­ет­ся уд­ли­не­ни­ем фи­гур, слож­ным рит­мом яр­ких цве­то­вых пя­тен и при­хот­ли­вым узо­ром ли­ний.

Пре­бы­ва­ние в Ри­ме в 1488-1493 годах от­кры­ло для Фи­лип­пи­но ан­тич­ное искусство, по­вли­яв­шее на все его даль­ней­шие ра­бо­ты. Рас­пи­сы­вая ка­пел­лу Ка­ра­фа в церкви Сан­та-Ма­рия-со­пра-Ми­нер­ва в Ри­ме (1488-1493 годы), он вдох­нул жизнь в слож­ную до­ми­ни­кан­скую ико­но­гра­фическую про­грам­му, по­мес­тив её в де­ко­ра­ции римской ан­тич­но­сти. В рос­пи­си ка­пел­лы Строц­ци в церкви Сан­та-Ма­рия-Но­вел­ла во Фло­рен­ции (1487-1502 годы) Фи­лип­пи­но пре­об­ра­жа­ет ре­аль­ную ар­хи­тек­ту­ру го­тической ка­пел­лы с по­мо­щью на­пи­сан­ных гри­зай­лью ан­ти­ки­зи­рую­щих ко­лонн и рель­е­фов, соз­дав еди­ный ан­самбль, вклю­чаю­щий в се­бя вит­ра­жи (по его ри­сун­кам) и над­гро­бие ра­бо­ты Б. Рос­сел­ли­но. Экс­прес­сив­ные сце­ны из жи­тий святого Фи­лип­па и святого Ио­ан­на Еван­ге­ли­ста раз­во­ра­чи­ва­ют­ся на фо­не фан­та­стической «ан­тич­ной» ар­хи­тек­ту­ры и об­рам­ле­ны изы­скан­ны­ми гро­те­ска­ми. Со­хра­ни­лось боль­шое чис­ло ри­сун­ков Фи­лип­пи­но (шту­дии, за­ри­сов­ки ан­тич­ных па­мят­ни­ков, на­бро­ски и др.). Сре­ди по­сле­до­вате­лей Фи­лип­пи­но - со­труд­ни­чав­ший с ним Раф­фа­эл­ли­но дель Гар­бо.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)