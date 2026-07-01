ЛИППИ
ЛИППИ - итальянские живописцы, отец и сын.
Фра Филиппо (ди Томмазо) (около 1406, Флоренция - 9.10.1469, Сполето) принадлежит к крупнейшим мастерам Раннего Возрождения. Обучился живописи уже после вступления в орден кармелитов (1421). Непосредственные учителя неизвестны; на его становление повлияли живопись Мазаччо и Фра Анджелико, скульптура Донателло и Луки делла Роббиа, а также художественные впечатления, полученные во время пребывания в Сиене (около 1426-1428 годов) и Падуе (1434). При жизни Фра Филиппо его искусство ценилось очень высоко: в числе заказчиков - члены семейства Медичи, архиепископ Флоренции, флорентийская синьория и др. Возможно, известность позволила художнику сохранить положение в обществе и после того, как он, будучи капелланом женского монастыря Санта-Маргерита в Прато, полюбил монахиню Лукрецию Бути (которая позировала ему в 1456 году для одного из образов Мадонны), вместе с ней покинул монастырь и поселился в Прато.
Первые документированные работы Фра Филиппо выполнены им для монастыря Санта-Мария-дель-Кармине во Флоренции: плохо сохранившаяся фреска «Утверждение (Реформа) устава ордена кармелитов» (около 1428-1430 годов) и доска «Мадонна с Младенцем в окружении святых и монахов-кармелитов» (Кастелло-Сфорцеско, Милан; вероятно, была частью алтарной преграды). Произведения конца 1430-х - 1440-х годов («Мадонна Корнето Тарквиния», 1437, Национальная галерея старого искусства, Рим; «Двойной портрет», около 1440 года, Метрополитен-музей, Нью-Йорк) заставляют предполагать знакомство Фра Филиппо с нидерландской живописью (творчеством Я. ван Эйка). В них представлены новые для итальянского искусства темы (Мадонна в домашней обстановке, двойной портрет) и многочисленные иконографические цитаты (иллюзионистический картуш с датой и др.) из северной живописи.
В алтарных образах Фра Филиппо стремился приблизиться к живописности нидерландских мастеров, добиваясь многослойности и светоносности цвета, превосходящих возможности темперы, в которой он работал; таким образом его живопись подготавливала переход к масляной живописи в итальянском искусстве. В его больших алтарях - «Алтарь Барбадори» («Мадонна с Младенцем и святыми Фредианом и Августином», 1437-1439 годы, Лувр, Париж), «Коронование Богоматери» (1443-1447 годы), «Мадонна с Младенцем и святыми Франциском, Дамианом, Косьмой и Антонием Падуанским» (около 1445 года; оба - галерея Уффици, Флоренция) - формируется новая концепция единого глубокого живописного пространства: сочетая интерьер и пейзаж, оно наполняется объёмными фигурами, окутанными воздушной средой. Всё более сложными становятся перспективные построения, что особенно заметно в сценах «Благовещения» (около 1443 и около 1450 годов, оба - Старая пинакотека, Мюнхен; около 1445 года, церковь Сан-Лоренцо, Флоренция; 1450-е годы, Национальная галерея старого искусства, Рим). В образах Мадонны с Младенцем (Палаццо Медичи-Риккарди, Флоренция; 1465, галерея Уффици) Фра Филиппо с тонкой живописностью пишет формы, имитирующие скульптурные рельефы; в «Мадонне с Младенцем в окружении сцен из жизни святой Анны» (1452, Палаццо Питти, Флоренция) использует форму тондо, выстраивая сложную центрическую композицию. Ряд работ на тему «Поклонение Младенцу» (около 1460 года, Государственные музеи, Берлин; около 1455 и около 1463 годов, оба - галерея Уффици) - первые ночные сцены в живописи кватроченто.
В Прато Фра Филиппо расписал хор церкви Святого Стефана (1452-1466 годы). В расположенных напротив друг друга историях святого Иоанна Крестителя и святого Стефана художник выстраивает различные типы пространства: глубокая перспектива, созданная архитектурными кулисами; гористые ландшафты и др. Тщательно продуманные композиция и размещение фигур, особый линейный ритм (развитый затем С. Боттичелли) наделяют эти росписи особым динамизмом. По заказу коммуны Сполето Фра Филиппо выполнил роспись в романском соборе Сан-Руфино (1466-1469 годы; завершена Фра Диаманте и Филиппино Липпи), использовав вогнутую поверхность апсиды для создания глубокого пейзажного пространства и разделив композицию на 3 части иллюзорными колоннами, повторяющими колонны, фланкирующие апсиду.
В Прато вокруг Фра Филиппо и Фра Диаманте сложилась обширная мастерская; учениками Фра Филиппо были С. Боттичелли, Филиппино Липпи и, возможно, А. дель Верроккьо.
Филиппино (около 1457, Прато - 18.4.1504, Флоренция) учился в Сполето у отца, с 1472 года - у С. Боттичелли во Флоренции. Влиянием обоих мастеров отмечены ранние работы Филиппино, большинство из которых приписаны ему по стилистическим признакам [«Мадонна с Младенцем», конец 1470-х - начало 1480-х годов, галерея Уффици; «Товий и ангел», около 1475-1480 годов, Национальная галерея искусства, Вашингтон; «Поклонение Младенцу», середина 1480-х годов, Эрмитаж, Санкт-Петербург; состоящее из двух тондо «Благовещение», 1483-1484 годы, Городская пинакотека, Сан-Джиминьяно; также кассоне с историями Есфири, Лукреции (Палаццо Питти) и Вирджинии - Лувр, Париж]. Около 1485-1486 годов Филиппино завершает росписи Мазаччо и Мазолино в капелле Бранкаччи в церкви Санта-Мария-дель-Кармине во Флоренции, сознательно подражая художникам 1420-х годах., однако ему свойственны меньшая монументальность пластических масс и бо́льшая приверженность к линейному ритму. Собственный стиль зрелых работ Филиппино («Явление Богоматери св. Бернарду», 1485-1487 годы, церковь Бадия, Флоренция; «Поклонение волхвов», 1496, галерея Уффици, и др.) отличается динамизмом, который достигается удлинением фигур, сложным ритмом ярких цветовых пятен и прихотливым узором линий.
Пребывание в Риме в 1488-1493 годах открыло для Филиппино античное искусство, повлиявшее на все его дальнейшие работы. Расписывая капеллу Карафа в церкви Санта-Мария-сопра-Минерва в Риме (1488-1493 годы), он вдохнул жизнь в сложную доминиканскую иконографическую программу, поместив её в декорации римской античности. В росписи капеллы Строцци в церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции (1487-1502 годы) Филиппино преображает реальную архитектуру готической капеллы с помощью написанных гризайлью антикизирующих колонн и рельефов, создав единый ансамбль, включающий в себя витражи (по его рисункам) и надгробие работы Б. Росселлино. Экспрессивные сцены из житий святого Филиппа и святого Иоанна Евангелиста разворачиваются на фоне фантастической «античной» архитектуры и обрамлены изысканными гротесками. Сохранилось большое число рисунков Филиппино (штудии, зарисовки античных памятников, наброски и др.). Среди последователей Филиппино - сотрудничавший с ним Раффаэллино дель Гарбо.