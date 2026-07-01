ЛИПГАРТ ЭМИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Купец первой гильдии, гласный Московской городской Думы, общественный деятель.

Эмилий Александрович родился в 1840 году. Был в числе прибалтийских немцев, переселившихся в Москву в 1860-е годы.

В 1870 году в пригороде Коломны, на станции Щурово, Липгартом был создан завод по изготовлению строительных смесей. В то время это предприятие можно было считать крупнейшим в России. Количество рабочих составляло примерно 900 человек.

Именно данная специализация стала основной для деятельности появившегося вскоре товарищества “Эмиль Липгарт и Ко”. Э.А. Липгарт основал его вместе с братом Германом и Георгом Рингелем. Устав товарищества был высочайше утвержден 1 сентября 1876 года. Основной капитал предприятия на 1912 год составлял 1800000 рублей (первоначальный выпуск в 1876 году составил 500 тысяч рублей, дополнительный в 1899 году - 700 тысяч рублей, в 1912 году - еще 600 тысяч рублей).

Основных направлений деятельности компании было два - производство сельскохозяйственной техники и производство цемента, извести и алебастра.

Будучи заинтересованы в высоких результатах работы заводов, Липгарты стали одними из первых, кто ввел на своих предприятиях новые правила внутреннего распорядка и условия найма на работу, защищавшие права рабочих. Подобная политика владельцев компании дала свои плоды. Так, например, рабочие заводов Липгартов не принимали участия в революционных событиях 1905 года.

В 1918 году по декрету большевиков предприятия Липгартов были национализированы.