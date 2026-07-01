ЛИНКОЛЬН

ЛИНКОЛЬН - город в Великобритании, в Англии.

В Восточном Мид­лен­де, центр граф­ст­ва Лин­кольн­шир. Население 87 тысяч человек (2010). Железнодорожная стан­ция на ско­ро­ст­ной ма­ги­ст­ра­ли Лон­дон - Эдин­бург.

Ос­но­ван в I веке рим­ля­на­ми как во­енное ук­ре­п­ле­ние Лин­дум (Lindum). В 71 году по­лу­чил ста­тус ко­ло­нии. В VI-VIII веках - главный го­род анг­ло­сак­сон­ско­го ко­ро­лев­ст­ва Линд­си. По­сле за­вое­ва­ния час­ти тер­ри­то­рии Анг­лии ви­кин­га­ми во 2-й половине IX века один из пя­ти круп­ней­ших бур­гов Ден­ло. С X века административный центр граф­ст­ва Лин­кольн­шир. В 1072 году в Лин­кольне из Дор­че­сте­ра бы­ла пе­ре­не­се­на епи­скоп­ская ка­фед­ра. В XII-XIII веках го­род пе­ре­жи­вал пе­ри­од рас­цве­та. Силь­но по­стра­дал в хо­де Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века. С XIX века раз­ви­вал­ся как центр тя­жё­лой промышленности, главным образом ма­ши­но­строе­ния.

От римской эпо­хи со­хра­ни­лись ос­тат­ки ук­ре­п­ле­ний (в т. ч. во­ро­та), руи­ны фо­ру­ма и ба­зи­ли­ки. В цен­тре ис­то­рической час­ти Лин­кольна - со­бор [по­стро­ен в 1073-1092 годах в ро­ман­ском сти­ле; в 1192-1280 годах рас­ши­рен и пе­ре­стро­ен в го­тических фор­мах, в т. ч. воз­ведён 2-ча­ст­ный хор; за­вер­ше­ния ба­шен - начало и 2-я половина XIV века; ро­ман­ский скульп­тур­ный де­кор западного фа­са­да - конец XI - середина XII веков; в «Хо­ре ан­ге­лов» (1256-1280 годы) - т. н. пор­тал Страш­но­го су­да с го­тической скульп­ту­рой; вит­ра­жи 1-й половины XIII века, середины - 2-й половины XIV века, так­же XIX века] с го­тическим за­лом ка­пи­ту­ла (стро­ил­ся с 1220 года), руи­на­ми епи­скоп­ско­го двор­ца (XII-XV века) и биб­лио­те­кой (кор­пус 1420-х годов и клас­си­ци­стическое зда­ние, 1676, архитектор К. Рен); за­мок (1068, пе­ре­стро­ен в XII-XIII веках). Так­же в цент­ре Лин­кольна - церк­ви Сент-Мэ­ри-ле-Уиг­форд и Сент-Пи­тер-эт-Га­утс (обе - с западными баш­ня­ми 2-й половины XI века); жи­лой «Дом ев­рея» (XII век); зал гиль­дии Святой Ма­рии (середина XII века, пе­ре­стро­ен в XVII и XVIII веках); зал «Грейф­рай­арс» быв. фран­ци­скан­ско­го мо­на­сты­ря (начало XIII века); остат­ки средневековых ук­ре­п­ле­ний [во­ро­та Пот­тер­гейт-арч и Экс­че­кер­гейт (конец XIII - XIV века) и во­ро­та Стон­боу с «За­лом гиль­дии» (Ра­ту­шей) на 2-м эта­же (около 1520 года)], жи­лая за­строй­ка XVI-XVII веков. Ху­дожественная га­ле­рея Ашер (в ду­хе эк­лек­тиз­ма, 1927, архитектор Р. Блом­филд) вме­сте с Городским и ок­руж­ным му­зе­ем (в фор­мах не­омо­дер­низ­ма, 2005; ар­хитектурное бю­ро «Panter Hudspith») со­став­ля­ют му­зей­ный ком­плекс «The Collection».

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (тор­гов­ля, ту­ризм и свя­зан­ные с ним гос­ти­нич­ный и рес­то­ран­ный биз­нес и др.). Со 2-й половины XX века зна­че­ние Лин­кольна как промышленного цен­тра со­кра­ща­ет­ся, зна­чительная часть про­из­водственных мощ­но­стей вы­ве­де­на за пре­де­лы го­ро­да.

В 5 км к за­па­ду от Лин­кольна рас­по­ло­же­но име­ние Дод­динг­тон-холл с главным до­мом в тю­до­ров­ском сти­ле (около 1600 года, архитектор Р. Смайд­сон; ин­терь­ер середины XVIII века в ге­ор­ги­ан­ском сти­ле).

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