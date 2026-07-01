ЛИНКОЛЬН
ЛИНКОЛЬН - город в Великобритании, в Англии.
В Восточном Мидленде, центр графства Линкольншир. Население 87 тысяч человек (2010). Железнодорожная станция на скоростной магистрали Лондон - Эдинбург.
Основан в I веке римлянами как военное укрепление Линдум (Lindum). В 71 году получил статус колонии. В VI-VIII веках - главный город англосаксонского королевства Линдси. После завоевания части территории Англии викингами во 2-й половине IX века один из пяти крупнейших бургов Денло. С X века административный центр графства Линкольншир. В 1072 году в Линкольне из Дорчестера была перенесена епископская кафедра. В XII-XIII веках город переживал период расцвета. Сильно пострадал в ходе Английской революции XVII века. С XIX века развивался как центр тяжёлой промышленности, главным образом машиностроения.
От римской эпохи сохранились остатки укреплений (в т. ч. ворота), руины форума и базилики. В центре исторической части Линкольна - собор [построен в 1073-1092 годах в романском стиле; в 1192-1280 годах расширен и перестроен в готических формах, в т. ч. возведён 2-частный хор; завершения башен - начало и 2-я половина XIV века; романский скульптурный декор западного фасада - конец XI - середина XII веков; в «Хоре ангелов» (1256-1280 годы) - т. н. портал Страшного суда с готической скульптурой; витражи 1-й половины XIII века, середины - 2-й половины XIV века, также XIX века] с готическим залом капитула (строился с 1220 года), руинами епископского дворца (XII-XV века) и библиотекой (корпус 1420-х годов и классицистическое здание, 1676, архитектор К. Рен); замок (1068, перестроен в XII-XIII веках). Также в центре Линкольна - церкви Сент-Мэри-ле-Уигфорд и Сент-Питер-эт-Гаутс (обе - с западными башнями 2-й половины XI века); жилой «Дом еврея» (XII век); зал гильдии Святой Марии (середина XII века, перестроен в XVII и XVIII веках); зал «Грейфрайарс» быв. францисканского монастыря (начало XIII века); остатки средневековых укреплений [ворота Поттергейт-арч и Эксчекергейт (конец XIII - XIV века) и ворота Стонбоу с «Залом гильдии» (Ратушей) на 2-м этаже (около 1520 года)], жилая застройка XVI-XVII веков. Художественная галерея Ашер (в духе эклектизма, 1927, архитектор Р. Бломфилд) вместе с Городским и окружным музеем (в формах неомодернизма, 2005; архитектурное бюро «Panter Hudspith») составляют музейный комплекс «The Collection».
Основа городской экономики - сфера услуг (торговля, туризм и связанные с ним гостиничный и ресторанный бизнес и др.). Со 2-й половины XX века значение Линкольна как промышленного центра сокращается, значительная часть производственных мощностей выведена за пределы города.
В 5 км к западу от Линкольна расположено имение Доддингтон-холл с главным домом в тюдоровском стиле (около 1600 года, архитектор Р. Смайдсон; интерьер середины XVIII века в георгианском стиле).