ЛИНГБИ
ЛИНГБИ - археологическая культура финального палеолита европейских зандровых равнин.
От Нижнего Рейна и Южной Скандинавии на северо-западе до бассейнов Немана и Верхней Волги на северо-востоке, Полесья на юго-востоке, бассейнов среднего течения Вислы, Одера, Эльбы на юго-западе; отдельные комплексы имеются на Британских островах. Радиоуглеродные даты в диапазоне от 11 100 ± 160 до 10 810 ± 120 лет назад. По данным палинологии, Лингби соответствует периоду от середины или конца аллерёда до начала молодого дриаса. Названа по местности Нёрре-Люнгбю (Дания) на северном побережье полуострова Ютландия, где в конце XIX века были сделаны первые находки топоров или мотыг типа Лингби. Культуру выделил Дж.Г.Д. Кларк (1936). Другое название по стоянке Бромме на острове Зеландия (Дания), раскопки Т. Матияссена в 1945-1946 годах, привлёкшие к Лингби внимание широкого круга исследователей.
Кратковременные стоянки, как правило, с одиночными скоплениями находок, изредка фиксируются кострища. Каменную индустрию характеризуют: подконические и подпризматические одноплощадочные (реже - двуплощадочные) нуклеусы; расщепление велось «твёрдым» отбойником; во вторичной отделке применялся роговой ретушёр; заготовки для орудий - широкие, массивные пластины и отщепы. Стандартный орудийный набор включает: наконечники типа лингби (из крупных пластин с хорошо выделенным крутой ретушью на спинке черешком и необработанным пером; эпизодически черешок обрабатывали противолежащей ретушью, а перо заостряли или скашивали крутой ретушью на спинке); концевые одинарные и двойные скребки; двугранные и ретушные резцы. Встречаются черешковые скребки, резцы-скребки; свёрла, порой с асимметрично расположенным жальцем; косые острия и отбойники из гальки. На восточноевропейских стоянках присутствуют рубящие орудия - топоры с перехватом и тёсла подтрапециевидной формы. На стоянке Сегебру (Южная Швеция) найдена плоская песчаниковая галька с гравировкой. Показательны «мотыги типа лингби» из рога северного оленя. В основе хозяйства - охота на северного оленя, в меньшей степени на лося, бобра, косулю, росомаху и другую лесную дичь. Эпизодически встречаются кости птиц. В Бромме найдены кости щуки, иных свидетельств рыболовства нет. Происхождение Лингби связывают с традициями позднего Мадлена на территории Франции или культурой Федермессер, распространённой на территории Северной Германии в предшествующее время. На основе Лингби сложилась аренсбургская культура, существовавшая на территории европейских зандровых низменностей в молодом дриасе - начале пребореала.