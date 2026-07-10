ЛИНЕВИЧ НИКОЛАЙ ПЕТРOВИЧ

Детство провёл в Чернигове, там же окончил гимназию. В 1855 году поступил юнкером на военную службу и уже в следующем году был произведён в прапорщики 58-го пехотного Пражского полка. Вскоре был переведён сначала в 78-й пехотный Навагинский, а затем, в 1862 году, в 75-й пехотный Севастопольский полк. В 1862–1864 годах, командуя одной из рот, участвовал во многочисленных стычках с горцами. За боевые отличия получил чин подпоручика, а затем поручика, и был удостоен орденов Св. Станислава и Св. Анны с мечом и бантом. В конце 1867 года отправился в Тифлис, в Кавказскую учебную роту, где оставался до 1877 года. В 1877–1878 годах участвовал в войне с Турцией , сначала в составе 15-го гренадёрского Тифлисского полка, а затем во главе 2-го Кавказского стрелкового батальона, входившего в состав Кобулетского отряда. Участвовал в боях под Карсом, в сражениях Батумской операции. В бою на реке Гинтриш 18 апреля 1878 года был ранен в руку, грудь и ногу. За отличие под Батумом получил орден Св. Георгия 4-й ст., золотую саблю с надписью «За храбрость», а также был произведён в полковники.

В 1879 году был назначен командиром 84-го пехотного Ширванского полка. В 1885 году получил чин генерал-майора и стал командиром 2-й Закаспийской стрелковой бригады. В 1892 году принимал решительные меры по борьбе с эпидемией Холеры в Мерве. В 1895 году был назначен командующим войсками Южно-Уссурийского отдела Приамурского военного округа с правами командира корпуса. Активно занимался боевой подготовкой войск в ожидании войны с Японией . В 1898 году был произведён в генерал-лейтенанты, в 1900 году – возглавил 1-й Сибирский армейский корпус. В июне того же года был командирован в Китай , где разгоралось восстание Ихэтуаней . В июле с 22-м корпусом начал наступление к Пекину и после успешного штурма вступил в город, произведя сенсацию в Европе. «За одержанные победы и быстрое занятие китайской столицы» был удостоен ордена Св. Георгия 3-й ст. и нескольких иностранных наград. После взятия Пекина предпринял меры по уничтожению остатков китайских войск и повстанческих отрядов в окрестностях города.

В 1901 году возвратился к командованию корпусом в Уссурийский край. В 1903 году был произведён в генералы от инфантерии и назначен командующим войсками Приамурского военного округа и исполняющим дела генерал-губернатора Приамурского края, а также наказным атаманом приамурских казачьих войск. В феврале 1904 года, после начала Русско-японской войны , временно взял на себя командование русской армией на Дальнем Востоке и выехал в Ляоян , но по решению Николая II вскоре уступил место командующего военному министру А. Н. Куропаткину. В марте 1904 года выехал в Хабаровск. Резко и болезненно воспринимал поражения русских войск на реке Ялу, под Киньчжоу и Вафангоу. В октябре того же года принял предложение Куропаткина встать во главе 1-й Манчжурской армии. Последовательно настаивал на ведении наступательной тактике. После поражения под Мукденом был назначен Николаем II главнокомандующим русскими войсками на Дальнем Востоке, что вызвало большое одобрение и положительные прогнозы в общественных кругах и печати. Был противником заключения мира на выгодных для Японии условиях, до самого окончания конфликта готовил план наступления. В день заключения мира в Портсмуте был пожалован императором в генерал-адъютанты.

В феврале 1906 года был снят с поста главнокомандующего и отозван в европейскую Россию, обвинённый в «бездействии власти» (Линевич не принимал достаточно жёстких мер в условиях роста революционной пропаганды и брожений в армии). Восемь месяцев находился под следствием, но затем был оправдан и даже награждён Николаем II орденом Св. Владимира 2-й ст. Умер в Петербурге . Был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры . Оставил после себя обширные мемуары (19 тетрадей).