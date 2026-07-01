ЛИНЕАРНОСТЬ
ЛИНЕАРНОСТЬ - качество голосоведения, состоящее в приоритете мелодических связей между звуками в каждом из голосов перед ладофункциональными связями гармонических созвучий.
Термин чаще применяется к полифонической музыке, но также относится к монодии и гетерофонии; в музыке гармонического склада оба типа связей многообразно взаимодействуют. Практически Линнеарность проявляется как непрерывность развёртывания голосов, мелодико-интонационная сопряжённость звуков, определённость мелодических линий - звуковысотных последований, суммарный профиль которых образуют главенствующие точки-звуки. Полифоническое голосоведение, основанное на абсолютизации Линнеарности, - линеаризм.