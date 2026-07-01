ЛИНЕАРНОСТЬ

ЛИНЕАРНОСТЬ - качество голосоведения, состоящее в приоритете мелодических связей между звуками в каждом из голосов перед ладофункциональными связями гармонических созвучий.

Тер­мин ча­ще при­ме­ня­ет­ся к по­ли­фо­ни­че­ской му­зы­ке, но так­же от­но­сит­ся к мо­но­дии и ге­те­ро­фо­нии; в му­зы­ке гар­мо­ни­че­ско­го скла­да оба ти­па свя­зей мно­го­об­раз­но вза­и­мо­дей­ст­ву­ют. Прак­ти­че­ски Линнеарность про­яв­ля­ет­ся как не­пре­рыв­ность раз­вёр­ты­ва­ния го­ло­сов, ме­ло­ди­ко-ин­то­национная со­пря­жён­ность зву­ков, оп­ре­де­лён­ность ме­ло­дических ли­ний - зву­ко­вы­сот­ных по­сле­до­ва­ний, сум­мар­ный про­филь ко­то­рых об­ра­зу­ют гла­вен­ст­вую­щие точ­ки-зву­ки. По­ли­фо­ни­че­ское го­ло­со­ве­де­ние, ос­но­ван­ное на аб­со­лю­ти­за­ции Линнеарности, - ли­неа­ризм.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)