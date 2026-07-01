ЛИНДЖЕРИ ПЬЕТРО

ЛИНДЖЕРИ ПЬЕТРО - итальянский архитектор .

Член ака­де­мии Св. Лу­ки в Ри­ме (1964). Учил­ся в Выс­шей шко­ле ху­дож. пром-сти и шко­ле ре­мё­сел при ми­лан­ской АХ (до 1924 года). В го­ды учё­бы по­зна­ко­мил­ся с Дж. Тер­ра­ньи и другими ар­хи­тек­то­ра­ми-ра­цио­на­ли­ста­ми. За­ни­мал­ся оформ­ле­ни­ем ин­терь­е­ров (ху­дожественная га­ле­рея «Иль Миль­о­не» в Ми­ла­не, 1930). Пер­вая по­строй­ка Линджери (зда­ние спор­тив­но­го клу­ба AMILA в Тре­мец­цо, 1927-1931 годы) вы­дер­жа­на в фор­мах «со­вре­мен­но­го дви­же­ния» и ор­га­нич­но впи­са­на в ланд­шафт. С 1925 года со­труд­ни­чал с Тер­ра­ньи [жи­лые до­ма «Но­во­ко­мум» в Ко­мо (1927-1928 годы), «Рус­ти­чи», «То­ни­нел­ло» и др. в Ми­ла­не (1930-е годы); нереализо­ванные проекты для Рима - «Дан­те­ум» (1938-1940 годы) и Дво­рец Лит­то­рио (1934-1937 годы)]. С 1933 года ра­бо­тал над про­ек­та­ми вилл ко­ло­нии ху­дож­ни­ков на ост­ро­ве на озере Ко­мо (реа­ли­зо­ва­ны три; 1938-1940 годы); вме­сте с Ч. Кат­та­нео и др. про­ек­ти­ро­вал зда­ние Сою­за ра­бот­ни­ков промышленности в Ко­мо (1938-1943 годы).

С 1945 года член ко­мис­сии по раз­ра­бот­ке пла­на ре­кон­ст­рук­ции Ми­ла­на, воз­вёл в ис­то­рическом цен­тре го­ро­да жи­лые и административные зда­ния (в т. ч. ком­па­нии «La Centrale», 1956-1962 годы). Про­ек­ти­ро­вал со­ци­аль­ное жи­льё по про­грам­ме «Ina-Casa» Национального института стра­хо­ва­ния (мно­го­этаж­ный дом в квар­та­ле QT8, 1949-1951 годы, совместно с Л. Дзук­ко­ли; жи­лой квар­тал «Ви­аль­ба», 1957-1960 годы; оба - в Ми­ла­не, и др.).