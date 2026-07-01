ЛИНДЖЕРИ ПЬЕТРО
ЛИНДЖЕРИ ПЬЕТРО - итальянский архитектор.
Член академии Св. Луки в Риме (1964). Учился в Высшей школе худож. пром-сти и школе ремёсел при миланской АХ (до 1924 года). В годы учёбы познакомился с Дж. Терраньи и другими архитекторами-рационалистами. Занимался оформлением интерьеров (художественная галерея «Иль Мильоне» в Милане, 1930). Первая постройка Линджери (здание спортивного клуба AMILA в Тремеццо, 1927-1931 годы) выдержана в формах «современного движения» и органично вписана в ландшафт. С 1925 года сотрудничал с Терраньи [жилые дома «Новокомум» в Комо (1927-1928 годы), «Рустичи», «Тонинелло» и др. в Милане (1930-е годы); нереализованные проекты для Рима - «Дантеум» (1938-1940 годы) и Дворец Литторио (1934-1937 годы)]. С 1933 года работал над проектами вилл колонии художников на острове на озере Комо (реализованы три; 1938-1940 годы); вместе с Ч. Каттанео и др. проектировал здание Союза работников промышленности в Комо (1938-1943 годы).
С 1945 года член комиссии по разработке плана реконструкции Милана, возвёл в историческом центре города жилые и административные здания (в т. ч. компании «La Centrale», 1956-1962 годы). Проектировал социальное жильё по программе «Ina-Casa» Национального института страхования (многоэтажный дом в квартале QT8, 1949-1951 годы, совместно с Л. Дзукколи; жилой квартал «Виальба», 1957-1960 годы; оба - в Милане, и др.).