ЛИНЧ ДЭВИД КИТ

Американский кинорежиссер, сценарист, художник, музыкант и фотограф.

Ранние годы

Родился в семье научного сотрудника Министерства сельского хозяйства США Дональда Валтона Линча и учительницы английского языка Эдвин Линч. С детства Дэвид много путешествовал и часто менял место жительства, поскольку такова была особенность службы его отца. Режиссер так вспоминает это время: «Ребенком я воспринимал мир как нечто действительно удивительное. Конечно, у меня были обычные страхи, например, поход в школу. Для меня тогда школа была преступлением против молодых людей. Она уничтожает семена свободы. Учителям не удавалось вдохновить [нас] на познание или позитивное отношение».

С раннего детства Дэвид проявлял особенный интерес к рисованию и живописи. В школьные годы он занимался развитием своих творческих способностей, однако его академическая успеваемость оставалась весьма низкой. В 1964 г. Линч поступил в Школу Музея изобразительных искусств Бостона. Однако разочаровавшись в учебе, бросил колледж в 1965 г. Вместе с другом Джеком Фиском Дэвид отправился в Европу, где планировал поступить в мастерскую к Оскару Кокошке , однако этот замысел на реализовался: вместо трехлетнего пребывания на старом континенте Линч провел там 15 дней, после чего вернулся в США.

В 1966 г. Линч по совету Фиска поступил в Пенсильванскую академию изобразительных искусств, где учились и преподавали «серьезные художники, которые вдохновляли друг друга». В 1967 г. он женился на однокурснице Пегги Рейви, в 1968 г. у пары родилась дочь Дженнифер.

Становление

В 1967 г. Линч снял первый короткометражный анимационный фильм «Шестеро заболевают». В картине показаны шесть абстрактных фигур, чьи туловища заполнены некой субстанцией, вызывающей у них тошноту. Работа была выпущена в рамках конкурса экспериментальных фильмов и положительно встречена однокурсниками Линча. Несмотря на первый успех, Линч не планировал заниматься созданием фильмов из-за дорогой стоимости производства. Однако однокурсник Дэвида Б. Вассерман предложил ему гонорар в тысячу долларов за подобный проект. В результате Линч создал еще один короткометражный фильм «Алфавит» (1968), который лег в основу первого полнометражного фильма «Голова-ластик» (1971-1977). Для работы над кинолентой Линч вместе с семьей переехал в Лос-Анджелес.

Работая над «Алфавитом», Линч принял участие в конкурсе Американского института кино и выиграл стипендию на 35-минутный фильм «Бабушка». Однако главным проектом становится «Голова-ластик», работа над которым велась на протяжении нескольких лет, прерываемая финансовыми трудностями. Сюрреалистическая образность, необычный звуковой ряд, запоминающаяся сценография и фантастическая атмосфера «сна о темных и тревожных вещах» сделали этот фильм культовым. В 2004 г. Библиотекой конгресса США «Голова-ластик» была признана культурно значимой кинолентой. В этом произведении отчетливо прослеживается узнаваемая эстетика Линча: сюжетная канва фильма строится не на повествовательности в традиционном ее понимании, но на образной игре, погружающей зрителя в свое\экранное (бес)сознательное. Своеобразным кредо режиссера могут служить следующие его слова: «Художник пишет картину, и никто не предъявляет к нему претензий — есть только он и картина. Мне кажется, так должно быть и с режиссерами». Важность самовыражения режиссера и нивелирование необходимости быть понятым зрителем роднят Линча в его исследовании бессознательного человеческой натуры, темных аспектов ее личности с ключевыми художниками XX века – Эдвардом Мунком , Френсисом Бэконом, О. Кокошкой, Рене Магритом : «Кинематограф сродни музыке, он может быть совершенно абстрактным. Однако если зритель силится объяснить его, выстраивая логические цепочки из слов, у него это едва ли получится, и все, что он почувствует, это разочарование. Лучше просто прислушаться к тому, что происходит внутри вас, и объяснение родится само... На самом деле мы понимаем гораздо больше, чем нам кажется».

Другой аспект киноэстетики Линча – американская действительность с ее забегаловками, кафешками в стиле 50-х, пирогами, кофе и т.д. роднит его творчество с Эдвардом Хоппером.

Ключевые работы

Следующим проектом Линча стал фильм «Человек-слон» (1980), основанный на одноименной книге Фредерика Тривза. История Джозефа Меррика принесла Дэвиду восемь номинаций на Оскар, однако режиссер не получил ни одной статуэтки. В 1986 г. после провала «Дюны» (1984) вышел остросюжетный триллер «Синий бархат» (1986), где Линч вновь обратился к соединению символического и сюрреалистического. Работа была признана не только лучшей в карьере режиссера, но и одним из шедевральных фильмов десятилетия.

Статус культового режиссера и широкую известность Линчу принес телесериал «Твин Пикс» (1990). Исследование граней человеческой психики, расщепление сюжетной структуры и объективизация субъективного было продолжено Линчем в «Малхолланд Драйв» (2001).

В 2017 г. Линч объявил об уходе из кино, однако после успеха третьего сезона «Твин Пикса» в прессе активно циркулируют слухи о начале работы над новым проектом.

Помимо кино, Линч также занимается музыкой. В соавторстве с разными исполнителями он выпустил несколько музыкальных альбомов. Наиболее успешным стал опыт сотрудничества с Анджело Бадаламенти.