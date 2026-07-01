ЛИНЦ
ЛИНЦ - город на севере Австрии, столица земли Верхняя Австрия.
Население 189,3 тысяч человек. (2010; с пригородами около 290 тысяч человек), третий по числу жителей (после Вены и Граца) город Австрии. Расположен на реке Дунай. Один из ведущих транспортных узлов страны, в т. ч. крупный узел железных и автомобильных дорог. Через Линц с востока на запад проходят важнейшие в стране автомобильная (федеральный автобан А1) и железнодорожные магистрали Вена - Зальцбург. Несколько железнодорожных линий и автомагистралей соединяют Линц с Германией (через Пассау), Чехией (через горный массив Мюльфиртель). Крупнейший речной порт страны. Международный аэропорт «Голубой Дунай» (в 12 км к юго-западу от города).
В середине I века на месте современного Линца основана римская крепость под названием Ленция (Lentia). Первое письменное упоминание о Линце относится к 799 году. Во 2-й половине X века он стал одним из основных торговых центров в государстве Оттона I Великого. Около 1205-1206 годов перешёл под власть Бабенбергов. Городской статус (civitas) с 1236 года, городское право с 1336 года. В 1489-1493 годах резиденция императора Фридриха III Габсбурга, фактический центр Священной Римской империи. В конце XV - начале XVI веков быстро развивался как центр торговли (2 ежегодные ярмарки), имел право чеканки монеты. Реформация с 1521 года, в 1600 году началась Контрреформация. В 1620-1628 годах находился в залоге у Баварии. С 1785 года центр епископства. В 1741-1742, 1800-1801, 1805-1806 и 1809 годах оккупирован французскими и баварскими войсками. В XIX веке Линц стал транспортным узлом национального значения. В 1825 году построена (в 1832 году открыто регулярное сообщение) конная железная дорога, связавшая Линц и Вельс. В 1856-1860 годах Линц соединён железными дорогами с Веной и Зальцбургом. В конце XIX - 1-й половине XX веков стал крупным центром паровозостроения и речного судостроения, текстильной и пищевкусовой промышленности. В 1934 году один из основных центров противостояния шуцбунда и правительственных войск. В 1938-1945 годах крупный центр тяжёлой и военной индустрии; в Линце построены металлургический комбинат картеля «Reichswerke Hermann Göring AG» (специализировался в т. ч. на выпуске стальной брони), азотно-химический комбинат «Stickstoffwerke Ostmark AG», подземный авиационный завод. В 1944-1945 годах город сильно пострадал в ходе англо-американских бомбардировок. В 1945-1955 годах разделён на советскую (к северу от Дуная) и американскую (к югу от Дуная) оккупационные зоны. В 1970-2000-е годы в структуре городской экономики резко сократилась доля промышленности и выросла доля сферы услуг. В конце XX века в Линце реализованы крупные программы по улучшению состояния окружающей среды (в результате Линц, один из самых экологически неблагополучных крупных городов Австрии, вошёл в число наиболее привлекательных) и качества жизни населения (осуществлены масштабные программы жилищного строительства, развития транспортной инфраструктуры).
Старая часть города расположена на правом берегу Дуная. На Главной площади (заложена в 1260 году) - готическая ратуша (1513-1514 годы, барочный фасад 1658-1659 годы; ныне музей «Происхождение Линца»), колонна Святой Троицы (1723, архитектор С. Стумпфеггер по модели А. Бедуцци), дома XV-XVI веков с барочными фасадами. Выше по течению, на высоком берегу, - императорский замок (1286, с использованием остатков римской крепости; полностью перестроен в 1477 году, ворота Фридриха - 1481; расширен в 1600 году, ворота Рудольфа - 1604; с 1966 года филиал музея Верхней Австрии) и церковь Святого Мартина (конец VIII века, перестроена в XI веке; на основании римской постройки).
Также сохранились: Ландхаус (здание администрации провинции, 1564-1658 годы, северный портал в ренессансном стиле - 1570, венецианский мастер Каспар Торетто; во дворе - т. н. Фонтан планет, 1582) с церковью миноритов (1236, перестроена в стиле позднего барокко в 1752-1758 годах, архитектор И.М. Криннер); приходская церковь (1286, перестроена в 1648 году; фрески и алтари - Б. Альтомонте); дом В.А. Моцарта (постройка 2-й половины XVI века), дом астронома И. Кеплера (жил и работал в Линце в 1612-1626 годах); капуцинский монастырь (церковь 1660-1662 годов); соборы - барочный Старый иезуитский (1669-1678 годы, архитектор П.Ф. Карлоне; в интерьере - пышная лепнина, мраморный алтарь, кафедра, около 1680 года) и неоготический Новый (Непорочного Зачатия Богоматери, 1862-1924 годы, архитектор В. Штац); барочные церкви: кармелиток (1674-1726 годы, архитектор И.М. Прунер), семинарская Святого Креста (1718-1725 годы, Прунер по планам И.Л. фон Хильдебрандта; плафоны П. д’Аллио), братьев милосердия (1729, алтарь К. Шмидта), урсулинок (1736-1772 годы, архитекторы Й. Хаслингер, И.М. Криннер; скульптуры Ф.Й. Маля; главный алтарь - М. Альтомонте); епископский дворец (1721-1726 годы, архитектор М. Прукмайр по планам Я. Прандтауэра); монастырь Святой Елизаветы (церковь с куполом в стиле рококо - 1762-1768 годы, фрески Б. Альтомонте), театр земли Верхняя Австрия (1802-1803 годы, расширен и перестроен в 1956-1958 годах, архитектор К. Хольцмайстер), здание таможенного управления (1857, архитектор П. Шпренгер).
На левом берегу - церковь Семи скорбей Богоматери (1738-1748 годы, архитектор И.М. Криннер) на холме Пёстлингберг, откуда открывается вид на город; район Урфар с Ратушей (1850-1851 годы, архитектор Й. Баумгартнер). В XX веке построены: монастырская школа (1927, К. Хольцмайстер), табачная фабрика (1932-1936 годы, архитекторы П. Беренс, А. Попп), высотные здания «Эдерэкке» и «Ам-Фрошберг» (1956, архитектор А. Перотти), концертный зал и конгресс-центр «Брукнерхаус» (1969-1973 годы); ансамбль вокзальной площади, промышленные районы на юго-востоке города (с 1938 года).
Крупный центр образования. В Линце: Университет искусств и промышленного дизайна (1947), Университет И. Кеплера (1966), Католический теологический университет (негосударственный), Высшая техническая школа Верхней Австрии. Технологический и исследовательский центр (1998; в сотрудничестве с Университетом И. Кеплера ведёт НИОКР и экспериментальное производство в области высоких технологий).
Музеи: Верхней Австрии (1833, в здании 1886-1892 годов, архитектор Б. Шмиц), городской музей Нордико (1963, в здании 1607-1610 годов), музей современного и классического искусства Лентос (2003; коллекция В. Гурлитта; живопись и рисунок XIX-XX веков), епархиальный. Ботанический сад (площадь 4,2 га) с коллекцией кактусов (около 1100 видов) - одной из богатейших в Европе.
Главный театр Линца и земли Верхняя Австрия - «Ландестеатер» (1803), в нём работают оперная, балетная и драматическая труппы (спектакли проходят также в залах «Каммершпиле», 1958, «Урсулиненхоф», 1977, «Айзенханд-театер»). Другие театры: «Келлер-театер» (1949), «Феникс» (1989), «Музиктеатер» (2006). С Обществом любителей музыки (1821) была связана концертная жизнь Линца в XIX веке. Среди музыкальных коллективов: оркестры - «Брукнер-оркестр» (1967), городского магистрата (1926), Камерный (1952), «И. Штраус» (1985), 14 духовых капелл; ансамбли - «Collegium musicum» (1970), «Harmonices Mundi» (1986). Симфоническая музыка исполняется главным образом в зале «Брукнерхаус» (1973), электронная - в культурном центре «Штадтверкштатт» (1979), поп-музыка - в «Постхоф» (1984). Международные фестивали: «Брукнерфест» [с 1974 года, посвящён творчеству А. Брукнера (уроженец Ансфельдена, близ Линца)], классической музыки «Клангвольке», электронной музыки «Ars Electronica» (оба с 1979 года), церковной музыки «Musica Sacra» (с 1987 года), уличного искусства «Пластершпектакель» (с 1987 года), кино «Кроссинг Ойропе» (2004). Международный конкурс органистов (1 раз в 4 года). Университет имени А. Брукнера (основан в 1799 году как музыкальная школа, в 1932-2003 годах городская консерватория, с 2004 года частное учебное заведение; даёт образование в области музыки, драматического театра и танца).
Линц располагает развитой спортивной инфраструктурой: имеются ледовая арена, стадион «Линцер» (20 тысяч мест; здесь выступает футбольный клуб «ЛАСК», чемпион и обладатель кубка страны в 1965 году), лыжные базы, плавательные бассейны. В Линце проводятся традиционные женские теннисные турниры WTA (Женской теннисной ассоциации).
Крупнейший экономический центр Верхней Австрии и третий в стране (после Вены и Граца). На предприятиях Линца занято около 190 тысяч человек (середина 2000-х годов), из них более половины проживают за пределами города. Основа городской экономики - диверсифицированная сфера услуг; традиционно наибольшее значение имеют торговые, финансовые, административные и деловые услуги, а также сектор логистики (тесно связанный с обеспечением потребностей транспортного узла Линца). По объёму промышленного производства Линц занимает 2-е место в стране после Вены, значительно опережая Грац. Главная отрасль - машиностроение (радиоэлектронная и электротехническая промышленность, производство аппаратуры и точных приборов для речных судов, технологического оборудования для металлургической и химической индустрии). Линц - ведущий центр чёрной металлургии Австрии; здесь расположены штаб-квартира и основные производственные мощности концерна «Voestalpine AG» (основан в 1941 году как «Eisenwerke Oberdonau» - часть картеля «Reichswerke Hermann Göring AG»). Крупный центр австрийской химической и нефтехимической промышленности: в Линце находятся штаб-квартира и основные предприятия компании «Agrolinz Melamine International GmbH» (AMI), выпускающей аммиак, азотную кислоту, азотные удобрения, мочевину, меланин. Предприятия AMI, других химических фирм, связанные с ними научно-исследовательские центры и объекты производственной инфраструктуры составляют в Линце крупный кластер химической индустрии - «Linzer Chemiepark». В конце XX - начале XXI веков быстрое развитие получила в Линце фармацевтическую и биотехнологическую промышленность. Предприятия пищевкусовой (выпуск ликёров, разнообразных соков и напитков, кондитерских изделий, конфитюров, соусов, горчицы, кетчупа и др.), лёгкой (текстильной, швейной), бумажной, полиграфической промышленности.