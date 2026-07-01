ЛИНЦ

ЛИНЦ - город на севере Австрии, столица земли Верхняя Австрия.

Население 189,3 тысяч человек. (2010; с при­го­ро­да­ми около 290 тысяч человек), тре­тий по чис­лу жи­те­лей (по­сле Ве­ны и Гра­ца) го­род Ав­ст­рии. Рас­по­ло­жен на реке Ду­най. Один из ве­ду­щих транс­порт­ных уз­лов стра­ны, в т. ч. круп­ный узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Че­рез Линц с вос­то­ка на за­пад про­хо­дят важ­ней­шие в стра­не ав­то­мо­биль­ная (фе­де­раль­ный ав­то­бан А1) и железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли Ве­на - Зальц­бург. Не­сколь­ко железнодорожных ли­ний и ав­то­ма­ги­ст­ра­лей со­еди­ня­ют Линц с Гер­ма­ни­ей (че­рез Пас­сау), Че­хи­ей (че­рез гор­ный мас­сив Мюль­фир­тель). Круп­ней­ший реч­ной порт стра­ны. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт «Го­лу­бой Ду­най» (в 12 км к юго-за­па­ду от го­ро­да).

В середине I века на мес­те современного Линца ос­но­ва­на римская кре­пость под названием Лен­ция (Len­tia). Пер­вое письменное упо­ми­на­ние о Линце от­но­сит­ся к 799 году. Во 2-й половине X века он стал од­ним из основных тор­го­вых цен­тров в го­су­дар­ст­ве От­то­на I Ве­ли­ко­го. Около 1205-1206 годов пе­ре­шёл под власть Ба­бен­бер­гов. Городской ста­тус (civitas) с 1236 года, городское пра­во с 1336 года. В 1489-1493 годах ре­зи­ден­ция императора Фри­д­ри­ха III Габс­бур­га , фак­тический центр Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. В конце XV - начале XVI веков бы­ст­ро раз­ви­вал­ся как центр тор­гов­ли (2 еже­год­ные яр­мар­ки), имел пра­во че­кан­ки мо­не­ты. Ре­фор­ма­ция с 1521 года, в 1600 году на­ча­лась Контр­ре­фор­ма­ция. В 1620-1628 годах на­хо­дил­ся в за­ло­ге у Ба­ва­рии. С 1785 года центр епи­скоп­ст­ва . В 1741-1742, 1800-1801, 1805-1806 и 1809 годах ок­ку­пи­ро­ван французскими и ба­вар­ски­ми вой­ска­ми. В XIX веке Линц стал транс­порт­ным уз­лом национального зна­че­ния. В 1825 году по­строе­на (в 1832 году от­кры­то ре­гу­ляр­ное со­об­ще­ние) кон­ная железная дорога, свя­зав­шая Линц и Вельс. В 1856-1860 годах Линц соеди­нён же­лез­ны­ми до­ро­га­ми с Ве­ной и Зальц­бур­гом. В конце XIX - 1-й половине XX веков стал круп­ным цен­тром па­ро­во­зо­строе­ния и реч­но­го су­до­строе­ния, тек­стиль­ной и пи­ще­вку­со­вой промышленности. В 1934 году один из основных цен­тров про­ти­во­стоя­ния шуц­бун­да и пра­ви­тельственных войск. В 1938-1945 годах круп­ный центр тя­жё­лой и во­ен­ной ин­ду­ст­рии; в Линце по­строе­ны ме­тал­лур­гический ком­би­нат кар­те­ля «Reichswerke Hermann Göring AG» (спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся в т. ч. на вы­пус­ке сталь­ной бро­ни), азот­но-хи­мический ком­би­нат «Stickstoffwerke Ostmark AG», под­зем­ный авиационный за­вод. В 1944-1945 годах го­род силь­но по­стра­дал в хо­де анг­ло-американских бом­бар­ди­ро­вок. В 1945-1955 годах раз­де­лён на со­вет­скую (к се­ве­ру от Ду­ная) и аме­ри­кан­скую (к югу от Ду­ная) ок­купа­ци­он­ные зо­ны. В 1970-2000-е годы в струк­ту­ре городской эко­но­ми­ки рез­ко со­кра­ти­лась до­ля промышленности и вы­рос­ла до­ля сфе­ры ус­луг. В конце XX века в Линце реа­ли­зо­ва­ны круп­ные про­грам­мы по улуч­ше­нию со­стоя­ния ок­ру­жаю­щей сре­ды (в ре­зуль­та­те Линц, один из са­мых эко­ло­ги­че­ски не­бла­го­по­луч­ных круп­ных го­ро­дов Ав­ст­рии, во­шёл в чис­ло наи­бо­лее при­вле­ка­тель­ных) и ка­че­ст­ва жиз­ни на­се­ле­ния (осу­ще­ст­в­ле­ны мас­штаб­ные про­грам­мы жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва, раз­ви­тия транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры).

Ста­рая часть го­ро­да рас­по­ло­же­на на пра­вом бе­ре­гу Ду­ная. На Глав­ной площади (за­ло­же­на в 1260 году) - го­тическая ра­ту­ша (1513-1514 годы, ба­роч­ный фа­сад 1658-1659 годы; ны­не му­зей «Про­ис­хо­ж­де­ние Лин­ца»), ко­лон­на Святой Трои­цы (1723, архитектор С. Стумп­фег­гер по мо­де­ли А. Бе­дуц­ци), до­ма XV-XVI веков с ба­роч­ны­ми фа­са­да­ми. Вы­ше по те­че­нию, на вы­со­ком бе­ре­гу, - императорский за­мок (1286, с ис­поль­зо­ва­ни­ем ос­тат­ков римской кре­по­сти; пол­но­стью пе­ре­стро­ен в 1477 году, во­ро­та Фрид­ри­ха - 1481; рас­ши­рен в 1600 году, во­ро­та Ру­доль­фа - 1604; с 1966 года фи­ли­ал му­зея Верх­ней Ав­ст­рии) и церковь Святого Мар­ти­на (конец VIII века, пе­ре­строе­на в XI веке; на ос­но­ва­нии римской по­строй­ки).

Так­же со­хра­ни­лись: Ланд­ха­ус (зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции про­вин­ции, 1564-1658 годы, северный пор­тал в ре­нес­санс­ном сти­ле - 1570, ве­не­ци­ан­ский мас­тер Кас­пар То­рет­то; во дво­ре - т. н. Фон­тан пла­нет, 1582) с цер­ко­вью ми­но­ри­тов (1236, пе­ре­строе­на в сти­ле позд­не­го ба­рок­ко в 1752-1758 годах, архитектор И.М. Крин­нер); при­ход­ская цер­ковь (1286, пе­ре­строе­на в 1648 году; фре­ски и ал­та­ри - Б. Аль­то­мон­те); дом В.А. Мо­цар­та (по­строй­ка 2-й половины XVI века), дом ас­тро­но­ма И. Ке­п­ле­ра (жил и ра­бо­тал в Линце в 1612-1626 годах); ка­пу­цин­ский мо­на­стырь (цер­ковь 1660-1662 годов); со­бо­ры - ба­роч­ный Ста­рый ие­зу­ит­ский (1669-1678 годы, архитектор П.Ф. Кар­ло­не; в ин­терь­е­ре - пыш­ная леп­ни­на, мра­мор­ный ал­тарь, ка­фед­ра, около 1680 года) и нео­го­тический Но­вый (Не­по­роч­но­го За­ча­тия Бо­го­ма­те­ри, 1862-1924 годы, архитектор В. Штац); ба­роч­ные церк­ви: кар­ме­ли­ток (1674-1726 годы, архитектор И.М. Пру­нер), се­ми­нар­ская Святого Кре­ста (1718-1725 годы, Пру­нер по пла­нам И.Л. фон Хиль­де­бранд­та; пла­фо­ны П. д’Аллио), брать­ев ми­ло­сер­дия (1729, ал­тарь К. Шмид­та), ур­су­ли­нок (1736-1772 годы, ар­хи­тек­то­ры Й. Хас­лин­гер, И.М. Крин­нер; скульп­ту­ры Ф.Й. Ма­ля; главный ал­тарь - М. Аль­то­мон­те); епи­скоп­ский дво­рец (1721-1726 годы, архитектор М. Прук­майр по пла­нам Я. Пранд­тау­эра); монастырь Святой Ели­за­ве­ты (цер­ковь с ку­по­лом в сти­ле ро­ко­ко - 1762-1768 годы, фре­ски Б. Аль­то­мон­те), те­атр зем­ли Верх­няя Ав­ст­рия (1802-1803 годы, рас­ши­рен и пе­ре­стро­ен в 1956-1958 годах, архитектор К. Хольц­май­стер), зда­ние та­мо­жен­но­го управ­ле­ния (1857, архитектор П. Шпрен­гер).

На ле­вом бе­ре­гу - церковь Се­ми скор­бей Бо­го­ма­те­ри (1738-1748 годы, архитектор И.М. Крин­нер) на хол­ме Пё­ст­линг­берг, от­ку­да от­кры­ва­ет­ся вид на го­род; район Ур­фар с Ра­ту­шей (1850-1851 годы, архитектор Й. Ба­ум­гарт­нер). В XX веке по­строе­ны: мо­на­стыр­ская шко­ла (1927, К. Хольц­май­стер), та­бач­ная фаб­ри­ка (1932-1936 годы, ар­хи­тек­то­ры П. Бе­ренс, А. Попп), вы­сот­ные зда­ния «Эде­рэк­ке» и «Ам-Фрош­берг» (1956, архитектор А. Пе­рот­ти), кон­церт­ный зал и кон­гресс-центр «Брук­нер­ха­ус» (1969-1973 годы); ан­самбль во­кзаль­ной пло­ща­ди, промышленные рай­оны на юго-вос­то­ке го­ро­да (с 1938 года).

Круп­ный центр об­ра­зо­ва­ния. В Линце: Университет ис­кусств и промышленного ди­зай­на (1947), Университет И. Ке­п­ле­ра (1966), Ка­то­лический тео­ло­гический университет (не­го­су­дарственный), Выс­шая тех­ническая шко­ла Верх­ней Ав­ст­рии. Тех­но­ло­ги­че­ский и ис­сле­до­ва­тель­ский центр (1998; в со­труд­ни­че­ст­ве с Университетом И. Ке­п­ле­ра ве­дёт НИОКР и экс­пе­риментальное про­изводство в об­лас­ти вы­со­ких тех­но­ло­гий).

Му­зеи: Верх­ней Ав­ст­рии (1833, в зда­нии 1886-1892 годов, архитектор Б. Шмиц), городской му­зей Нор­ди­ко (1963, в зда­нии 1607-1610 годов), му­зей современного и клас­сического искусства Лен­тос (2003; кол­лек­ция В. Гур­лит­та; жи­во­пись и ри­су­нок XIX-XX веков), епар­хи­аль­ный. Бо­та­нический сад (площадь 4,2 га) с кол­лек­ци­ей как­ту­сов (около 1100 ви­дов) - од­ной из бо­га­тей­ших в Ев­ро­пе.

Главный те­атр Линца и зем­ли Верх­няя Ав­ст­рия - «Лан­де­стеа­тер» (1803), в нём ра­бо­та­ют опер­ная, ба­лет­ная и дра­ма­тическая труп­пы (спек­так­ли про­хо­дят так­же в за­лах «Кам­мер­шпи­ле», 1958, «Ур­су­ли­нен­хоф», 1977, «Ай­зен­ханд-теа­тер»). Другие те­ат­ры: «Кел­лер-теа­тер» (1949), «Фе­никс» (1989), «Му­зик­теа­тер» (2006). С Обществом лю­би­те­лей му­зы­ки (1821) бы­ла свя­за­на кон­церт­ная жизнь Линца в XIX веке. Сре­ди музыкальных кол­лек­ти­вов: ор­ке­ст­ры - «Брук­нер-ор­кестр» (1967), городского ма­ги­ст­ра­та (1926), Ка­мер­ный (1952), «И. Штра­ус» (1985), 14 ду­хо­вых ка­пелл; ан­самб­ли - «Col­le­gi­um musicum» (1970), «Harmonices Mun­di» (1986). Сим­фо­ническая му­зы­ка ис­пол­ня­ет­ся главным образом в за­ле «Брук­нер­ха­ус» (1973), элек­трон­ная - в куль­тур­ном цен­тре «Штад­твер­кш­татт» (1979), поп-му­зы­ка - в «По­стхоф» (1984). Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: «Брук­нер­фест» [с 1974 года, по­свя­щён твор­че­ст­ву А. Брук­не­ра (уро­же­нец Анс­фель­де­на, близ Линца)], клас­сической му­зы­ки «Клан­гволь­ке», элек­трон­ной му­зы­ки «Ars Electro­nica» (оба с 1979 года), цер­ков­ной му­зы­ки «Musica Sacra» (с 1987 года), улич­но­го искусства «Пла­стер­шпек­та­кель» (с 1987 года), ки­но «Крос­синг Ой­ро­пе» (2004). Ме­ж­ду­народный кон­курс ор­га­ни­стов (1 раз в 4 го­да). Университет имени А. Брук­не­ра (ос­но­ван в 1799 году как музыкальная шко­ла, в 1932-2003 годах городская консерватория, с 2004 года ча­ст­ное учеб­ное за­ве­де­ние; да­ёт об­ра­зо­ва­ние в об­лас­ти му­зы­ки, дра­ма­тического те­ат­ра и тан­ца).

Линц рас­по­ла­га­ет раз­ви­той спор­тив­ной ин­фра­струк­ту­рой: име­ют­ся ле­до­вая аре­на, ста­ди­он «Лин­цер» (20 тысяч мест; здесь вы­сту­па­ет фут­боль­ный клуб «ЛАСК», чем­пи­он и об­ла­да­тель куб­ка стра­ны в 1965 году), лыж­ные ба­зы, пла­ва­тель­ные бас­сей­ны. В Линце про­во­дят­ся тра­диционные жен­ские тен­нис­ные тур­ни­ры WTA (Жен­ской тен­нис­ной ас­со­циа­ции).

Круп­ней­ший эко­но­мический центр Верх­ней Ав­ст­рии и тре­тий в стра­не (по­сле Ве­ны и Гра­ца). На пред­при­яти­ях Линца за­ня­то около 190 тысяч человек (середина 2000-х годов), из них бо­лее по­ло­ви­ны про­жи­ва­ют за пре­де­ла­ми го­ро­да. Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - ди­вер­си­фи­ци­ро­ван­ная сфе­ра ус­луг; тра­ди­ци­он­но наи­боль­шее зна­че­ние име­ют тор­го­вые, фи­нан­со­вые, административные и де­ло­вые ус­лу­ги, а так­же сек­тор ло­ги­сти­ки (тес­но свя­зан­ный с обес­пе­че­ни­ем по­треб­но­стей транс­порт­но­го уз­ла Линца). По объ­ё­му промышленного про­изводства Линц за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в стра­не по­сле Ве­ны, зна­чи­тель­но опе­ре­жая Грац. Главная от­расль - ма­ши­но­строе­ние (ра­дио­элек­трон­ная и элек­тро­тех­ническая промышленность, про­изводство ап­па­ра­ту­ры и точ­ных при­бо­ров для реч­ных су­дов, тех­но­ло­гического обо­ру­до­ва­ния для ме­тал­лур­гической и хи­мической ин­ду­ст­рии). Линц - ве­ду­щий центр чёр­ной ме­тал­лур­гии Ав­ст­рии; здесь рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ра и основные про­из­водственные мощ­но­сти кон­цер­на «Voestalpine AG» (ос­но­ван в 1941 году как «Eisenwerke Ober­do­nau» - часть кар­те­ля «Reichswerke Her­mann Göring AG»). Круп­ный центр австрийской хи­мической и неф­те­хи­мической промышленности: в Линце на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ра и основные пред­при­ятия ком­па­нии «Agrolinz Mela­mine International GmbH» (AMI), вы­пус­каю­щей ам­ми­ак, азот­ную ки­сло­ту, азот­ные удоб­ре­ния, мо­че­ви­ну, ме­ла­нин. Пред­при­ятия AMI, других хи­мических фирм, свя­зан­ные с ни­ми научно-исследовательские цен­тры и объ­ек­ты про­из­водственной ин­фра­струк­ту­ры со­став­ля­ют в Линце круп­ный кла­стер хи­мической ин­ду­ст­рии - «Lin­zer Chemiepark». В конце XX - начале XXI веков бы­строе раз­ви­тие по­лу­чи­ла в Линце фар­мацев­тическую и био­тех­но­ло­гическую промышленность. Пред­при­ятия пи­ще­вку­со­вой (вы­пуск ли­кё­ров, раз­но­об­раз­ных со­ков и на­пит­ков, кон­ди­тер­ских из­де­лий, кон­фи­тю­ров, со­усов, гор­чи­цы, кет­чу­па и др.), лёг­кой (тек­стиль­ной, швей­ной), бу­маж­ной, по­ли­гра­фической про­мыш­лен­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)