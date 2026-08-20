ЛИММУ

Лимму — должность в Ассирии. В Cтароассирийский период так называлась должность выборного главы ашшурского городского управления, дававшего (подобно архонту — эпониму в Афинах ) свое имя году, в течение которого он выполнял свои функции; наследственный правитель Ашшур не имел права занимать это место. В период существования царской власти в Ассирии статус Л. сводился к функции эпонима, которая предоставлялась по усмотрению царей им самим и их сановникам.

Лит. : A Companion to Assyria / ed. E Frahm. Hoboken–Wiley, 2017.