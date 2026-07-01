ЛИМБУРГ ГЕРЦОГСТВО

ЛИМБУРГ ГЕРЦОГСТВО - историческая область на северо-западе Европы.

Часть Ни­дер­лан­дов ис­то­ри­че­ских. На тер­ри­то­рии Лимбурга со­хра­ни­лись сле­ды древ­ней­ших в Ни­дер­лан­дах по­се­ле­ний (да­ти­ру­ют­ся около 250 тысяч лет на­зад), в 1-м тысячелетии до н. э. за­се­лён кельтскими и германскими пле­ме­на­ми . В I веке до н. э. за­воё­ван Римской им­пе­ри­ей, в V веке н. э. - фран­ка­ми . В VII-IX веках Лимбург под вла­стью Ка­ро­лин­гов, по­сле раз­де­ла вла­де­ний Ло­та­ря I в 855 году во­шёл в со­став ко­ро­лев­ст­ва Ло­та­рин­гия, по­сле его раз­де­ла в 959 году - в гер­цог­ст­ве Ниж­няя Ло­та­рин­гия.

С XI века са­мо­сто­ятельное граф­ст­во, с XII века - гер­цог­ст­во в со­ста­ве Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (со сто­ли­цей в городе Лим­бург). По ре­зуль­та­там вой­ны за Лим­бург­ское на­след­ст­во (1283-1288 годы) ото­шёл к Бра­бан­ту. С 1430 года вме­сте со всем Бра­бан­том при­сое­ди­нён к Бур­гунд­ско­му гер­цог­ст­ву, с 1477 года по­сле по­ра­же­ния Кар­ла Сме­ло­го в бит­ве при Нан­си - в им­пе­рии Габс­бур­гов. По Вест­фаль­ско­му ми­ру 1648 года Лимбург был по­де­лён ме­ж­ду Испанскими Ни­дер­лан­да­ми (с 1714 года Австрийские Ни­дер­лан­ды) и Рес­пуб­ли­кой Со­еди­нён­ных про­вин­ций (в ко­то­рой Лимбург имел ста­тус од­ной из «ге­не­ра­ли­тет­ских зе­мель»).

В пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века и ре­во­люционных войн поч­ти весь Лимбург в сентябре 1794 года был ок­ку­пи­ро­ван французскими вой­ска­ми, в октябре 1795 года ан­нек­си­ро­ван Фран­ци­ей. Тер­ри­то­рия Лимбурга бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в департамент Ниж­ний Ма­ас с административным цен­тром в городе Маа­ст­рихт. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов Лимбург стал про­вин­ци­ей Ни­дер­ла­нд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва 1815-1830 годов. В хо­де Бель­гий­ской ре­волю­ции 1830 года часть Лимбурга к за­па­ду от реки Ма­ас (за ис­клю­че­ни­ем Маа­ст­рих­та, ко­то­рый удер­жи­вал ни­дерландский гар­ни­зон) ото­шла к Бель­гии, этот раз­дел тер­ри­то­рии Лимбурга был уре­гу­ли­ро­ван Лон­дон­ским до­го­во­ром 1839 года. Ни­дерландская часть Лимбурга на пра­вах гер­цог­ст­ва (ста­тус гер­цог­ст­ва ут­ра­чен в 1866 году, но на уров­не внут­ри­го­су­дар­ст­вен­но­го управ­ле­ния при­зна­вал­ся до 1906 года) во­шла в Гер­ман­ский со­юз 1815-1866 годов, что ста­ло ком­пен­са­ци­он­ной ме­рой для Бель­гии, ко­то­рая по­сле ре­во­лю­ции 1830 года фак­ти­че­ски ли­ши­лась пра­ва на Люк­сем­бург, свя­зан­ный лич­ной уни­ей с Ни­дер­лан­дами. Во­прос был ула­жен с под­пи­са­ни­ем Лон­дон­ско­го до­го­во­ра 1867 года.

Тер­ри­то­ри­аль­ные спо­ры ме­ж­ду Ни­дер­лан­да­ми и Бель­ги­ей, ка­саю­щие­ся раз­де­ла тер­ри­то­рии Лимбурга, про­дол­жа­лись до за­вер­ше­ния 1-й ми­ро­вой вой­ны и окон­ча­тель­но уре­гу­ли­ро­ва­ны Вер­саль­ским мир­ным до­го­во­ром 1919 года. Ны­не од­на часть ис­то­рической области Лимбург вхо­дит в со­став Бель­гии (провинция Лим­бург - од­на из пя­ти фла­манд­ских про­вин­ций на се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны, административный центр - город Хас­селт), дру­гая - в со­став Ни­дер­лан­дов (од­но­именная про­вин­ция на юге стра­ны, административный центр - город Маа­ст­рихт).

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