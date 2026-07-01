ЛИМБУРГ ГЕРЦОГСТВО
ЛИМБУРГ ГЕРЦОГСТВО - историческая область на северо-западе Европы.
Часть Нидерландов исторических. На территории Лимбурга сохранились следы древнейших в Нидерландах поселений (датируются около 250 тысяч лет назад), в 1-м тысячелетии до н. э. заселён кельтскими и германскими племенами. В I веке до н. э. завоёван Римской империей, в V веке н. э. - франками. В VII-IX веках Лимбург под властью Каролингов, после раздела владений Лотаря I в 855 году вошёл в состав королевства Лотарингия, после его раздела в 959 году - в герцогстве Нижняя Лотарингия.
С XI века самостоятельное графство, с XII века - герцогство в составе Священной Римской империи (со столицей в городе Лимбург). По результатам войны за Лимбургское наследство (1283-1288 годы) отошёл к Брабанту. С 1430 года вместе со всем Брабантом присоединён к Бургундскому герцогству, с 1477 года после поражения Карла Смелого в битве при Нанси - в империи Габсбургов. По Вестфальскому миру 1648 года Лимбург был поделён между Испанскими Нидерландами (с 1714 года Австрийские Нидерланды) и Республикой Соединённых провинций (в которой Лимбург имел статус одной из «генералитетских земель»).
В период Французской революции XVIII века и революционных войн почти весь Лимбург в сентябре 1794 года был оккупирован французскими войсками, в октябре 1795 года аннексирован Францией. Территория Лимбурга была переименована в департамент Нижний Маас с административным центром в городе Маастрихт. По решению Венского конгресса 1814-1815 годов Лимбург стал провинцией Нидерландского королевства 1815-1830 годов. В ходе Бельгийской революции 1830 года часть Лимбурга к западу от реки Маас (за исключением Маастрихта, который удерживал нидерландский гарнизон) отошла к Бельгии, этот раздел территории Лимбурга был урегулирован Лондонским договором 1839 года. Нидерландская часть Лимбурга на правах герцогства (статус герцогства утрачен в 1866 году, но на уровне внутригосударственного управления признавался до 1906 года) вошла в Германский союз 1815-1866 годов, что стало компенсационной мерой для Бельгии, которая после революции 1830 года фактически лишилась права на Люксембург, связанный личной унией с Нидерландами. Вопрос был улажен с подписанием Лондонского договора 1867 года.
Территориальные споры между Нидерландами и Бельгией, касающиеся раздела территории Лимбурга, продолжались до завершения 1-й мировой войны и окончательно урегулированы Версальским мирным договором 1919 года. Ныне одна часть исторической области Лимбург входит в состав Бельгии (провинция Лимбург - одна из пяти фламандских провинций на северо-востоке страны, административный центр - город Хасселт), другая - в состав Нидерландов (одноименная провинция на юге страны, административный центр - город Маастрихт).