ЛИХТЕНСТАЙН РОЙ

ЛИХТЕНСТАЙН (Lichtenstein) РОЙ - американский жи­во­пи­сец, гра­фик и скульп­тор.

С 1940 года учил­ся в Университете шта­та Огайо (Ко­лум­бус), где в 1949 году (по­сле про­хо­ж­де­ния во­енной служ­бы) по­лу­чил ди­плом ма­ги­ст­ра изящ­ных ис­кусств. В ра­бо­тах 1950-х годов ро­ман­тические и ге­ро­ические те­мы американской жи­во­пи­си XIX века иро­ни­че­ски пред­став­ле­ны в сти­ли­сти­ке, за­им­ст­во­ван­ной из аб­ст­ракт­но­го экс­прес­сио­низ­ма, жи­во­пи­си П. Пи­кас­со, П. Клее, В. В. Кан­дин­ско­го, Х. Ми­ро. С 1961 года об­ра­тил­ся к изо­бра­зительным идио­мам мас­со­вой куль­ту­ры (га­зет­ная рек­ла­ма, ка­ри­ка­ту­ра и осо­бен­но ко­мик­сы), став од­ним из ли­де­ров американского поп-ар­та. Как пра­ви­ло, из лен­ты ко­мик­са Лихтенстайн вы­хва­ты­вал наи­бо­лее дра­ма­тический сю­жет­ный мо­мент («Бе­зыс­ход­ность», 1963, Ху­дожественный му­зей, Ба­зель; «Ко­гда я от­крыл огонь», 1964, Сте­де­лейк­мю­се­ум, Ам­стер­дам; «То­ну­щая де­вуш­ка», 1966, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк, и др.). Ко­пи­руя в уве­ли­чен­ном мас­шта­бе фраг­мент ко­мик­са, Лихтенстайн вы­во­дил на пер­вый план тех­нические сред­ст­ва изо­бра­же­ния (пе­чат­ный растр, од­но­тон­ные плос­ко­сти цве­та, утол­щён­ные ли­нии ри­сун­ка и т. п.). Ма­лень­кая кар­тин­ка пе­ре­во­ди­лась на холст с по­мо­щью диа­про­ек­то­ра, ко­то­рый, на­по­до­бие лу­пы, от­кры­вал не­за­мет­ные гла­зу де­та­ли. В ито­ге воз­ни­кал эф­фект двой­но­го ко­ди­ро­ва­ния: ми­мик­рия под ба­наль­ный об­раз со­про­во­ж­да­лась ана­ли­зом его тех­но­ло­гии.

В пе­чат­ной гра­фи­ке Лихтенстайна им­пер­со­наль­ный, ме­ха­ни­стический ха­рак­тер изо­бра­же­ния уси­ли­ва­ет­ся ха­рак­тер­ной для рек­ла­мы тех­ни­кой оф­сет­ной пе­ча­ти («Но­га и ру­ка», 1962). С 1964 года стал при­ме­нять ти­пич­ную для поп-ар­та тех­ни­ку тра­фа­рет­ной пе­ча­ти на хол­сте или на син­те­тическом ма­те­риа­ле. В середине 1960-х годов те­ма­ти­ка ра­бот Лихтенстайна рас­ши­ри­лась: поя­ви­лись близ­кие к аб­ст­рак­ции во­об­ра­жае­мые пей­за­жи, се­рии па­ро­дий­ных пе­ре­ра­бо­ток (в ма­не­ре ко­мик­сов) про­из­ве­де­ний из­вест­ных ху­дож­ни­ков и па­ро­дий на сти­ли­сти­ку ку­биз­ма, ар де­ко, фу­ту­риз­ма, сюр­реа­лиз­ма, аб­ст­ракт­но­го экс­прес­сио­низ­ма («Боль­шая жи­во­пись», 1965, «Об­ман­ка с ки­стью и го­ло­вой из кар­ти­ны Ле­же», 1973, обе - в ча­ст­ных со­б­ра­ни­ях). В скульп­тур­ных ра­бо­тах ти­пич­ные мо­ти­вы жи­во­пи­си и гра­фи­ки Лихтенстайна пре­тво­ря­лись в объ­ём­ных ме­тал­лических и ке­ра­мических объ­ек­тах («Взрыв № 1», 1965, Му­зей Люд­ви­га, Кёльн).