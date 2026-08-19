ЛИХТЕНСТАЙН РОЙ
ЛИХТЕНСТАЙН (Lichtenstein) РОЙ - американский живописец, график и скульптор.
С 1940 года учился в Университете штата Огайо (Колумбус), где в 1949 году (после прохождения военной службы) получил диплом магистра изящных искусств. В работах 1950-х годов романтические и героические темы американской живописи XIX века иронически представлены в стилистике, заимствованной из абстрактного экспрессионизма, живописи П. Пикассо, П. Клее, В. В. Кандинского, Х. Миро. С 1961 года обратился к изобразительным идиомам массовой культуры (газетная реклама, карикатура и особенно комиксы), став одним из лидеров американского поп-арта. Как правило, из ленты комикса Лихтенстайн выхватывал наиболее драматический сюжетный момент («Безысходность», 1963, Художественный музей, Базель; «Когда я открыл огонь», 1964, Стеделейкмюсеум, Амстердам; «Тонущая девушка», 1966, Музей современного искусства, Нью-Йорк, и др.). Копируя в увеличенном масштабе фрагмент комикса, Лихтенстайн выводил на первый план технические средства изображения (печатный растр, однотонные плоскости цвета, утолщённые линии рисунка и т. п.). Маленькая картинка переводилась на холст с помощью диапроектора, который, наподобие лупы, открывал незаметные глазу детали. В итоге возникал эффект двойного кодирования: мимикрия под банальный образ сопровождалась анализом его технологии.
В печатной графике Лихтенстайна имперсональный, механистический характер изображения усиливается характерной для рекламы техникой офсетной печати («Нога и рука», 1962). С 1964 года стал применять типичную для поп-арта технику трафаретной печати на холсте или на синтетическом материале. В середине 1960-х годов тематика работ Лихтенстайна расширилась: появились близкие к абстракции воображаемые пейзажи, серии пародийных переработок (в манере комиксов) произведений известных художников и пародий на стилистику кубизма, ар деко, футуризма, сюрреализма, абстрактного экспрессионизма («Большая живопись», 1965, «Обманка с кистью и головой из картины Леже», 1973, обе - в частных собраниях). В скульптурных работах типичные мотивы живописи и графики Лихтенстайна претворялись в объёмных металлических и керамических объектах («Взрыв № 1», 1965, Музей Людвига, Кёльн).