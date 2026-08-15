ЛИХАЧЁВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
ЛИХАЧЁВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - Советский государственный и хозяйственный деятель, организатор автомобилестроения.
С 1911 года работал на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге. В 1915 году, в ходе 1-й мировой войны, призван на военную службу в Балтийском флоте. В 1917 году вступил в ВКП(б), в Красную гвардию в Гельсингфорсе. В 1918-1921 годы в РККА, командир отряда и уполномоченный ВЧК в Москве. В 1921-1926 годы управляющий делами Московского губернского совета профсоюзов. В 1926-1939 годы и в 1940-1950 годы директор 1-го государственного автомобильного завода (бывшего Автомобильного московского общества) [с 1931 года завод имени И. В. Сталина (ЗИС), с 1956 года - имени И. А. Лихачёва (ЗИЛ), ныне Акционерное московское общество «Завод имени Лихачёва» (АМО «ЗИЛ»)]. Один из главных инициаторов расширения и руководитель реконструкции (первая - в 1929-1931 годы) завода с целью организации преимущественно из отечественных материалов массового конвейерного производства грузовых автомобилей, не уступающих европейским образцам. Неоднократно выезжал в Европу и США для изучения достижений автомобильного производства, организации труда конвейерным способом. В ходе второй реконструкции (1933-1937) стремился создать условия для самостоятоятельной проектирования машин (выпускались по лицензии итальянской фирмы «Фиат», купленной в 1916 году бывшим владельцами и строителями завода Рябушинскими, затем по лицензионной версии американских грузовиков «Autocar»), совершенствования технологии и расширения типажа выпускаемых автомобилей. Наладил конвейерное производство из отечественных деталей грузовиков АМО-3 (с 1931 года), ЗИС-5 (с 1934 года) и его модификаций, первого отечественного 7-местного лимузина ЗИС-101 по натурному образцу американского легкового автомобиля «Бьюик» (с 1936 года). К конца 1938 года руководимый Лихачевым ЗИС выпускал в год около 70 тысяч машин различных моделей и их модификаций, спроектированных заводскими конструкторами. Нарком среднего машиностроения СССР (1939-1940). Член ЦК ВКП(б) (1939-1941; в 1956 году кандидат в члены ЦК КПСС).
В Великую Отечественную войну руководил эвакуацией значительной части предприятия [в 1941 году завод с оставшимся оборудованием был подготовлен к ликвидации, но продолжал работать, выпуская снаряды, мины, миномёты, пистолеты-пулемёты Шпагина (ППШ)], созданием 4 филиалов, впоследствии выросших в самостоятельные производства: Миасский автомоторный (ныне Уральский автомобильный) завод (автомобили «Урал»), Ульяновский автомобильный завод (автомобили УАЗ), Челябинский кузнечно-прессовый и Шадринский автоагрегатный заводы. В 1942 году добился возобновления на ЗИСе выпуска грузовых автомобилей ЗИС-5В, ЗИС-42, ЗИС-42М, санитарных автобусов ЗИС-16С, организовал сборку поступавших из США по ленд-лизу «студебеккеров» - автомобилей повышенной проходимости.
Руководил третьей реконструкцией завода (1946-1949) для производства грузовых автомобилей ЗИС-150, ЗИС-151, городских автобусов ЗИС-154, ЗИС-155, велосипедов «Прогресс» и первых в СССР холодильников ТХ-2 «ЗИС-Москва». Сторонник сокращения количества плановых показателей и отчётной документации, предоставления большей самостоятельности предприятиям и их руководителям. Снят с поста директора в связи с арестами сотрудников ЗИСа по так называемому делу о Еврейском антифашистском комитете. В 1950-1953 годы директор завода № 41 Министерства авиационной промышленности СССР (ныне ОАО «Московский машиностроительный завод "Авангард"»), осуществил модернизацию предприятия. В 1953-1956 годы министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР.
Государственная премия СССР (1949). Награждён орденами Ленина (1933, 1944, 1946, 1949, 1956).
Урна с прахом - в Кремлёвской стене..