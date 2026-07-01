ЛИH
ЛИH - апостол из числа семидесяти, папа Римский, христианский святой.
Упомянут как преемник и ученик апостола Петра священномучеником Иринеем Лионским (конец II века), который отождествлял Лина с Лином из послания апостола Павла (2 Тим. 4:21). В ранних каталогах римских пап (IV-VI века) Лину приписывают 11 или 12 лет епископского служения и называют его мучеником. Liber Pontificalis (VI-VII века) именует Лина сыном Геркулана, уроженцем Тосканы и приписывает ему введение правила для женщин входить в церковь с покрытой головой. Лина предположительно считают автором апокрифических «Деяний Петра и Павла» и «Прения» этих апостолов с Симоном Волхвом.
День памяти Лина по календарю Русской православной церкви празднуется 5(18) ноября и в Соборе семидесяти апостолов 4(17) января; по календарю Римско-католической церкви - 23 сентября.