ЛИH

ЛИH - апостол из числа семидесяти, папа Римский , христианский святой.

Упо­мя­нут как пре­ем­ник и уче­ник апостола Пет­ра священномучеником Ири­не­ем Ли­он­ским (конец II века), ко­то­рый ото­жде­ст­в­лял Лина с Ли­ном из по­сла­ния апостола Пав­ла (2 Тим. 4:21). В ран­них ка­та­ло­гах римских пап (IV-VI века) Лину при­пи­сы­ва­ют 11 или 12 лет епи­скоп­ско­го слу­же­ния и на­зы­ва­ют его му­че­ни­ком. Liber Pontificalis (VI-VII века) име­ну­ет Лина сы­ном Гер­ку­ла­на, уро­жен­цем Тос­ка­ны и при­пи­сы­ва­ет ему вве­де­ние пра­ви­ла для жен­щин вхо­дить в цер­ковь с по­кры­той го­ло­вой. Лина пред­по­ло­жи­тель­но счи­та­ют ав­то­ром апок­ри­фи­че­ских «Дея­ний Пет­ра и Пав­ла» и «Пре­ния» этих апо­сто­лов с Си­мо­ном Вол­хвом.

День па­мя­ти Лина по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви празд­ну­ет­ся 5(18) но­ября и в Со­бо­ре се­ми­де­ся­ти апо­сто­лов 4(17) января; по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 23 сен­тяб­ря.

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