ЛИГЕТИ ДЬЁРДЬ

ЛИГЕТИ ДЬЁРДЬ - венгерский композитор и музыковед.

Учил­ся в кон­сер­ва­то­рии в Клу­же, в 1945-1949 годах у Ф. Фар­ка­ша и Ш. Ве­реш­ша (ком­по­зи­ция) в Выс­шей шко­ле му­зы­ки имени Ф. Ли­с­та (Бу­да­пешт), по окон­ча­нии ко­то­рой пре­по­да­вал там тео­ре­тические пред­ме­ты. В ран­них со­чи­не­ни­ях (в основном для хо­ра) - влия­ние венгерского, румынского, сло­вацкого фольк­ло­ра , му­зы­ки Б. Бар­то­ка (струн­ный квар­тет № 1 «Ноч­ные ме­та­мор­фо­зы», 1954). В 1956 году эмиг­ри­ро­вал в Ве­ну.

С 1957 года ра­бо­тал в сту­дии элек­трон­ной му­зы­ки при Кёльн­ском ра­дио, с 1959 года чи­тал курс лек­ций об элек­трон­ной и се­рий­ной му­зы­ке на Ме­ж­ду­народном лет­нем се­ми­на­ре в Дарм­штад­те. Пре­по­да­вал ком­по­зи­цию в выс­ших шко­лах му­зы­ки в Сток­голь­ме (с 1961 года) и Гам­бур­ге. Со­чи­нял элек­трон­ную и се­рий­ную му­зы­ку, од­на­ко уже в начале 1960-х годов об­на­ру­жил кри­тическое от­но­ше­ние к ним и при­шёл к со­но­ри­ке как ос­но­во­по­ла­гаю­щей для сво­его твор­че­ст­ва тех­ни­ке (со­но­ри­ка Лигети ос­но­ва­на на тща­тель­ной по­ли­фо­нической раз­ра­бот­ке ма­те­риа­ла, ко­то­рую он на­звал мик­ро­по­ли­фо­ни­ей; про­из­ве­де­ния для ор­ке­ст­ра: «Ви­де­ния», 1959; «Ат­мо­сфе­ры», 1961). Не­ко­то­рые со­чи­не­ния Лигети близ­ки те­ат­ру аб­сур­да (для со­лис­тов и ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля: «При­клю­че­ния», 1962; «Но­вые при­клю­че­ния», 1965). В со­чи­не­ни­ях 1970-1980-х годов об­на­ру­жил бли­зость нео­ро­ман­тиз­му. Ис­поль­зо­вал африканскую фольк­лор­ную рит­ми­ку с ха­рак­тер­ной для неё по­ли­мет­ри­ей (Кон­церт для фортепиано с ор­ке­ст­ром, 1988).

Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ра «Ве­ли­кий мерт­ви­арх» («Le Grand Macabre», Сток­гольм, 1978), Ре­к­ви­ем (1965), «Ча­сы и об­ла­ка» для хо­ра и ор­ке­ст­ра (1973), «Lontano» («Да­лё­кое»; для ор­ке­ст­ра, 1967), Кон­церт для вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром (1966), Ка­мер­ный кон­церт для 13 ин­ст­ру­мен­тов (1970), Сим­фо­ническая по­эма для 100 мет­ро­но­мов (1962), ка­мер­ные ан­самб­ли, Этю­ды для фортепиано (1985-2001 годы). Ав­тор музыкально-тео­ре­тических ста­тей о современной му­зы­ке (в т. ч. о тех­ни­ке ком­по­зи­ции А. фон Ве­бер­на и П. Бу­ле­за).

Му­зы­ку Лигети ис­поль­зо­вал режиссер С. Куб­рик в филь­мах «2001: Кос­ми­че­ская одис­сея», «Сия­ние», «С ши­ро­ко за­кры­ты­ми гла­за­ми».

Иллюстрации:

Архив БРЭ.