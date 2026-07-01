ЛИГЕТИ ДЬЁРДЬ
ЛИГЕТИ ДЬЁРДЬ - венгерский композитор и музыковед.
Учился в консерватории в Клуже, в 1945-1949 годах у Ф. Фаркаша и Ш. Верешша (композиция) в Высшей школе музыки имени Ф. Листа (Будапешт), по окончании которой преподавал там теоретические предметы. В ранних сочинениях (в основном для хора) - влияние венгерского, румынского, словацкого фольклора, музыки Б. Бартока (струнный квартет № 1 «Ночные метаморфозы», 1954). В 1956 году эмигрировал в Вену.
С 1957 года работал в студии электронной музыки при Кёльнском радио, с 1959 года читал курс лекций об электронной и серийной музыке на Международном летнем семинаре в Дармштадте. Преподавал композицию в высших школах музыки в Стокгольме (с 1961 года) и Гамбурге. Сочинял электронную и серийную музыку, однако уже в начале 1960-х годов обнаружил критическое отношение к ним и пришёл к сонорике как основополагающей для своего творчества технике (сонорика Лигети основана на тщательной полифонической разработке материала, которую он назвал микрополифонией; произведения для оркестра: «Видения», 1959; «Атмосферы», 1961). Некоторые сочинения Лигети близки театру абсурда (для солистов и инструментального ансамбля: «Приключения», 1962; «Новые приключения», 1965). В сочинениях 1970-1980-х годов обнаружил близость неоромантизму. Использовал африканскую фольклорную ритмику с характерной для неё полиметрией (Концерт для фортепиано с оркестром, 1988).
Среди сочинений: опера «Великий мертвиарх» («Le Grand Macabre», Стокгольм, 1978), Реквием (1965), «Часы и облака» для хора и оркестра (1973), «Lontano» («Далёкое»; для оркестра, 1967), Концерт для виолончели с оркестром (1966), Камерный концерт для 13 инструментов (1970), Симфоническая поэма для 100 метрономов (1962), камерные ансамбли, Этюды для фортепиано (1985-2001 годы). Автор музыкально-теоретических статей о современной музыке (в т. ч. о технике композиции А. фон Веберна и П. Булеза).
Музыку Лигети использовал режиссер С. Кубрик в фильмах «2001: Космическая одиссея», «Сияние», «С широко закрытыми глазами».
Иллюстрации:
Архив БРЭ.