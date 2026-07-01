ЛИГАЧЁВ ЕГОР КУЗЬМИЧ
ЛИГАЧЁВ ЕГОР КУЗЬМИЧ - советский государственный и партийный деятель.
Окончил Московский авиационный институт (1943), Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) (1951). Член ВКП(б) с 1944 года.
С 1944 года на комсомольской, с 1949 года на советской и партийной работе в Новосибирске. Секретарь Новосибирского обкома КПСС (1959-1961 годы). В 1961-1965 годах в аппарате ЦК КПСС: заведующий сектором, заместиель заведующего отделом пропаганды и агитации бюро ЦК КПСС по РСФСР, заместитель заведующего отделом партийных органов по промышленности РСФСР. 1-й секретарь Томского обкома КПСС (1965-1983 годы). При Лигачёве в Томской области началась реализация ряда проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке (были разведаны месторождения нефти и начата их промышленная эксплуатация, область стала обеспечивать себя продукцией сельского хозяйства, в Томске учреждён филиал СО АН СССР, и др.).
В 1983 году переведён в Москву по предложению Ю.В. Андропова, поддерживал его политические инициативы. Заведующий отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС (1983-1985 годы). Одновременно секретарь ЦК КПСС (с 1983 года; с 1976 года член, с 1966 года кандидат в члены ЦК КПСС), член Политбюро ЦК КПСС (1985-1990 годы). Председатель Комиссии ЦК КПСС по вопросам аграрной политики (с 1988 года). В 1999 году избран депутатом Государственной думы РФ от Томской области.
Сторонник избрания М.С. Горбачёва на пост генерального секретаря ЦК КПСС, однако с 1986 года всё более расходился с ним во взглядах на характер и перспективы перестройки, на заседаниях Политбюро ЦК КПСС высказывался за сохранение руководящей роли партии и её ЦК, однопартийной системы, за размежевание в КПСС по идеологическим принципам с целью сохранения её коммунистического характера. Один из инициаторов антиалкогольной кампании (1985-1987 годы).
Содействовал приглашению Б.Н. Ельцина на руководящую партийную работу в Москву, в конце 1980-х годов подверг резкой критике его курс на установление суверенитета РСФСР, выступал за приоритет общесоюзных интересов, против возрождения капиталистических отношений. В общественном сознании конца 1980-х - начала 1990-х годов - лидер «антиперестроечных» сил.
Награждён орденами Ленина (1970, 1980).
Сочинения:
Уверуй, что все было не зря: Заметки о российских социал-демократах и их борьбе против коммунистов. М., 1999;
Предостережение: [Воспоминания]. М., 1999;
Л.И. Брежнев: Заметки о Генеральном секретаре ЦК КПСС и пресловутой «эпохе застоя». М., 2004;
Перестройка: замыслы, результаты и поражения, уроки. М., 2005;
Измышления и правда о советском прошлом и настоящем буржуазной России. М., 2007