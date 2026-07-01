ЛИГАЧЁВ ЕГОР КУЗЬМИЧ

ЛИГАЧЁВ ЕГОР КУЗЬМИЧ - советский государственный и партийный деятель.

Окон­чил Московский авиа­ци­он­ный институт (1943), Выс­шую партийную шко­лу при ЦК ВКП(б) (1951). Член ВКП(б) с 1944 года.

С 1944 года на ком­со­моль­ской , с 1949 года на советской и партийной ра­бо­те в Но­во­си­бир­ске. Сек­ре­тарь Но­во­си­бир­ско­го об­ко­ма КПСС (1959-1961 годы). В 1961-1965 годах в ап­па­ра­те ЦК КПСС: заведующий сек­то­ром, заместиель заведующего от­де­лом про­па­ган­ды и аги­та­ции бю­ро ЦК КПСС по РСФСР, заместитель заведующего от­де­лом партийных ор­га­нов по промышленности РСФСР. 1-й сек­ре­тарь Том­ско­го об­ко­ма КПСС (1965-1983 годы). При Лигачёве в Том­ской области на­ча­лась реа­ли­за­ция ря­да про­ек­тов в промышленности, сельском хозяйстве, нау­ке (бы­ли раз­ве­да­ны ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти и на­ча­та их промышленная экс­плуа­та­ция, об­ласть ста­ла обес­пе­чи­вать се­бя про­дук­ци­ей сельского хозяйства, в Том­ске уч­ре­ж­дён фи­ли­ал СО АН СССР, и др.).

В 1983 году пе­ре­ве­дён в Мо­ск­ву по пред­ло­жению Ю.В. Ан­д­ро­по­ва, под­дер­жи­вал его по­ли­тические ини­циа­ти­вы. Заведующий от­де­лом ор­га­ни­зационно-партийной ра­бо­ты ЦК КПСС (1983-1985 годы). Од­но­вре­мен­но секретарь ЦК КПСС (с 1983 года; с 1976 года член, с 1966 года кан­ди­дат в чле­ны ЦК КПСС), член По­лит­бю­ро ЦК КПСС (1985-1990 годы). Председатель Ко­мис­сии ЦК КПСС по во­про­сам аг­рар­ной по­ли­ти­ки (с 1988 года). В 1999 году из­бран де­пу­та­том Государственной ду­мы РФ от Том­ской области.

Сто­рон­ник из­бра­ния М.С. Гор­ба­чёва на пост ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК КПСС, од­на­ко с 1986 года всё бо­лее рас­хо­дил­ся с ним во взгля­дах на ха­рак­тер и пер­спек­ти­вы пе­ре­строй­ки, на за­се­да­ни­ях По­лит­бю­ро ЦК КПСС вы­ска­зы­вал­ся за со­хра­не­ние ру­ко­во­дя­щей ро­ли пар­тии и её ЦК, од­но­пар­тий­ной сис­те­мы, за раз­ме­же­ва­ние в КПСС по идео­ло­гическим прин­ци­пам с це­лью со­хра­не­ния её ком­му­ни­стического ха­рак­те­ра. Один из ини­циа­то­ров ан­ти­ал­ко­голь­ной кам­па­нии (1985-1987 годы).

Со­дей­ст­во­вал при­гла­ше­нию Б.Н. Ель­ци­на на ру­ко­во­дя­щую партийную ра­бо­ту в Мо­ск­ву, в конце 1980-х годов под­верг рез­кой кри­ти­ке его курс на ус­та­нов­ле­ние су­вере­ни­те­та РСФСР, вы­сту­пал за при­ори­тет об­ще­со­юз­ных ин­те­ре­сов, про­тив воз­рож­де­ния ка­пи­та­ли­стических от­но­ше­ний. В об­щественном соз­на­нии конца 1980-х - начала 1990-х годов - ли­дер «ан­ти­пе­ре­стро­еч­ных» сил.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1970, 1980).

Сочинения:

Уве­руй, что все бы­ло не зря: За­мет­ки о рос­сий­ских со­ци­ал-де­мо­кра­тах и их борь­бе про­тив ком­му­ни­стов. М., 1999;

Пре­дос­те­ре­же­ние: [Вос­по­ми­на­ния]. М., 1999;

Л.И. Бреж­нев: За­мет­ки о Ге­не­раль­ном сек­ре­та­ре ЦК КПСС и пре­сло­ву­той «эпо­хе за­стоя». М., 2004;

Пе­ре­строй­ка: за­мыс­лы, ре­зуль­та­ты и по­ра­же­ния, уро­ки. М., 2005;

Из­мыш­ле­ния и прав­да о со­вет­ском прош­лом и на­стоя­щем бур­жу­аз­ной Рос­сии. М., 2007