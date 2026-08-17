«ЛИГА ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА»
«ЛИГА ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА» - коалиция французской знати, выступившая в конце 1464-1465 годах против централизаторской политики Людовика XI.
Состояла из представителей крупной аристократии (брат Людовика XI - герцог Беррийский Карл, Карл Смелый, герцоги Бретонский, Бурбонский, граф Дюнуа Жан, графы де Сен-Поль, Арманьяк и др.), лишённых королём занимаемых должностей, пенсионов, привилегий и опасавшихся за судьбу своих фактически независимых в период правления Карла VII Победителя владений. Объявив себя защитниками «общественного блага» (отсюда название лиги) и борцами против тирании короля (лигёры выдвинули демагогические лозунги отмены косвенных налогов и др.), участники «Лиги общественного блага» сумели привлечь на свою сторону часть мелкого, среднего дворянства, духовенства и городского патрициата. Стремясь избежать военного столкновения с объединёнными силами лигёров, Людовик XI попытался разбить их по отдельности и в марте 1465 года предпринял наступление на владения герцога Бурбонского. Подошедшие к Парижу бургундcкие войска, однако, заставили короля отступить. В битве у Монлери 16.7.1465 года Карл Смелый нанёс поражение королевской армии. Людовик XI был вынужден пойти на уступки и заключить с лигёрами мирные договоры в Конфлане (5.10.1465 года) и Сен-Море (29.10.1465 года). Герцог Беррийский получил в апанаж Нормандию, Карл Смелый вернул себе города на реке Сомма, граф де Сен-Поль стал коннетаблем Франции; многие приближённые Карла VII возвращены на прежние должности.
Впоследствии Людовик XI отказался практически от всех сделанных им в период мятежа уступок.