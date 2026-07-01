ЛИДОВСКАЯ КУЛЬТУРА

ЛИДОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура эпохи палеометалла на Дальнем Востоке.

От до­ли­ны реки Ус­су­ри на юго-за­па­де и до­ли­ны реки Са­мар­га на се­ве­ре до Та­тар­ско­го пролива и северо-западного по­бе­ре­жья Япон­ско­го моря (1-я половина 1-го тысячелетия до н. э.). Тра­ди­ци­он­но Лидовскую кульутуру от­но­сят к брон­зо­во­му ве­ку, на мно­го­слой­ных па­мят­ни­ках ма­те­риа­лы Лидовской кульутуры за­ле­га­ют ме­ж­ду го­ри­зон­та­ми позд­не­го не­оли­та и ран­не­го же­лез­но­го ве­ка (ян­ков­ской куль­ту­ры или близ­ких им). Вы­де­ле­на российским ар­хео­ло­гом В.И. Дья­ко­вым (1979), на­зва­на по ис­сле­до­ван­но­му им по­се­ле­нию Ли­дов­ка 1 (При­мор­ский край, Рос­сия). На вос­то­ке ареа­ла вы­де­ле­ны т. н. ли­дов­ско-ти­пе­вай­ская и су­во­ров­ская груп­пы, в кон­ти­нен­таль­ной час­ти - ану­чин­ско-си­не­гай­ская груп­па и па­мят­ни­ки ти­па Чер­ня­ти­но 2. Они вхо­дят в куль­тур­ную общ­ность, для ко­то­рой ха­рак­тер­на ке­ра­ми­ка с до­бав­лени­ем в тес­то ми­нерального ото­щи­те­ля или пре­сно­вод­но­го мол­лю­ска (по­след­нее ука­зы­ва­ет на за­им­ст­во­ва­ние тех­но­ло­гии с тер­ри­то­рии Мань­чжу­рии). На юго-за­па­де рас­по­ло­же­ны наи­бо­лее ран­ние па­мят­ни­ки, основная кон­цен­тра­ция - у по­бе­режья Япон­ско­го мо­ря.

По­се­ле­ния на при­ус­ть­е­вых уча­ст­ках рек и ши­ро­кой час­ти гор­ных до­лин. Не­ред­ки ком­плек­сы из го­ро­ди­ща на гос­под­ствую­щей вы­со­те и се­ли­ща в до­ли­не. Под­пря­мо­уголь­ные или оваль­ные в пла­не на­зем­ные до­ма кар­кас­но-стол­бо­вой кон­ст­рук­ции про­сле­жи­ва­ют­ся в ви­де го­ри­зон­таль­ных гли­но­бит­ных пло­ща­док с за­глуб­лён­ны­ми в пол оча­га­ми (дно не­ко­то­рых вы­сти­ла­лось бе­ре­стой). Од­но из жи­лищ име­ло пло­щадь до 80 м2 и 12 оча­гов, раз­ме­щён­ных по ова­лу. Ке­ра­ми­ка из­го­тов­ле­на лен­точ­но-коль­це­вым на­ле­пом. Ха­рак­тер­ны фор­мы с вы­пук­лым ту­ло­вом, ши­ро­ким вы­со­ким гор­лом, ото­гну­тым кра­ем (пред­по­ло­жи­тель­но хра­ни­ли­ща), ук­ра­шен­ные по пле­чи­ку на­леп­ны­ми ва­ли­ка­ми с на­сеч­ка­ми, ног­те­вы­ми от­тис­ка­ми, точ­ка­ми, поя­ска­ми из 2-3 го­ри­зон­таль­ных про­чер­чен­ных ли­ний, пе­ре­се­чён­ных груп­па­ми штри­хов; есть горш­ки, из­де­лия низ­ких форм ред­ки; ор­на­мент (ног­те­вые от­тис­ки, на­сеч­ки, про­чер­чен­ные го­ри­зон­таль­ные ли­нии) при­уро­чен к внеш­ней сто­ро­не вен­чи­ков и де­лит его на зо­ны. Гли­ня­ные пряс­ли­ца (усе­чён­но-ко­ни­че­ские, в т. ч. со сла­бо на­ме­чен­ной шей­кой, и сег­мен­то­вид­ные или пря­мо­уголь­ные в се­че­нии), ци­лин­д­рические бу­сы; из­вест­ны ан­тро­по­морф­ные фи­гур­ки с го­ло­вой в ви­де же­лоб­ча­то­го ова­ла, ши­ро­ки­ми пле­ча­ми, схе­ма­тич­но пе­ре­дан­ным тор­сом, ниж­ней ча­стью в ви­де пье­де­ста­ла, ру­ки - в ви­де ко­рот­ких бо­ко­вых вы­сту­пов или вста­вок в ще­ле­вид­ные от­вер­стия. Тра­пе­цие­вид­ные скреб­ки, но­жи-вкла­ды­ши, на­ко­неч­ни­ки стрел (под­тре­уголь­ные с пря­мым или во­гну­тым ос­но­ва­ни­ем, ром­бо­вид­ные, мин­да­ле­вид­ные, иво­ли­ст­ные), свёр­ла, про­кол­ки, рез­цы из крем­ни­стых по­род и хал­це­до­на, в основном ре­ту­ши­ро­ван­ные. Мо­ты­ги, скрёб­ла, от­бой­ни­ки, тё­роч­ни­ки, на­ко­валь­ни, гру­зи­ла, ло­щи­ла из об­би­той галь­ки. Ка­мен­ные шли­фо­ван­ные ци­лин­д­ри­ки (в т. ч. бу­сы), дис­ки. Мно­го­численные аб­ра­зив­ные ин­ст­ру­мен­ты, в т. ч. осел­ки с от­вер­сти­ем в верх­ней час­ти ко­ну­са, ку­ран­ты зер­но­тё­рок и др. Ка­мен­ные ре­п­ли­ки с брон­зо­вых из­де­лий: об­лом­ки лез­вий­ной час­ти клин­ков (ко­пий) с ром­бо­вид­ным се­че­ни­ем или с нер­вю­рой, с ими­та­ци­ей втул­ки ром­бо­вид­но­го или оваль­но­го се­че­ния. Воз­мож­но, к Лидовской кульутуре от­но­сят­ся шли­фо­ван­ные слан­це­вые но­жи с вы­де­лен­ной ру­ко­ятью, по­лу­лун­ные но­жи, то­по­ры и до­ло­та (в основном пря­мо­уголь­ные в се­че­нии), пло­ские тре­уголь­ные и лис­то­вид­ные на­ко­неч­ни­ки стрел. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва мо­тыж­ное зем­ле­де­лие (есть обуг­лен­ные зёр­на про­са), охо­та, ры­бо­лов­ст­во, со­би­ра­тель­ст­во. Воз­мож­но, но­си­те­ли Лидовской кульутуры не­ко­то­рое вре­мя со­су­ще­ст­во­ва­ли с на­се­ле­ни­ем ран­не­го же­лез­но­го ве­ка как изо­ли­ро­ван­ные груп­пы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)