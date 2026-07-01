ЛИДОВСКАЯ КУЛЬТУРА
ЛИДОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура эпохи палеометалла на Дальнем Востоке.
От долины реки Уссури на юго-западе и долины реки Самарга на севере до Татарского пролива и северо-западного побережья Японского моря (1-я половина 1-го тысячелетия до н. э.). Традиционно Лидовскую кульутуру относят к бронзовому веку, на многослойных памятниках материалы Лидовской кульутуры залегают между горизонтами позднего неолита и раннего железного века (янковской культуры или близких им). Выделена российским археологом В.И. Дьяковым (1979), названа по исследованному им поселению Лидовка 1 (Приморский край, Россия). На востоке ареала выделены т. н. лидовско-типевайская и суворовская группы, в континентальной части - анучинско-синегайская группа и памятники типа Чернятино 2. Они входят в культурную общность, для которой характерна керамика с добавлением в тесто минерального отощителя или пресноводного моллюска (последнее указывает на заимствование технологии с территории Маньчжурии). На юго-западе расположены наиболее ранние памятники, основная концентрация - у побережья Японского моря.
Поселения на приустьевых участках рек и широкой части горных долин. Нередки комплексы из городища на господствующей высоте и селища в долине. Подпрямоугольные или овальные в плане наземные дома каркасно-столбовой конструкции прослеживаются в виде горизонтальных глинобитных площадок с заглублёнными в пол очагами (дно некоторых выстилалось берестой). Одно из жилищ имело площадь до 80 м2 и 12 очагов, размещённых по овалу. Керамика изготовлена ленточно-кольцевым налепом. Характерны формы с выпуклым туловом, широким высоким горлом, отогнутым краем (предположительно хранилища), украшенные по плечику налепными валиками с насечками, ногтевыми оттисками, точками, поясками из 2-3 горизонтальных прочерченных линий, пересечённых группами штрихов; есть горшки, изделия низких форм редки; орнамент (ногтевые оттиски, насечки, прочерченные горизонтальные линии) приурочен к внешней стороне венчиков и делит его на зоны. Глиняные пряслица (усечённо-конические, в т. ч. со слабо намеченной шейкой, и сегментовидные или прямоугольные в сечении), цилиндрические бусы; известны антропоморфные фигурки с головой в виде желобчатого овала, широкими плечами, схематично переданным торсом, нижней частью в виде пьедестала, руки - в виде коротких боковых выступов или вставок в щелевидные отверстия. Трапециевидные скребки, ножи-вкладыши, наконечники стрел (подтреугольные с прямым или вогнутым основанием, ромбовидные, миндалевидные, иволистные), свёрла, проколки, резцы из кремнистых пород и халцедона, в основном ретушированные. Мотыги, скрёбла, отбойники, тёрочники, наковальни, грузила, лощила из оббитой гальки. Каменные шлифованные цилиндрики (в т. ч. бусы), диски. Многочисленные абразивные инструменты, в т. ч. оселки с отверстием в верхней части конуса, куранты зернотёрок и др. Каменные реплики с бронзовых изделий: обломки лезвийной части клинков (копий) с ромбовидным сечением или с нервюрой, с имитацией втулки ромбовидного или овального сечения. Возможно, к Лидовской кульутуре относятся шлифованные сланцевые ножи с выделенной рукоятью, полулунные ножи, топоры и долота (в основном прямоугольные в сечении), плоские треугольные и листовидные наконечники стрел. В основе хозяйства мотыжное земледелие (есть обугленные зёрна проса), охота, рыболовство, собирательство. Возможно, носители Лидовской кульутуры некоторое время сосуществовали с населением раннего железного века как изолированные группы.