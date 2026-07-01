ЛИДА
ЛИДА - город в западной части Белоруссии.
В Гродненской области, центр Лидского района. Население 95,9 тысяч человек (2010). Расположен на Лидской равнине, на реке Лидея (бассейн Немана), близ границы с Литвой. Транспортный узел: в Лиде пересекаются железнодорожные линии Львов - Барановичи - Вильнюс и Минск - Молодечно - Гродно; проходит автомагистраль республиканского значения Минск - Гродно.
Основан литововским князем Гедимином в 1330-е годы как один из ключевых замков в системе обороны принеманских земель Великого княжества Литовского (ВКЛ) от войск крестоносцев. Трапециевидный в плане каменный замок был построен на искусственном острове на месте слияния (ныне не существует) рек Лидея и Каменка, высота стен 12 м, толщина 1,5-2 м, длина: на северном (наиболее опасном) направлении около 93,5 м, на западном около 84 м, на восточном около 83,5 м, на южном 80 м. Перед северной стеной был выкопан широкий ров, южную стену прикрывали болотистые берега рек. В юго-западном углу замка построена вежа (сторожевая башня), верхние помещения которой были жилыми; вторая вежа возведена в 1380-е годы в северо-восточном углу.
Одновременно с замком возник и город Лида. Основная часть его населения составляли православные, в замке действовала церковь (в 1533 году перенесена в город, освящена во имя Святого Георгия Победоносца). В 1341-1346 годах Лида входила в состав владений князя Кейстута, затем - князя Ольгерда, в 1370-е годы - 1381 - Войдылы (умер в 1382 году), ближнего советника князей Ольгерда и Ягайло, с 1381 года принадлежала литовскому князю Ягайло. Управлялась наместниками. Впервые упомянута в «Списке русских городов дальних и ближних» (1370-1380-е годы). В 1384 и 1392 годах Лиду разоряли крестоносцы, зимой 1394 года им не удалось захватить замок. После Кревской унии 1385 года Лида стала важным транзитным центром на пути из Кракова и Гродно в Вильно. Укрепления Лиды неоднократно модернизировались, город являлся одной из резиденций короля Владислава II Ягелло (Ягайло) и его преемников, неоднократно проводивших в ней частные и официальные переговоры. В 1396-1399 годах Лида находилась в держании ордынского хана Тохтамыша, в 1411-1412 годах - его сына хана Джелал ад-Дина, а в 1434-1443 годах - родоначальника крымской династии Гиреев Хаджи-Гирея I. В 1397 году в Лиде основана миссия францисканцев. В 1433 году Лида выдержала осаду отрядов великого князя литовского Свидригайло. С 1413 года поветовый центр Виленского воеводства в Великом княжестве Литовском (ВКЛ). В XV веке Лида состояла из замка, великокняжеского двора на реке Каменка («замковый фольварк») к северо-западу от него, неукреплённого города с подзамочьем и территории Заречья. В 1590 году Лида получила магдебургское право, герб и право на проведение двух ярмарок в год. В результате Брестской унии 1596 года к 1780-м годам основная часть населения города стала католиками или униатами. Во время русско-польской войны 1654-1667 годов Лиду заняли казаки полковника И.Н. Золотаренко (1655), летом 1659 года замок в Лиде взят штурмом русским войском под командованием боярина князя И.А. Хованского Таратуя, которое сильно разорило город. В 1657-1658 годах Лида серьёзно пострадала от эпидемии чумы, в 1670 году - от пожара. В 1676 году город был освобождён на 4 года от всех повинностей в пользу казны. Во время Северной войны 1700-1721 годов в 1702, 1706 и 1708 годах Лиду занимали шведские войска, которые перед уходом из замка взорвали его вежи. Во время Польского восстания 1794 года в замке Лиды стоял отряд Т. Костюшко.
По 3-му разделу Речи Посполитой (1795) Лида вошла в состав России. Уездный город Слонимской (1795-1797 годы), Литовской (1797-1801 годы), Гродненской (1801-1843 годы), Виленской (1843-1921 годы) губерний. Через Лиду прошли две линии Полесских железных дорог: Лунинец - Вильно (движение открыто в 1884 году) и Волковыск - Лида - Полоцк (1907). Во время 1-й мировой войны, с 1915 по январь 1919 годов, была оккупирована германскими войсками. В апреле 1919 - июле 1920 годов находилась под контролем польских войск. По Рижскому мирному договору 1921 года Лида отошла к Польше, поветовый центр Новогрудского воеводства Польши (1921-1939 годы). С 1939 года в составе СССР, передана в БССР. Центр Лидского уезда (1939-1940 годы), с 1940 года Лидского района Барановичской (1939-1944 годы), Гродненской (с 1944 года) областей БССР (с 1991 года Республики Беларусь). Во время Великой Отечественной войны, с 24.6.1941 года по 9.7.1944 года, была оккупирована германскими войсками, население Лиды подверглось массовым репрессиям и расстрелам. Город освобождён войсками 3-го Белорусского фронта в ходе Вильнюсской операции 1944 года, составной части Белорусской операции 1944 года. Во 2-й половине XX века развивался как крупный промышленный центр.
Сохранились замок (частично, ведутся реставрационные работы), Крестовоздвиженский фарный костёл (1747-1770 годы), костёл Святого Иосифа бывшего монастыря пиаров (1797-1825 годы, с 1843 года православный собор Архангела Михаила, перестроен в 1843-1863 годах), деревянный костёл Непорочного Зачатия (1933). В 1990-2000-е годы построены: костёлы - Милосердия Божьего, Непорочного Зачатия (2002-2004 годы), Святого Семейства; православные церкви - Святого великомученика и целителя Пантелеимона (1991-2006 годы), в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и др. Историко-художественный музей (открыт в 1959 году как краеведческий, в 2000 году объединён с художественной галереей «Лидея» и получил современное название и статус).
Лида - второй по значению промышленный центр области после Гродно. Наиболее развиты химическая промышленность (компания «Лакокраска» - крупнейший в стране производитель лакокрасочных материалов: лаков, эмалей, вододисперсионных красок, грунтовок; свыше 1/2 продукции экспортируется) и сельскохозяйственное машиностроение («Лидагропроммаш» - зерноуборочные комбайны, сеялки, различные агрегаты; «Лидсельмаш» - почвообрабатывающее оборудование, машины для посадки и уборки картофеля; другие предприятия по производству навесных плугов, прицепов, копалок и различной сельскохозяйственной техники и оборудования). Действуют: «Опытный завод "Неман"» (автобусы), завод электроизделий (люминесцентные, уличные светильники и др.), завод «Оптик», предприятие «Белтекс Оптик» (выпускает оптические приборы гражданского назначения). Предприятия пищевой (мясной и молочно-консервный комбинаты, «Лидапищеконцентраты», «Лидское пиво» и др.), деревообрабатывающей (мебельная фабрика, «Лидастройматериалы» - оконные блоки, двери) промышленности; обувная фабрика.