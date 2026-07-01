ЛИДА

ЛИДА - город в западной части Белоруссии.

В Грод­нен­ской области, центр Лид­ско­го района. Население 95,9 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен на Лид­ской рав­ни­не, на реке Ли­дея (бас­сейн Не­ма­на), близ гра­ни­цы с Лит­вой. Транс­порт­ный узел: в Лиде пе­ре­се­ка­ют­ся железнодорожные ли­нии Львов - Ба­ра­но­ви­чи - Виль­нюс и Минск - Мо­ло­деч­но - Грод­но; про­хо­дит ав­то­ма­ги­ст­раль рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния Минск - Грод­но.

Ос­но­ван ли­тововским князем Ге­ди­ми­ном в 1330-е годы как один из клю­че­вых зам­ков в сис­те­ме обо­ро­ны при­не­ман­ских зе­мель Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ) от войск кре­сто­нос­цев. Тра­пе­цие­вид­ный в пла­не ка­мен­ный за­мок был по­стро­ен на ис­кусственном ост­ро­ве на мес­те слия­ния (ны­не не су­ще­ст­ву­ет) рек Ли­дея и Ка­мен­ка, высота стен 12 м, тол­щи­на 1,5-2 м, дли­на: на се­вер­ном (наи­бо­лее опас­ном) на­прав­ле­нии около 93,5 м, на за­пад­ном около 84 м, на вос­точ­ном около 83,5 м, на юж­ном 80 м. Пе­ред северной сте­ной был вы­ко­пан ши­ро­кий ров, южную сте­ну при­кры­ва­ли бо­ло­тистые бе­ре­га рек. В юго-западном уг­лу зам­ка по­строе­на ве­жа (сто­ро­же­вая баш­ня), верх­ние по­ме­ще­ния ко­то­рой бы­ли жи­лы­ми; вто­рая ве­жа воз­ве­де­на в 1380-е годы в северо-восточном уг­лу.

Од­но­вре­мен­но с зам­ком воз­ник и го­род Лида. Основная часть его на­се­ле­ния со­став­ля­ли пра­во­слав­ные, в зам­ке дей­ст­во­ва­ла цер­ковь (в 1533 году пе­ре­не­се­на в го­род, ос­вя­ще­на во имя Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца ). В 1341-1346 годах Лида вхо­ди­ла в со­став вла­де­ний князя Кей­сту­та, за­тем - князя Оль­гер­да, в 1370-е годы - 1381 - Вой­ды­лы (умер в 1382 году), ближ­не­го со­вет­ни­ка кня­зей Оль­гер­да и Ягай­ло, с 1381 года при­над­ле­жа­ла ли­товскому князю Ягай­ло. Управ­ля­лась на­ме­ст­ни­ка­ми. Впер­вые упо­мя­ну­та в «Спи­ске рус­ских го­ро­дов даль­них и ближ­них» (1370-1380-е годы). В 1384 и 1392 годах Лиду ра­зо­ря­ли кре­сто­нос­цы, зи­мой 1394 года им не уда­лось за­хва­тить за­мок. По­сле Крев­ской унии 1385 года Лида ста­ла важ­ным тран­зит­ным цен­тром на пу­ти из Кра­ко­ва и Грод­но в Виль­но. Ук­ре­п­ле­ния Лиды не­од­но­крат­но мо­дер­ни­зи­ро­ва­лись, го­род яв­лял­ся од­ной из ре­зи­ден­ций ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва II Ягел­ло (Ягай­ло) и его пре­ем­ни­ков, не­од­но­крат­но про­во­див­ших в ней ча­ст­ные и официальные пе­ре­го­во­ры. В 1396-1399 годах Лида на­хо­ди­лась в дер­жа­нии ор­дын­ско­го ха­на Тох­та­мы­ша, в 1411-1412 годах - его сы­на ха­на Дже­лал ад-Ди­на, а в 1434-1443 годах - ро­до­началь­ни­ка крым­ской ди­на­стии Ги­ре­ев Хад­жи-Ги­рея I. В 1397 году в Лиде ос­но­ва­на мис­сия фран­ци­скан­цев. В 1433 году Лида вы­дер­жа­ла оса­ду от­ря­дов великого князя ли­товского Свид­ри­гай­ло. С 1413 года по­ве­то­вый центр Ви­лен­ско­го вое­вод­ст­ва в Ве­ли­ком княжестве Ли­тов­ском (ВКЛ). В XV веке Лида со­стоя­ла из зам­ка, ве­ли­ко­кня­же­ско­го дво­ра на реке Ка­мен­ка («зам­ко­вый фоль­варк») к се­ве­ро-за­па­ду от не­го, не­ук­реп­лён­но­го го­ро­да с под­за­мочь­ем и тер­ри­то­рии За­ре­чья. В 1590 году Лида по­лу­чи­ла ма­где­бург­ское пра­во, герб и пра­во на про­ве­де­ние двух яр­ма­рок в год. В ре­зуль­та­те Бре­ст­ской унии 1596 года к 1780-м годам основная часть на­се­ле­ния го­ро­да ста­ла ка­то­ли­ка­ми или униа­та­ми. Во вре­мя русско-польской вой­ны 1654-1667 годов Лиду за­ня­ли ка­за­ки полковника И.Н. Зо­ло­та­рен­ко (1655), ле­том 1659 года за­мок в Лиде взят штур­мом русским вой­ском под ко­мандованием боя­ри­на князя И.А. Хо­ван­ско­го Та­ра­туя, ко­то­рое силь­но ра­зо­ри­ло го­род. В 1657-1658 годах Лида серь­ёз­но по­стра­да­ла от эпи­де­мии чу­мы, в 1670 году - от по­жа­ра. В 1676 году го­род был ос­во­бо­ж­дён на 4 го­да от всех по­вин­но­стей в поль­зу каз­ны. Во вре­мя Северной вой­ны 1700-1721 годов в 1702, 1706 и 1708 годах Лиду за­ни­ма­ли шведские вой­ска, ко­то­рые пе­ред ухо­дом из зам­ка взо­рва­ли его ве­жи. Во вре­мя Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года в зам­ке Лиды сто­ял от­ряд Т. Кос­тюш­ко.

По 3-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той (1795) Лида во­шла в со­став Рос­сии. Уезд­ный го­род Сло­ним­ской (1795-1797 годы), Ли­тов­ской (1797-1801 годы), Грод­нен­ской (1801-1843 годы), Ви­лен­ской (1843-1921 годы) гу­бер­ний. Че­рез Лиду про­шли две ли­нии По­лес­ских же­лез­ных до­рог: Лу­ни­нец - Виль­но (дви­же­ние от­кры­то в 1884 году) и Вол­ко­выск - Ли­да - По­лоцк (1907). Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны , с 1915 по январь 1919 годов, бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми. В апреле 1919 - ию­ле 1920 годов на­хо­ди­лась под кон­тро­лем польских войск. По Риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1921 года Лида ото­шла к Поль­ше, по­ве­то­вый центр Но­во­груд­ско­го вое­вод­ст­ва Поль­ши (1921-1939 годы). С 1939 года в со­ста­ве СССР, пе­ре­да­на в БССР. Центр Лид­ско­го уезда (1939-1940 годы), с 1940 года Лид­ско­го района Ба­ра­но­вич­ской (1939-1944 годы), Грод­нен­ской (с 1944 года) об­лас­тей БССР (с 1991 года Рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь). Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны, с 24.6.1941 года по 9.7.1944 года, бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми, на­се­ле­ние Лиды под­верг­лось мас­со­вым ре­прес­си­ям и рас­стре­лам. Го­род ос­во­бо­ж­дён вой­ска­ми 3-го Бе­ло­русского фрон­та в хо­де Виль­нюс­ской опе­ра­ции 1944 года, со­став­ной час­ти Бе­ло­рус­ской опе­ра­ции 1944 года. Во 2-й половине XX века раз­ви­вал­ся как круп­ный промышленный центр.

Со­хра­ни­лись за­мок (час­тич­но, ве­дут­ся рес­тав­рационные ра­бо­ты), Кре­сто­воз­дви­жен­ский фар­ный кос­тёл (1747-1770 годы), кос­тёл Святого Ио­си­фа бывшего мо­на­сты­ря пиа­ров (1797-1825 годы, с 1843 года пра­во­слав­ный со­бор Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла, пе­ре­стро­ен в 1843-1863 годах), де­ревянный кос­тёл Не­по­роч­но­го За­ча­тия (1933). В 1990-2000-е годы по­строе­ны: кос­тё­лы - Ми­ло­сер­дия Божь­е­го, Не­по­роч­но­го За­ча­тия (2002-2004 годы), Святого Се­мей­ст­ва; пра­во­слав­ные церк­ви - Святого великомученика и це­ли­те­ля Пан­те­леи­мо­на (1991-2006 годы), в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Взы­ска­ние по­гиб­ших» и др. Ис­то­ри­ко-ху­дожественный му­зей (от­крыт в 1959 году как крае­вед­че­ский, в 2000 году объе­ди­нён с художественной га­ле­ре­ей «Ли­дея» и по­лу­чил современное название и ста­тус).

Лида - вто­рой по зна­че­нию промышленный центр об­лас­ти по­сле Грод­но. Наи­бо­лее раз­ви­ты хи­мическая промышленность (ком­па­ния «Ла­ко­кра­ска» - круп­ней­ший в стра­не про­из­во­ди­тель ла­ко­кра­соч­ных ма­те­риа­лов: ла­ков, эма­лей, во­до­дис­пер­си­он­ных кра­сок, грун­то­вок; свыше 1/2 про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся) и сельскохозяйственное ма­ши­но­строе­ние («Лид­аг­ро­пром­маш» - зер­но­убо­роч­ные ком­бай­ны, се­ял­ки, различные аг­ре­га­ты; «Лид­сель­маш» - поч­во­об­ра­ба­ты­ваю­щее обо­ру­до­ва­ние, ма­ши­ны для по­сад­ки и убор­ки кар­то­фе­ля; другие пред­при­ятия по про­изводству на­вес­ных плу­гов, при­це­пов, ко­па­лок и различной сельскохозяйственной тех­ни­ки и обо­ру­до­ва­ния). Дей­ст­ву­ют: «Опыт­ный за­вод "Не­ман"» (ав­то­бу­сы), за­вод элек­тро­из­де­лий (лю­ми­нес­цент­ные, улич­ные све­тиль­ни­ки и др.), за­вод «Оп­тик», пред­при­ятие «Бел­текс Оп­тик» (вы­пус­ка­ет оп­тические при­бо­ры гражданского на­зна­че­ния). Пред­при­ятия пи­ще­вой (мяс­ной и мо­лоч­но-кон­серв­ный ком­би­на­ты, «Ли­да­пи­ще­кон­цен­тра­ты», «Лид­ское пи­во» и др.), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей (ме­бель­ная фаб­ри­ка, «Ли­да­ст­рой­ма­те­риа­лы» - окон­ные бло­ки, две­ри) промышленности; обув­ная фаб­ри­ка.

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