ЛИЧФИЛД
ЛИЧФИЛД (Lichfield) - город в Великобритании, в Центральной Англии, в Западном Мидленде, в графстве Стаффордшир, в 25 км к северу от Бирмингема; имеет статус «сити».
Население 29,6 тысяч человек (2010). Железнодорожное сообщение с Бирмингемом и Лондоном.
Возник не позднее середины. VII веке как англосаксонское поселение. С 669 года резиденция епископа, в 787-803 годы - архиепископа Мерсии (в 1075 году епископская кафедра перенесена в Честер, затем - в Ковентри, в 1228 году возвращена в Личфилд). До эпохи Реформации развивался преимущественно как паломнический центр (к гробнице святого Чэда - епископа Мерсии в 669-672 годы); важное значение имело изготовление шерстяных и кожевенных изделий. Город с 1548 года. В 1553-1888 годы имел статус отдельного графства. В XVIII веке один из интеллектуальных центров Великобритании (в Личфилде жили Э. Дарвин, Д. Гаррик, С. Джонсон и др.). В XIX веке известен производством пива. Готический кафедральный собор (1195 - XIV век).
Кампусы: Стаффордширского университета (1988), Колледжа Южного Стаффордшира. Музей истории Личфилда (1981; в здании церкви Девы Марии, 1868). Дома-музеи Э. Дарвина и С. Джонсона. Театр Гаррика (2003). Ежегодно проводятся соревнования по стрельбе из лука (восходят к военным смотрам, известным с середины XII века), фестиваль музыки, танца, театра и кино (с 1982 года).
Производство ванн, душевых кабин (компания «Armitage Shanks»), ножей и ювелирных изделий («Arthur Price of England»), сувениров. Предприятия швейной, пищевой (кондитерские изделия) промышленности.
Близ Личфилда - Национальный мемориальный парк (открыт в 2001 году).