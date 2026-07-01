ЛИЧФИЛД

ЛИЧФИЛД (Lichfield) - го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии, в Центральной Анг­лии, в Западном Мид­лен­де, в граф­ст­ве Стаф­форд­шир, в 25 км к се­ве­ру от Бир­мин­ге­ма; име­ет ста­тус «си­ти».

Население 29,6 тысяч человек (2010). Железнодорожное со­об­ще­ние с Бир­мин­ге­мом и Лон­до­ном.

Воз­ник не позд­нее середины. VII веке как анг­ло­сак­сон­ское по­се­ле­ние. С 669 года ре­зи­ден­ция епи­ско­па, в 787-803 годы - ар­хи­епи­ско­па Мер­сии (в 1075 году епи­скоп­ская ка­фед­ра пе­ре­не­се­на в Чес­тер, за­тем - в Ко­вен­три, в 1228 году воз­вра­ще­на в Личфилд). До эпо­хи Ре­фор­ма­ции раз­ви­вал­ся пре­имущественно как па­лом­нический центр (к гроб­ни­це святого Чэ­да - епи­ско­па Мер­сии в 669-672 годы); важ­ное зна­че­ние име­ло из­го­тов­ле­ние шер­стя­ных и ко­же­вен­ных из­де­лий. Го­род с 1548 года. В 1553-1888 годы имел ста­тус отдельного граф­ст­ва. В XVIII веке один из ин­тел­лек­ту­аль­ных цен­тров Ве­ли­ко­бри­та­нии (в Личфилде жи­ли Э. Дар­вин, Д. Гар­рик, С. Джон­сон и др.). В XIX веке из­вес­тен про­изводством пи­ва. Го­тический ка­фед­раль­ный со­бор (1195 - XIV век).

Кам­пу­сы: Стаф­форд­шир­ско­го университета (1988), Кол­лед­жа Юж­но­го Стаф­форд­шира. Му­зей ис­то­рии Личфилда (1981; в зда­нии церкви Де­вы Ма­рии, 1868). До­ма-му­зеи Э. Дар­ви­на и С. Джон­со­на. Те­атр Гар­ри­ка (2003). Еже­год­но про­во­дят­ся со­рев­но­ва­ния по стрель­бе из лу­ка (вос­хо­дят к во­енным смот­рам, из­вест­ным с середины XII века), фес­ти­валь му­зы­ки, тан­ца, те­ат­ра и ки­но (с 1982 года).

Про­изводство ванн, ду­ше­вых ка­бин (ком­па­ния «Armitage Shanks»), но­жей и юве­лир­ных из­де­лий («Arthur Price of Eng­land»), су­ве­ни­ров. Пред­при­ятия швей­ной, пи­ще­вой (кон­ди­тер­ские из­де­лия) про­мыш­лен­но­сти.

Близ Личфилда - Национальный ме­мо­ри­аль­ный парк (от­крыт в 2001 году).

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