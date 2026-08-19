ЛИЦЕЙ
ЛИЦЕЙ - тип среднего, высшего или совмещавшего обе эти ступени учебного заведения.
(лат. Lyceum, от греч. Λύϰειον). Исторически первый Лицей (ликей) – древнегреческая философская школа близ Афин, основанная Аристотелем в 335 году до н. э. и просуществовавшая около 8 столетий. Получила название по храму Аполлона Ликейского. В Древнем Риме подобные учебные заведения носили такое же название (библиотека на вилле Цицерона в Тускулануме, гимназия на вилле Публия Элия Адриана в Тибуре). В эпоху Возрождения Лицеями назывались повышенные школы, готовившие к обучению в университетах. Средние образовательные Лицеи были созданы во Франции в 1802 году указом Наполеона Бонапарта по образцу иезуитских коллегий. В отличие от коллежей, содержавшихся общинами, они субсидировались государством. Во многих других странах Лицеи слились с гимназиями, с которыми их сближало содержание обучения. В ряде стран назв. «Лицей» сохранилось главным образом для обозначения особой ступени подготовки между основными классами общеобразовательной школы и вузами. В Германии с 1912 года Лицеи создавались как женские учебные заведения, дававшие высшее образование. В Италии Лицеями назывались 3 высших гимназических класса.
В начале XXI века Лицеи имеются в ряде стран Западной Европы, Латинской Америки и Африки. Во Франции Лицеи - единственный тип современной средней общеобразовательной школы с 7-летним сроком обучения (на базе 5-летней начальной школы); выпускники Лицеев сдают экзамен на звание бакалавра. В Италии Лицеи делятся на классические и реальные (срок обучения 5 лет, на базе 5-летней начальной и 3-летней промежуточной школы). В Швейцарии, во франкоязычных кантонах, Лицеями называются 3-4-летние старшие циклы средней школы, в Бельгии - средние школы для девочек, в Польше - 4-летние школы, дающие полное среднее образование.
В России в XIX веке было 6 Лицеев. Функционировали Демидовский лицей, Александровский лицей, Нежинский лицей, Ришельёвский лицей. Действовал также Волынский (Кременецкий) Лицей, основанный в 1805 году в городе Кременец Волынской губернии польским деятелем просвещения Т.Чацким с целью распространения польской культуры среди украинского населения и для подготовки чиновников. До 1819 года назывался Высшей волынской гимназией. Содержался главным образом на пожертвования частных лиц. Находился в ведении Министерства народного просвещения. Состоял из двух отделений: низшего (4 класса по одному году) и высшего (3 класса по два года). В низших классах преподавались языки (латинский, польский, русский, немецкий, французский), арифметика, география, учение о нравственности; в высших классах - математические, словесные и юридические науки. В связи с Польским восстанием 1830-1831 годов был закрыт в 1831 году.
Попытки развития лицейской системы образования в России завершились созданием Катковского лицея.
По организационной форме и учебно-воспитательным целям лицеями фактически были Училище правоведения в Санкт-Петербурге и Лазаревский институт восточных языков в Москве.
В Росскийской Федерации с начала 1990-х годо название «Лицей» принимают некоторые средние общеобразовательные и профильные учебные заведения с углублённым изучением дисциплин по определённому профилю (физико-математическому, естеств.-научному, техническому, гуманитарному и др.). Некоторые Лицеи открыты при крупных вузах (МГУ, МГТУ, МИФИ, МЭИ, Высшей школе экономики и др.).