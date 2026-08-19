ЛИЦЕЙ

ЛИЦЕЙ - тип сред­не­го, выс­ше­го или со­вме­щав­ше­го обе эти сту­пе­ни учеб­но­го за­ве­де­ния.

(лат. Lyceum, от греч. Λύϰειον). Ис­то­ри­че­ски пер­вый Лицей (ли­кей) – древнегреческая фи­лософская шко­ла близ Афин, ос­но­ван­ная Ари­сто­те­лем в 335 году до н. э. и про­су­ще­ст­во­вав­шая около 8 сто­ле­тий. По­лу­чи­ла название по хра­му Апол­ло­на Ли­кей­ско­го. В Древ­нем Ри­ме по­доб­ные учеб­ные за­ве­де­ния но­си­ли та­кое же на­зва­ние (биб­лио­те­ка на вил­ле Ци­це­ро­на в Тус­ку­ла­ну­ме, гим­на­зия на вил­ле Пуб­лия Элия Ад­риа­на в Ти­бу­ре). В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния Лицеями на­зы­вались по­вы­шен­ные шко­лы, го­то­вив­шие к обу­че­нию в университетах. Сред­ние об­ра­зо­вательные Лицеи бы­ли соз­да­ны во Фран­ции в 1802 году ука­зом На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та по об­раз­цу ие­зу­ит­ских кол­ле­гий. В от­ли­чие от кол­ле­жей, со­дер­жав­ших­ся об­щи­на­ми, они суб­си­ди­ро­ва­лись го­су­дар­ст­вом. Во мно­гих других стра­нах Лицеи сли­лись с гим­на­зия­ми, с ко­то­ры­ми их сбли­жа­ло со­дер­жа­ние обу­че­ния. В ря­де стран назв. «Лицей» со­хра­нилось главным образом для обо­зна­че­ния осо­бой сту­пе­ни под­го­тов­ки ме­ж­ду основными клас­са­ми об­ще­об­ра­зо­вательной шко­лы и ву­за­ми. В Гер­ма­нии с 1912 года Лицеи соз­да­ва­лись как жен­ские учеб­ные за­ве­де­ния, да­вав­шие выс­шее об­ра­зо­ва­ние. В Ита­лии Лицеями на­зы­ва­лись 3 выс­ших гим­на­зических клас­са.

В начале XXI века Лицеи име­ют­ся в ря­де стран Западной Ев­ро­пы, Латинской Аме­ри­ки и Аф­ри­ки. Во Фран­ции Лицеи - един­ст­вен­ный тип современной сред­ней об­ще­об­ра­зо­вательной шко­лы с 7-лет­ним сро­ком обу­че­ния (на ба­зе 5-лет­ней на­чаль­ной шко­лы); вы­пу­ск­ни­ки Лицеев сда­ют эк­за­мен на зва­ние ба­ка­лав­ра. В Ита­лии Лицеи де­лят­ся на клас­си­че­ские и ре­аль­ные (срок обу­че­ния 5 лет, на ба­зе 5-лет­ней на­чаль­ной и 3-лет­ней про­ме­жу­точ­ной шко­лы). В Швей­ца­рии, во фран­коя­зыч­ных кан­то­нах, Лицеями на­зы­ва­ют­ся 3-4-лет­ние стар­шие цик­лы сред­ней шко­лы, в Бель­гии - сред­ние шко­лы для де­во­чек, в Поль­ше - 4-лет­ние шко­лы, даю­щие пол­ное сред­нее об­ра­зо­ва­ние.

В Рос­сии в XIX веке бы­ло 6 Лицеев. Функ­цио­ни­ро­ва­ли Де­ми­дов­ский ли­цей, Алек­сан­д­ров­ский ли­цей, Не­жин­ский ли­цей, Ри­шель­ёв­ский ли­цей. Дей­ст­во­вал так­же Во­лын­ский (Кре­ме­нец­кий) Лицей, ос­но­ван­ный в 1805 году в городе Кре­ме­нец Во­лын­ской губернии польским дея­те­лем про­све­ще­ния Т.Чац­ким с це­лью рас­про­стра­не­ния польской куль­ту­ры сре­ди украинского на­се­ле­ния и для под­го­тов­ки чи­нов­ни­ков. До 1819 года на­зы­вал­ся Выс­шей во­лын­ской гим­на­зи­ей. Со­дер­жал­ся главным образом на по­жерт­во­ва­ния ча­ст­ных лиц. На­хо­дил­ся в ве­де­нии Министерства народного про­све­ще­ния. Со­сто­ял из двух от­де­ле­ний: низ­ше­го (4 клас­са по од­но­му го­ду) и выс­ше­го (3 клас­са по два го­да). В низ­ших клас­сах пре­по­да­ва­лись язы­ки (латинский, польский, русский, немецкий, французский), ариф­ме­тика, гео­гра­фия, уче­ние о нрав­ст­вен­но­сти; в выс­ших клас­сах - ма­те­ма­тические, сло­вес­ные и юри­дические нау­ки. В свя­зи с Поль­ским вос­ста­ни­ем 1830-1831 годов был за­крыт в 1831 году.

По­пыт­ки раз­ви­тия ли­цей­ской сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния в Рос­сии за­вер­ши­лись соз­да­ни­ем Кат­ков­ско­го ли­цея.

По ор­га­ни­зационной фор­ме и учеб­но-вос­пи­тательным це­лям ли­це­ями фак­ти­че­ски бы­ли Училищ е пра­во­ве­де­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Ла­за­рев­ский ин­сти­тут вос­точ­ных язы­ков в Мо­ск­ве.

В Росскийской Фе­де­ра­ции с начала 1990-х годо название «Лицей» при­ни­ма­ют не­ко­то­рые сред­ние об­ще­об­ра­зо­вательные и профильные учеб­ные за­ве­де­ния с уг­луб­лён­ным изу­че­ни­ем дис­ци­п­лин по оп­ре­де­лён­но­му про­фи­лю (фи­зи­ко-ма­те­ма­тическому, ес­теств.-на­учному, тех­ническому, гу­ма­ни­тар­но­му и др.). Не­ко­то­рые Лицеи от­кры­ты при круп­ных ву­зах (МГУ, МГТУ, МИФИ, МЭИ, Выс­шей шко­ле эко­но­ми­ки и др.).

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