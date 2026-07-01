ЛИБРЕВИЛЬ

ЛИБРЕВИЛЬ - столица Габона.

Административный центр провинции Эс­туа­рий. Население 753,6 тысяч человек (2010; свыше 40% населения стра­ны, в т. ч. около 1/6 - вы­ход­цы из Ев­ро­пы). Вы­тя­нут вдоль северного по­бе­ре­жья бух­ты Га­бон, на юге прак­ти­че­ски слил­ся с пор­том Овен­до. Один из важ­ней­ших пор­тов Западной Аф­ри­ки на по­бе­ре­жье Гви­ней­ско­го залива Ат­лан­ти­че­ско­го океана. Ко­неч­ный пункт Транс­га­бон­ской железнодорожной ма­ги­ст­ра­ли. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт .

Ос­но­ван в 1849 году ра­ба­ми-аф­ри­кан­ца­ми, ко­то­рые бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны французскими мо­ря­ка­ми с не­воль­ничь­е­го суд­на (от­сю­да название; Либревилль - сво­бод­ный го­род). С 1886 года ре­зи­ден­ция гу­бер­на­то­ра французской ко­ло­нии Га­бон, с 1888 года административный центр ко­ло­нии Га­бон-Кон­го, с 1891 года - Французского Кон­го, с 1903 года - ко­ло­нии Га­бон (с 1958 года са­мо­управ­ляю­щая­ся тер­ри­то­рия). Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны за­нят (но­ябрь 1940 года) воо­руженными си­ла­ми «Сво­бод­ной Фран­ции» и британскими вой­ска­ми. С 1960 года сто­ли­ца не­за­ви­си­мой Га­бон­ской Рес­пуб­ли­ки.

Со­хра­ни­лись до­ма ко­ло­ни­аль­но­го вре­ме­ни в квар­та­ле Глас; ка­фед­раль­ный со­бор Святоц Ма­рии; церк­ви Сен-Ми­шель-де-Нкем­бо и Нотр-Дам-де-ла-Вик­ту­ар; Дво­рец гу­бер­на­то­ра. Де­ло­вые квар­та­лы и промышленная зо­на при­мы­ка­ют к на­бе­реж­ной и при­ча­лам пор­та. Ис­сле­до­ва­тель­ский центр тро­пического ле­са (1958), Ис­сле­до­ва­тель­ское бю­ро по гео­ло­гии и гор­но­му де­лу (1960), Национальный центр ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти тех­но­ло­гии (1976), Ис­сле­дова­тель­ский институт сельского хозяйства и ле­со­во­дст­ва (1977). Национальный университет имени Ома­ра Бон­го (1970), Университет медицинских на­ук (2002); по­ли­тех­ни­че­ский (1964), административные кол­лед­жи. Биб­лио­теч­ный ин­фор­мационный центр (1960); библиотека Национального ар­хи­ва и др. Му­зей ис­кусств и тра­ди­ций (1954).

Круп­ный промышленный центр Га­бо­на. Пред­при­ятия пи­ще­вой (в т. ч. пе­ре­ра­бот­ка ко­фе, ка­као, про­изводство пи­ва), тек­стиль­ной , швей­ной, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей (ле­со­пи­ле­ние, про­изводство фа­не­ры и др.), хи­мической промышленности. Су­до­строительные вер­фи. ТЭС.

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