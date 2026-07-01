ЛИБРЕВИЛЬ
ЛИБРЕВИЛЬ - столица Габона.
Административный центр провинции Эстуарий. Население 753,6 тысяч человек (2010; свыше 40% населения страны, в т. ч. около 1/6 - выходцы из Европы). Вытянут вдоль северного побережья бухты Габон, на юге практически слился с портом Овендо. Один из важнейших портов Западной Африки на побережье Гвинейского залива Атлантического океана. Конечный пункт Трансгабонской железнодорожной магистрали. Международный аэропорт.
Основан в 1849 году рабами-африканцами, которые были освобождены французскими моряками с невольничьего судна (отсюда название; Либревилль - свободный город). С 1886 года резиденция губернатора французской колонии Габон, с 1888 года административный центр колонии Габон-Конго, с 1891 года - Французского Конго, с 1903 года - колонии Габон (с 1958 года самоуправляющаяся территория). Во время 2-й мировой войны занят (ноябрь 1940 года) вооруженными силами «Свободной Франции» и британскими войсками. С 1960 года столица независимой Габонской Республики.
Сохранились дома колониального времени в квартале Глас; кафедральный собор Святоц Марии; церкви Сен-Мишель-де-Нкембо и Нотр-Дам-де-ла-Виктуар; Дворец губернатора. Деловые кварталы и промышленная зона примыкают к набережной и причалам порта. Исследовательский центр тропического леса (1958), Исследовательское бюро по геологии и горному делу (1960), Национальный центр исследований в области технологии (1976), Исследовательский институт сельского хозяйства и лесоводства (1977). Национальный университет имени Омара Бонго (1970), Университет медицинских наук (2002); политехнический (1964), административные колледжи. Библиотечный информационный центр (1960); библиотека Национального архива и др. Музей искусств и традиций (1954).
Крупный промышленный центр Габона. Предприятия пищевой (в т. ч. переработка кофе, какао, производство пива), текстильной, швейной, деревообрабатывающей (лесопиление, производство фанеры и др.), химической промышленности. Судостроительные верфи. ТЭС.