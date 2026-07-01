ЛИБРЕТТО

ЛИБРЕТТО - в европейской театральной культуре словесный текст музыкально-сценического произведения.

Главным образом опе­ры, так­же опе­рет­ты, мю­зик­ла и др. Название свя­за­но с тем, что опер­ные Либретто с конца XVII века час­то вы­пуска­лись для по­се­ти­те­лей те­ат­ров в ви­де не­боль­ших кни­же­чек. В Либретто но­мер­ной опе­ры, сло­жив­шей­ся ра­нее все­го в Ита­лии, че­ре­ду­ют­ся арии, ре­чи­та­ти­вы, ан­самб­ли и хо­ры, на­пи­сан­ные раз­ны­ми мет­рами. Вме­сто ре­чи­та­ти­вов мо­гут при­сут­ст­во­вать про­за­ические раз­го­вор­ные диа­ло­ги (в зин­г­шпи­ле, английской бал­лад­ной опе­ре, французской и русской ко­мической опе­ре XVIII века, опе­рет­те). В Ита­лии и Фран­ции XVII-XVIII веков од­но и то же Либретто в слу­чае удач­ной по­станов­ки мно­го­крат­но ис­поль­зо­ва­лось различными ком­по­зи­то­ра­ми: опе­ры на либретто Ф. Ки­но соз­да­ва­лись вплоть до начала XIX века, опе­ры и ора­то­рии на либретто А. Дзе­но и П. Ме­та­ста­зио - до конца XVIII века. Со вре­ме­нем Либретто пе­ре­ста­ли рас­смат­ри­вать­ся как са­мосто­ятельные про­из­ве­де­ния; с середины XVIII века они, как пра­ви­ло, соз­да­ют­ся либ­рет­ти­стом в тес­ном кон­так­те с ком­по­зи­то­ром, по­рой при его не­по­средственном уча­стии (та­ко­вы Либретто, на­пи­сан­ные Р. Каль­ца­бид­жи в со­трудни­че­ст­ве с К.В. Глю­ком, Л. Да Пон­те - с В.А. Мо­цар­том , А. Бой­то - с Дж. Вер­ди, В.И. Бель­ским - с Н.А. Рим­ским-Кор­са­ко­вым ). На­чи­ная с XIX века ком­по­зи­то­ры, об­ла­дав­шие литературно-дра­ма­тическим да­ро­ва­ни­ем, со­чи­ня­ли Либретто сво­их опер са­мо­стоя­тель­но, не при­бе­гая к по­мо­щи либ­рет­ти­ста ли­бо ис­поль­зуя её час­тич­но (Р. Ваг­нер, Г. Бер­ли­оз, Бой­то, А.П. Бо­ро­дин, М.П. Му­сорг­ский, в XX века - С.С. Про­кофь­ев, Р.К. Щед­рин, К. Орф, Дж.Ф. Ма­липь­е­ро, Дж.К. Ме­нот­ти и др.).

Ис­точ­ни­ка­ми сю­же­тов Либретто яв­ля­ют­ся ми­фо­ло­гия, народные ле­ген­ды, бы­ли­ны, сказ­ки, ху­дожественная литература (по­эмы, ро­ма­ны, но­вел­лы, дра­мы и т. д.). Ре­же встре­ча­ют­ся Либретто, не имею­щие какого-либо литературного про­об­ра­за (Либретто опе­ры «Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го, соз­дан­ное са­мим ком­по­зи­то­ром). При пе­ре­ра­бот­ке в Либретто литературного про­из­ве­де­ния большая часть под­вер­га­ют­ся зна­чительным из­ме­не­ни­ям: по­рой за­им­ст­ву­ет­ся толь­ко сю­жет, в других слу­ча­ях ис­поль­зу­ет­ся об­щая ком­по­зи­ция, от­час­ти и текст. При этом не­ред­ко су­ще­ст­вен­но ме­ня­ет­ся са­ма кон­цеп­ция про­из­ве­де­ния (например, пуш­кин­ской «Пи­ко­вой да­мы» в либретто П.И. Чай­ков­ско­го ). Слу­чаи ис­поль­зо­ва­ния дра­ма­тических про­из­ве­де­ний в Либретто пол­но­стью или с не­зна­чительным со­краще­ни­ем и до­пол­не­ни­ем тек­ста в XIX и начале XX веков бы­ли еди­нич­ны­ми («Ка­мен­ный гость» А.С. Дар­го­мыж­ско­го, «Мо­царт и Салье­ри» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, «Ску­пой ры­царь» С.В. Рах­ма­ни­но­ва по А.С. Пуш­ки­ну, «Пел­ле­ас и Ме­ли­зан­да» К. Де­бюс­си по М. Ме­тер­лин­ку, «Са­ло­мея» Р. Штрау­са по О. Уай­ль­ду и др.), в современной опе­ре они встре­ча­ют­ся до­воль­но час­то, как и це­ли­ком про­за­ические Либретто, по­нача­лу экс­пе­ри­мен­таль­ные («Же­нить­ба» Му­сорг­ско­го на не­из­ме­нён­ный текст Н.В. Го­го­ля).

Ис­то­рия Либретто не­раз­рыв­но свя­за­на с ис­то­ри­ей опе­ры во всех её жан­ро­вых и национальных раз­но­вид­но­стях. Ка­ж­до­му ис­то­ри­че­ски кон­крет­но­му ти­пу опе­ры (например, итальянская опе­ре-се­риа и опе­ре-буф­фа, французской боль­шой и ко­мической опе­ре, зин­гш­пи­лю, русской ис­то­рической и ска­зоч­ной опе­ре, опе­ре-бы­ли­не и др.) от­ве­ча­ет свой тип Либретто. Од­на из важ­ней­ших про­блем при соз­дании Либретто - со­че­та­ние ес­тественного раз­ви­тия со­бы­тий и ха­рак­те­ров с за­ко­но­мер­но­стя­ми музыкальной ком­по­зи­ции: че­ре­до­ва­ни­ем во­каль­ных, хо­рео­гра­фических и сим­фо­нических эпи­зо­дов, сме­ной тем­пов и ди­на­ми­ки, за­кон­чен­но­стью не­ко­то­рых опер­ных форм (арии, мо­но­ло­ги, ан­самб­ли), на­ко­нец, осо­бы­ми тре­бо­ва­ния­ми к тек­сту (ла­ко­низм, удо­бо­про­из­но­си­мость, од­но­временное со­че­та­ние различных тек­стов в ан­самб­лях и т. д.). Во­прос об ис­пол­не­нии опе­ры на род­ном язы­ке опер­ной труп­пы упи­ра­ет­ся в про­бле­му эк­ви­рит­ми­че­ско­го пе­ре­во­да Либретто, со­пря­жён­но­го с не­из­беж­ны­ми по­те­ря­ми. В соз­да­нии Либретто на­ря­ду с вто­ро­сте­пен­ными по­эта­ми и дра­ма­тур­га­ми при­ни­ма­ли уча­стие и вы­даю­щие­ся литературные дея­те­ли раз­ных эпох: в XVIII веке - П. Ме­та­ста­зио, К. Голь­до­ни, П. Бо­мар­ше, А.П. Су­ма­ро­ков, Я.Б. Княж­нин, И.А. Кры­лов, в XIX веке - Э. Скриб, В. Гю­го, Э. Зо­ля, Я.П. По­лон­ский, И.С. Тур­ге­нев, А.Н. Ост­ров­ский, в XX веке - Г. фон Гоф­ман­сталь, С. Цвейг, Ж. Кок­то, П. Кло­дель, Б. Брехт, П.Г. Вуд­ха­ус (ав­тор Либретто к мю­зик­лам), М.А. Бул­га­ков и др. Вы­сокого мас­тер­ст­ва дос­ти­га­ли ли­те­ра­то­ры, ра­бо­тав­шие поч­ти ис­клю­чи­тель­но в жан­ре Либретто: во Фран­ции - Ж. Бар­бье, А. Мель­як и Л. Га­ле­ви (в т. ч. к опе­реттам Ж. Оф­фен­ба­ха), в Ве­ли­ко­бри­та­нии - У.Ш. Гил­берт (к опе­рет­там А. Сал­ли­ве­на), в Ита­лии - Ф. Ро­ма­ни и С. Кам­ма­ра­но, в Рос­сии - В.И. Бель­ский, Ю.Г. Ди­мит­рин и др.

2) Крат­кое из­ло­же­ние со­дер­жа­ния опе­ры, опе­рет­ты, ба­ле­та.

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