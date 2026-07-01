ЛИБРЕТТО
ЛИБРЕТТО - в европейской театральной культуре словесный текст музыкально-сценического произведения.
Главным образом оперы, также оперетты, мюзикла и др. Название связано с тем, что оперные Либретто с конца XVII века часто выпускались для посетителей театров в виде небольших книжечек. В Либретто номерной оперы, сложившейся ранее всего в Италии, чередуются арии, речитативы, ансамбли и хоры, написанные разными метрами. Вместо речитативов могут присутствовать прозаические разговорные диалоги (в зингшпиле, английской балладной опере, французской и русской комической опере XVIII века, оперетте). В Италии и Франции XVII-XVIII веков одно и то же Либретто в случае удачной постановки многократно использовалось различными композиторами: оперы на либретто Ф. Кино создавались вплоть до начала XIX века, оперы и оратории на либретто А. Дзено и П. Метастазио - до конца XVIII века. Со временем Либретто перестали рассматриваться как самостоятельные произведения; с середины XVIII века они, как правило, создаются либреттистом в тесном контакте с композитором, порой при его непосредственном участии (таковы Либретто, написанные Р. Кальцабиджи в сотрудничестве с К.В. Глюком, Л. Да Понте - с В.А. Моцартом, А. Бойто - с Дж. Верди, В.И. Бельским - с Н.А. Римским-Корсаковым). Начиная с XIX века композиторы, обладавшие литературно-драматическим дарованием, сочиняли Либретто своих опер самостоятельно, не прибегая к помощи либреттиста либо используя её частично (Р. Вагнер, Г. Берлиоз, Бойто, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, в XX века - С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин, К. Орф, Дж.Ф. Малипьеро, Дж.К. Менотти и др.).
Источниками сюжетов Либретто являются мифология, народные легенды, былины, сказки, художественная литература (поэмы, романы, новеллы, драмы и т. д.). Реже встречаются Либретто, не имеющие какого-либо литературного прообраза (Либретто оперы «Хованщина» М.П. Мусоргского, созданное самим композитором). При переработке в Либретто литературного произведения большая часть подвергаются значительным изменениям: порой заимствуется только сюжет, в других случаях используется общая композиция, отчасти и текст. При этом нередко существенно меняется сама концепция произведения (например, пушкинской «Пиковой дамы» в либретто П.И. Чайковского). Случаи использования драматических произведений в Либретто полностью или с незначительным сокращением и дополнением текста в XIX и начале XX веков были единичными («Каменный гость» А.С. Даргомыжского, «Моцарт и Сальери» Н.А. Римского-Корсакова, «Скупой рыцарь» С.В. Рахманинова по А.С. Пушкину, «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси по М. Метерлинку, «Саломея» Р. Штрауса по О. Уайльду и др.), в современной опере они встречаются довольно часто, как и целиком прозаические Либретто, поначалу экспериментальные («Женитьба» Мусоргского на неизменённый текст Н.В. Гоголя).
История Либретто неразрывно связана с историей оперы во всех её жанровых и национальных разновидностях. Каждому исторически конкретному типу оперы (например, итальянская опере-сериа и опере-буффа, французской большой и комической опере, зингшпилю, русской исторической и сказочной опере, опере-былине и др.) отвечает свой тип Либретто. Одна из важнейших проблем при создании Либретто - сочетание естественного развития событий и характеров с закономерностями музыкальной композиции: чередованием вокальных, хореографических и симфонических эпизодов, сменой темпов и динамики, законченностью некоторых оперных форм (арии, монологи, ансамбли), наконец, особыми требованиями к тексту (лаконизм, удобопроизносимость, одновременное сочетание различных текстов в ансамблях и т. д.). Вопрос об исполнении оперы на родном языке оперной труппы упирается в проблему эквиритмического перевода Либретто, сопряжённого с неизбежными потерями. В создании Либретто наряду с второстепенными поэтами и драматургами принимали участие и выдающиеся литературные деятели разных эпох: в XVIII веке - П. Метастазио, К. Гольдони, П. Бомарше, А.П. Сумароков, Я.Б. Княжнин, И.А. Крылов, в XIX веке - Э. Скриб, В. Гюго, Э. Золя, Я.П. Полонский, И.С. Тургенев, А.Н. Островский, в XX веке - Г. фон Гофмансталь, С. Цвейг, Ж. Кокто, П. Клодель, Б. Брехт, П.Г. Вудхаус (автор Либретто к мюзиклам), М.А. Булгаков и др. Высокого мастерства достигали литераторы, работавшие почти исключительно в жанре Либретто: во Франции - Ж. Барбье, А. Мельяк и Л. Галеви (в т. ч. к опереттам Ж. Оффенбаха), в Великобритании - У.Ш. Гилберт (к опереттам А. Салливена), в Италии - Ф. Романи и С. Каммарано, в России - В.И. Бельский, Ю.Г. Димитрин и др.
2) Краткое изложение содержания оперы, оперетты, балета.