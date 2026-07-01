ЛИБЕРЕЦ

ЛИБЕРЕЦ - город в Чехии, административно центр Либерецкого края.

Население 97,9 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен на се­ве­ре стра­ны, на реке Лу­жиц­ка-Ни­са. Железнодорожная. стан­ция .

Ос­но­ван в XIII веке, впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1352 году под названием Рей­хин­берх (Reychin­berch). В 1577 году император Ру­дольф II Габс­бург пре­дос­та­вил Либерецу го­род­ское пра­во. Один из цен­тров Гу­сит­ско­го дви­же­ния. Силь­но по­стра­дал во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов; по­сле бит­вы у Бе­лой Го­ры был не­на­дол­го пе­ре­дан во вла­де­ние А. Вал­лен­штей­ну. Современное название с 1845 года. С XIX века один из цен­тров тек­стиль­ной промышленности Че­хии, к началу XX века Либерец - вто­рой по зна­че­нию (по­сле Пра­ги) го­род Че­хии. В но­ябре 1918 года сто­ли­ца провинции Немецкая Бо­ге­мия, за­тем в со­ста­ве Че­хо­сло­ва­кии. В 1938 году ок­ку­пи­ро­ван и ан­нек­си­ро­ван Гер­ма­ни­ей (с 1939 года административный центр им­пер­ско­го округа Су­де­тен­ланд). В 1945 году воз­вра­щён в со­став Че­хо­сло­ва­кии, с 1993 года в Чешской Рес­пуб­ли­ке.

В Ста­ром го­ро­де со­хра­нил­ся за­мок (1582-1587 годы, ре­кон­ст­рук­ция - 1615). В цен­тре ис­то­рической час­ти го­ро­да, на площади Э. Бе­не­ша, на­хо­дит­ся Ра­ту­ша (1888-1893 годы, австрийский архитектор Ф. фон Ной­манн). Сре­ди па­мят­ни­ков жи­лой ар­хи­тек­ту­ры: Вальд­штейн­ские до­ма (1678-1681 годы), де­ревянный дом куп­ца Б. Шоль­ца (1771), особ­няк ба­ро­на Ли­би­ха (1897, пе­ре­стро­ен в 1904 году); гра­ж­дан­ской - зда­ния городского те­ат­ра (1880-1890-е годы), ка­фе «Поч­та» (ин­терь­ер - 1892), Му­зея Северной Че­хии (1897-1898 годы, архитектор Б. Ог­ман), городской ба­ни (1901-1902 годы, архитектор П.П. Бранг); смот­ро­вая баш­ня (1900-1901 годы, архитектор Й. Шмиц); дам­ба (1902-1904 годы). В Либереце на­хо­дят­ся церк­ви: го­ти­че­ская Святого Ан­то­нина Ве­ли­ко­го (1579-1587 годы, архитектор М. Спа­цио; на мес­те де­ревянной церк­ви XIV века); ба­роч­ные - Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (1657, на мес­те де­ревянной церк­ви; ре­кон­ст­рук­ция ин­терь­е­ра - 1708-1709 годы; баш­ня - 1678), Святой Трои­цы (1700-1701 годы, архитектор М.А. Ца­не­валь; ре­кон­ст­рук­ция - 1900-1901 годы; ал­тарь - 1780-е годы), Святого Яна Не­по­муц­ко­го (1716, архитектор К.К. Плац), Святого Рас­пя­тия (середина XVIII века, на мес­те церк­ви 1696 года). Сре­ди церк­вей XIX-XX веков: Яв­ле­ния Де­вы Ма­рии (1858-1860 годы), Святого Вин­се­на (1884-1887 годы, ар­хи­тек­то­ры Р. Йор­дан, Й. Шмальц­хо­фер, Ф. Шлоц), Святого Серд­ца Хри­сто­ва (1894-1896 годы, архитектор А. Бюр­гер, ре­кон­ст­рук­ция - 1897-1898 годы), Ма­рии Ма­гда­ли­ны (1908-1911 годы, ар­хи­тек­то­ры М. Кюн, Г. Фан­та, А. Гюб­нер), Святого Ан­то­ни­на Па­ду­ан­ско­го (1909-1919 годы, архитектор Бюр­гер, план - Кюн и Фан­та), Святого Бо­ни­фа­ция (1915-1919 годы, архитектор Ш. Ар­нольд). На го­ре Еш­тед - те­ле­баш­ня (высота 94 м) и гос­ти­ни­ца (1966-1973 годы, архитектор К. Гу­ба­чек).

Тех­нический университет (1953, современное название с 1995 года). Государственная на­учная библиотека (2000). Му­зеи: Северной Че­хии (1873), ав­то­мо­би­лей; ху­дожественная га­ле­рея (1953; в зда­нии 1814 года, пе­ре­строе­но в 1871-1872 годах). Те­ат­ры: имени Ф.К. Шал­ды (1883), «На­ив­ный» (1949), Ма­лый (1993). Зоо­парк (1919, круп­ней­ший в Че­хии) и бо­та­нический сад (1895). Фут­боль­ный клуб «Сло­ван» (1921) - 2-крат­ный чем­пи­он Че­хии (2002, 2006), вы­сту­па­ет на ста­дио­не «У Ни­сы» (около 10 тысяч мест). Ле­до­вый ста­ди­он (с конца 2008 года). В чем­пио­на­тах Че­хии при­ни­ма­ют уча­стие хок­кей­ный, во­лей­боль­ный и бас­кет­боль­ный клу­бы «Ли­бе­рец». Со­сто­ял­ся чем­пио­нат ми­ра по лыж­но­му спор­ту (2009).

Центр промышленного уз­ла. В Либереце и го­ро­де-спут­ни­ке Яб­ло­нец-над-Ни­соу - пред­при­ятия по про­изводству ком­плек­тую­щих де­та­лей для ав­то­мо­би­лей (в т. ч. из­де­лий из пла­сти­ка), про­дук­ции элек­тро­тех­нической и элек­трон­ной промышленности, тон­ких хи­мических тех­но­ло­гий (мем­бра­ны для элек­тро­фо­ре­за). За­вод по про­изводству ди­зель­ных дви­га­те­лей и га­зо­порш­не­вых ко­ге­не­ра­ци­он­ных ус­та­но­вок - ди­зель­ных элек­тро­стан­ций, про­из­во­дя­щих так­же те­п­ло­вую энер­гию (в Яб­лон­це-над-Ни­соу; пред­при­ятие бывшей фир­мы «Skoda-LIAZ»). Либерец - тра­диционный центр тек­стиль­ной промышленности . Дей­ст­ву­ет ряд ткац­ких фаб­рик, при­над­ле­жа­щих ино­стран­ным (бельгийским, германским) и чешским ком­па­ни­ям; вы­пуск в т. ч. специальных и тех­нических тка­ней, а так­же тка­ней из на­но­во­ло­кон. Про­изводство ков­ров (во Вра­ти­сла­ви­це, при­го­ро­де Либереца), стек­лян­ной би­жу­те­рии (в Яб­лон­це-над-Ни­соу), ши­ро­ко из­вест­ной за пре­де­ла­ми стра­ны. Пи­ще­вая (мо­лоч­ная, хле­бо­бу­лоч­ная), по­ли­гра­фическая промышленность; про­изводство стро­ительных ма­те­риа­лов.

В 17 км к се­ве­ру от Либереца - за­мок Фрид­лант (XIII век, пе­ре­стро­ен в 1-й половине XVII века).

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