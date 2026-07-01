ЛИБЕРЕЦ
ЛИБЕРЕЦ - город в Чехии, административно центр Либерецкого края.
Население 97,9 тысяч человек (2010). Расположен на севере страны, на реке Лужицка-Ниса. Железнодорожная. станция.
Основан в XIII веке, впервые упоминается в 1352 году под названием Рейхинберх (Reychinberch). В 1577 году император Рудольф II Габсбург предоставил Либерецу городское право. Один из центров Гуситского движения. Сильно пострадал во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов; после битвы у Белой Горы был ненадолго передан во владение А. Валленштейну. Современное название с 1845 года. С XIX века один из центров текстильной промышленности Чехии, к началу XX века Либерец - второй по значению (после Праги) город Чехии. В ноябре 1918 года столица провинции Немецкая Богемия, затем в составе Чехословакии. В 1938 году оккупирован и аннексирован Германией (с 1939 года административный центр имперского округа Судетенланд). В 1945 году возвращён в состав Чехословакии, с 1993 года в Чешской Республике.
В Старом городе сохранился замок (1582-1587 годы, реконструкция - 1615). В центре исторической части города, на площади Э. Бенеша, находится Ратуша (1888-1893 годы, австрийский архитектор Ф. фон Нойманн). Среди памятников жилой архитектуры: Вальдштейнские дома (1678-1681 годы), деревянный дом купца Б. Шольца (1771), особняк барона Либиха (1897, перестроен в 1904 году); гражданской - здания городского театра (1880-1890-е годы), кафе «Почта» (интерьер - 1892), Музея Северной Чехии (1897-1898 годы, архитектор Б. Огман), городской бани (1901-1902 годы, архитектор П.П. Бранг); смотровая башня (1900-1901 годы, архитектор Й. Шмиц); дамба (1902-1904 годы). В Либереце находятся церкви: готическая Святого Антонина Великого (1579-1587 годы, архитектор М. Спацио; на месте деревянной церкви XIV века); барочные - Святого Иоанна Крестителя (1657, на месте деревянной церкви; реконструкция интерьера - 1708-1709 годы; башня - 1678), Святой Троицы (1700-1701 годы, архитектор М.А. Цаневаль; реконструкция - 1900-1901 годы; алтарь - 1780-е годы), Святого Яна Непомуцкого (1716, архитектор К.К. Плац), Святого Распятия (середина XVIII века, на месте церкви 1696 года). Среди церквей XIX-XX веков: Явления Девы Марии (1858-1860 годы), Святого Винсена (1884-1887 годы, архитекторы Р. Йордан, Й. Шмальцхофер, Ф. Шлоц), Святого Сердца Христова (1894-1896 годы, архитектор А. Бюргер, реконструкция - 1897-1898 годы), Марии Магдалины (1908-1911 годы, архитекторы М. Кюн, Г. Фанта, А. Гюбнер), Святого Антонина Падуанского (1909-1919 годы, архитектор Бюргер, план - Кюн и Фанта), Святого Бонифация (1915-1919 годы, архитектор Ш. Арнольд). На горе Ештед - телебашня (высота 94 м) и гостиница (1966-1973 годы, архитектор К. Губачек).
Технический университет (1953, современное название с 1995 года). Государственная научная библиотека (2000). Музеи: Северной Чехии (1873), автомобилей; художественная галерея (1953; в здании 1814 года, перестроено в 1871-1872 годах). Театры: имени Ф.К. Шалды (1883), «Наивный» (1949), Малый (1993). Зоопарк (1919, крупнейший в Чехии) и ботанический сад (1895). Футбольный клуб «Слован» (1921) - 2-кратный чемпион Чехии (2002, 2006), выступает на стадионе «У Нисы» (около 10 тысяч мест). Ледовый стадион (с конца 2008 года). В чемпионатах Чехии принимают участие хоккейный, волейбольный и баскетбольный клубы «Либерец». Состоялся чемпионат мира по лыжному спорту (2009).
Центр промышленного узла. В Либереце и городе-спутнике Яблонец-над-Нисоу - предприятия по производству комплектующих деталей для автомобилей (в т. ч. изделий из пластика), продукции электротехнической и электронной промышленности, тонких химических технологий (мембраны для электрофореза). Завод по производству дизельных двигателей и газопоршневых когенерационных установок - дизельных электростанций, производящих также тепловую энергию (в Яблонце-над-Нисоу; предприятие бывшей фирмы «Skoda-LIAZ»). Либерец - традиционный центр текстильной промышленности. Действует ряд ткацких фабрик, принадлежащих иностранным (бельгийским, германским) и чешским компаниям; выпуск в т. ч. специальных и технических тканей, а также тканей из нановолокон. Производство ковров (во Вратиславице, пригороде Либереца), стеклянной бижутерии (в Яблонце-над-Нисоу), широко известной за пределами страны. Пищевая (молочная, хлебобулочная), полиграфическая промышленность; производство строительных материалов.
В 17 км к северу от Либереца - замок Фридлант (XIII век, перестроен в 1-й половине XVII века).