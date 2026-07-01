ЛИ РАННИЕ

ЛИ РАННИЕ - династия вьетнамских правителей в 541-603 годах.

Ос­но­ва­на Ли Бо­ном (Ли Би; пра­вил в 541-548 годах), пред­ста­ви­те­лем слу­жи­лой ари­сто­кра­тии , воз­глав­ляв­шим в 541-543 годах вос­ста­ние про­тив гос­под­ства в стра­не китайской ди­на­стии Лян. По­сле из­гна­ния китайской ад­ми­ни­ст­ра­ции Ли Бон объ­я­вил о соз­да­нии вьетнамской им­перии Ван­су­ан с цен­тром в Ла­ун­гбие­не и про­воз­гла­сил се­бя её им­пе­ра­то­ром под име­нем Ли Нам Де. С 545 года Ли Ранние ве­ли борь­бу про­тив Лян, пы­тав­ших­ся вос­ста­но­вить своё гос­под­ство во вьетнамских зем­лях. По­сле по­ра­же­ния вьетнамских войск у озера Да­ен­чи­ет в 546 году Ван­су­ан фак­ти­че­ски раз­де­лил­ся. Ли Бон со­хра­нил власть в уезде Кху­ат­лас (здесь ему в 549 году на­сле­до­вал Ли Ку­анг Фук, пра­вил до 571 года).

Стар­ший брат Ли Бо­на - Ли Тхи­ен Бао с ча­стью ар­мии от­сту­пил в гор­ную об­ласть За­наг, где ос­но­вал собственное цар­ст­во (центр - кре­пость Ози­ен). По­сле смер­ти Ли Тхи­ен Бао власть в За­на­ге на­сле­до­вал в 555 году Ли Фат Ты. Внутренняя сму­та в Ки­тае и па­де­ние ди­на­стии Лян по­зво­ли­ли Ли Ранним на­нес­ти по­ра­же­ние не­при­яте­лю. Ли Ку­анг Фук в 555 году ос­во­бо­дил и объ­е­ди­нил под сво­ей вла­стью большую часть Ван­суа­на. В 571 году Ли Фат Ты, со­хра­нив­ший власть в За­на­ге, вне­зап­но на­пал на Ли Ку­анг Фу­ка, раз­гро­мил его ар­мию и про­воз­гла­сил се­бя им­пе­ра­то­ром (Ли Ку­анг Фук по­кон­чил с со­бой). По­сле ут­вер­жде­ния в Ки­тае ди­на­стии Суй китайская ар­мия под ко­манлованием Лю Фа­на втор­глась в Ван­су­ан и в сра­же­нии у го­ры До­ла­унг раз­гро­ми­ла вье­тов. Ли Фат Ты сдал­ся в плен, был от­прав­лен в Ки­тай, где в 603 году умер.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)