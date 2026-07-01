ЛИ РАННИЕ
ЛИ РАННИЕ - династия вьетнамских правителей в 541-603 годах.
Основана Ли Боном (Ли Би; правил в 541-548 годах), представителем служилой аристократии, возглавлявшим в 541-543 годах восстание против господства в стране китайской династии Лян. После изгнания китайской администрации Ли Бон объявил о создании вьетнамской империи Вансуан с центром в Лаунгбиене и провозгласил себя её императором под именем Ли Нам Де. С 545 года Ли Ранние вели борьбу против Лян, пытавшихся восстановить своё господство во вьетнамских землях. После поражения вьетнамских войск у озера Даенчиет в 546 году Вансуан фактически разделился. Ли Бон сохранил власть в уезде Кхуатлас (здесь ему в 549 году наследовал Ли Куанг Фук, правил до 571 года).
Старший брат Ли Бона - Ли Тхиен Бао с частью армии отступил в горную область Занаг, где основал собственное царство (центр - крепость Озиен). После смерти Ли Тхиен Бао власть в Занаге наследовал в 555 году Ли Фат Ты. Внутренняя смута в Китае и падение династии Лян позволили Ли Ранним нанести поражение неприятелю. Ли Куанг Фук в 555 году освободил и объединил под своей властью большую часть Вансуана. В 571 году Ли Фат Ты, сохранивший власть в Занаге, внезапно напал на Ли Куанг Фука, разгромил его армию и провозгласил себя императором (Ли Куанг Фук покончил с собой). После утверждения в Китае династии Суй китайская армия под команлованием Лю Фана вторглась в Вансуан и в сражении у горы Долаунг разгромила вьетов. Ли Фат Ты сдался в плен, был отправлен в Китай, где в 603 году умер.