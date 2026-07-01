ЛИ CЮЧЭН
ЛИ CЮЧЭН - один из руководителей Тайпинского восстания 1851-1864 годов в Китае.
Из крестьянской семьи. В 1856 году назначен командующим вооруженными силами тайпинского государства Тайпин тяньго. В 1857 году в связи с кризисом и началом борьбы за власть в Тайпин тяньго выступил против взяточничества, продажи должностей и усиления налогового гнёта, за что был временно отстранён от должности. Осенью 1858 года вместе с войсками Чэнь Юйчэна разгромил силы китайской империи Цин и прорвал блокаду Нанкина; получил титул «Верного князя» (Чжун-ван).
Весной 1860 года повторно деблокировал Нанкин и совершил успешный поход в провинцию Цзянсу. В 1862 году наступление войск под командованием Ли Сючэна было остановлено «отрядами иностранного оружия», которые сформировали западные державы, сам Ли Сючэн отозван из Цзянсу. С 1863 года руководил операциями по снятию очередной блокады Нанкина. После вступления цинских войск в Нанкин в июле 1864 года с небольшим отрядом вырвался из города, но вскоре был схвачен и четвертован.