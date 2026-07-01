ЛЕЙФ ЭРИКССОН СЧАСТЛИВЫЙ (LEIFUR EIRIKSSON)

Лейф Эрикссон – исландский мореплаватель, совершил путешествие в Америку, правитель и креститель Гренландии. Отец – Эрик Рыжий , первооткрыватель Гренландии. Был женат на Торгунне. У них был один сын — Торкелль Лейфссон.

В 986 году Эрик Рыжий вместе с семьей покинул Исландию, опасаясь кровной мести, и поселился в Гренландии, где Лейф провел детские годы.

В 999 году Лейф совершил путешествие в Норвегию, где был принят при дворе короля Олафа Трюггвасона и принял крещение. Взяв с собой христианского епископа, вернулся в Гренландию и начал стал активно распространять христианство.

В Гренландии Лейф узнал от Бьярни Херюльфссона, который предположительно плавал в Америку в 986 году, о новых землях к западу от Гренландии. Около 1000 года, собрав дружину, отправился в морское путешествие на Запад в поисках новых территорий. В ходе экспедиции было открыто три региона на американском побережье: Хеллуланд (вероятно, Баффинова Земля), Маркланд (предположительно - полуостров Лабрадор) и Винланд (возможно побережье Ньюфаундленда). Путешественники основали в Америке поселок и остались там на зиму.

Несколько лет спустя брат Лейфа Торвальд тоже предпринял экспедицию в Винланд, а примерно в 1004-1007 исландец Торфинн Карлсэбни вместе с отрядом попытался основать постоянное поселение.

Автор статьи: Перепечкин К. В.