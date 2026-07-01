ЛЕЙДЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛЕЙДЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - старейший вуз Нидерландов .

Ос­но­ван в Лей­де­не в 1575 году прин­цем Виль­гель­мом I Оран­ским. В раз­ное вре­мя в Лейденском университете учи­лись или пре­по­да­ва­ли ко­ро­ле­вы Ни­дер­лан­дов Бе­ат­рикс, Юлиа­на, прин­цы Виль­гельм Алек­сандр, Кон­стан­тин, Виль­гельм, Фре­де­рик, прин­цес­са Мар­г­рит, тео­лог Я. Ар­ми­ний (смотри в статье Ар­ми­ни­ан­ст­во), ана­том Ф. Рёйс, ма­те­ма­тик и фи­зик Х. Гюй­генс, фи­зик П. ван Му­шен­брук, пра­во­вед и по­эт Г. Гро­ций, ис­то­рик Й. Хей­зин­га, ки­но­ре­жис­сёр П. Вер­ху­вен; лау­реа­ты Но­бе­лев­ской премии: фи­зи­ки Й.Д. ван дер Ва­альс, П. Зее­ман, Х. Ка­мер­линг-Он­нес, Х.А. Ло­ренц, П. Эрен­фест; хи­мик Я.Х. Вант-Гофф, это­лог и зоо­пси­хо­лог Н. Тин­бер­ген, эко­но­мист Я. Тин­бер­ген, фи­зио­лог В. Эйн­тхо­вен. 11 про­фес­со­ров Лейденского университета яв­ля­ют­ся лау­реа­та­ми пре­мии имени Б. Спи­но­зы - выс­шей на­учной пре­мии Ни­дер­лан­дов.

Лейденский университет - круп­ней­ший научно-исследовательский центр в об­ла­с­ти ме­ди­ци­ны, ес­тественных на­ук, на­ук о жиз­ни, об­щественных и по­ве­денческих на­ук, ме­ж­ду­народного пра­ва. Один из уч­ре­ди­те­лей и уча­ст­ни­ков Ли­ги Ев­ропейских ис­сле­до­ва­тель­ских университетов (ос­но­ва­на в 2002 году).

В со­ста­ве Лейденского университета (2009 год): 6 фа­куль­те­тов, свыше 50 де­пар­та­мен­тов, свыше 40 НИИ и на­учных цен­тров, в том числе Лей­ден­ский медицинский центр с несколькими кли­ни­ка­ми и НИИ [соз­дан в 1996 году; один из круп­ней­ших в Ни­дер­лан­дах; не­ко­то­рые его под­раз­де­ле­ния (ней­ро­хи­рур­ги­чес­кое, кар­дио­ло­ги­чес­кое, ор­то­пе­ди­чес­кое, дет­ской он­ко­ло­гии) от­но­сят­ся к чис­лу ве­ду­щих в Ев­ро­пе ], Крио­ген­ная ла­бо­ра­то­рия имени Х. Ка­мер­лин­га - Он­не­са (ми­ро­вой центр фи­зи­ки низ­ких тем­пе­ра­тур), Институт тео­ре­тической фи­зи­ки имени Х.А. Ло­рен­ца, Лей­ден­ская аст­ро­но­ми­чес­кая об­сер­ва­то­рия, Ака­де­мия творческих и ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств; библиотека (1575 год, круп­ней­шая уни­вер­си­тет­ская библиотека Ни­дер­лан­дов), Бо­та­нический сад (1594 год), Ана­то­мический му­зей (1594 год), Ака­де­мический ис­то­рический му­зей и др. Обу­ча­ют­ся свыше 17 тысяч сту­ден­тов.

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