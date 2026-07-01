ЛЕЙДЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЛЕЙДЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - старейший вуз Нидерландов.
Основан в Лейдене в 1575 году принцем Вильгельмом I Оранским. В разное время в Лейденском университете учились или преподавали королевы Нидерландов Беатрикс, Юлиана, принцы Вильгельм Александр, Константин, Вильгельм, Фредерик, принцесса Маргрит, теолог Я. Арминий (смотри в статье Арминианство), анатом Ф. Рёйс, математик и физик Х. Гюйгенс, физик П. ван Мушенбрук, правовед и поэт Г. Гроций, историк Й. Хейзинга, кинорежиссёр П. Верхувен; лауреаты Нобелевской премии: физики Й.Д. ван дер Ваальс, П. Зееман, Х. Камерлинг-Оннес, Х.А. Лоренц, П. Эренфест; химик Я.Х. Вант-Гофф, этолог и зоопсихолог Н. Тинберген, экономист Я. Тинберген, физиолог В. Эйнтховен. 11 профессоров Лейденского университета являются лауреатами премии имени Б. Спинозы - высшей научной премии Нидерландов.
Лейденский университет - крупнейший научно-исследовательский центр в области медицины, естественных наук, наук о жизни, общественных и поведенческих наук, международного права. Один из учредителей и участников Лиги Европейских исследовательских университетов (основана в 2002 году).
В составе Лейденского университета (2009 год): 6 факультетов, свыше 50 департаментов, свыше 40 НИИ и научных центров, в том числе Лейденский медицинский центр с несколькими клиниками и НИИ [создан в 1996 году; один из крупнейших в Нидерландах; некоторые его подразделения (нейрохирургическое, кардиологическое, ортопедическое, детской онкологии) относятся к числу ведущих в Европе], Криогенная лаборатория имени Х. Камерлинга - Оннеса (мировой центр физики низких температур), Институт теоретической физики имени Х.А. Лоренца, Лейденская астрономическая обсерватория, Академия творческих и исполнительских искусств; библиотека (1575 год, крупнейшая университетская библиотека Нидерландов), Ботанический сад (1594 год), Анатомический музей (1594 год), Академический исторический музей и др. Обучаются свыше 17 тысяч студентов.