ЛЕВИТЫ
ЛЕВИ́ТЫ - согласно Библии, потомки Левия, третьего сына патриарха Иакова.
В период Исхода еврейского народа из Египта на потомков Левия, к которым, в частности, относились Моисей и Аарон, Богом была возложена обязанность жреческого служения в Скинии собрания (походном храме; Числ. 1:47–53; Втор. 10:8–9). Из колена Левия выделились когены, непосредственно выполнявшие жреческие функции, остальные левиты стали их помощниками (Числ. 3:6–38).
При завоевании евреями Ханаана (Земли обетованной) колено Левиево не получило своего земельного надела, но все другие колена выплачивали десятину, которая тратилась на содержание левитов (Числ. 18:26–28; Неем. 10:38–39). В наделе каждого колена были выделены специальные города для поселения левитов, в том числе 6 «городов-убежищ», в которых могли укрываться люди, совершившие непредумышленное убийство (Числ. 35:1–8; Нав. 21:1–42; Втор. 4:41–43, 19:1–13). В сохранившихся описаниях служения в Иерусалимском храме левиты выступали в роли низшего жреческого сословия: в частности, исполняли обязанности певцов и музыкантов, а также хранителей врат Храма (следили, чтобы никто ритуально нечистый не вошёл в его ограду) и охранников внутри него.
После разрушения Храма в 70 году н.э. в синагогальном служении на левитов не возлагалась особая роль, но сама принадлежность к левитам фиксировалась - в силу представления о том, что еврейский народ слагается из 3 частей: когенов, левитов и Израиля. Это представление выражено, в частности, в ритуальном раскалывании листа мацы на пасхальном седере на 3 части, из которых средняя символизирует левитов.
В средние века на могилах левитов нередко изображали кувшин с водой, напоминавший о том, что в храмовом служении левиты лили воду при омовении рук когенов.