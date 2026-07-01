ЛЕВИТЫ

ЛЕВИ́ТЫ - согласно Библии , потомки Левия, третьего сына патриарха Иакова.

В пе­ри­од Ис­хо­да еврейского на­ро­да из Егип­та на по­том­ков Ле­вия, к ко­то­рым, в ча­ст­но­сти, от­но­си­лись Мои­сей и Аа­рон, Бо­гом бы­ла воз­ло­же­на обя­зан­ность жре­че­ско­го слу­же­ния в Ски­нии со­б­ра­ния (по­ход­ном хра­ме; Числ. 1:47–53; Втор. 10:8–9). Из ко­ле­на Ле­вия вы­де­ли­лись ко­ге­ны, не­по­сред­ст­вен­но вы­пол­няв­шие жре­че­ские функ­ции, ос­таль­ные левиты ста­ли их по­мощ­ни­ка­ми (Числ. 3:6–38).

При за­вое­ва­нии ев­рея­ми Ха­наа­на (Зем­ли обе­то­ван­ной) ко­ле­но Ле­вие­во не по­лу­чи­ло сво­его зе­мель­но­го на­де­ла, но все другие ко­ле­на вы­пла­чи­ва­ли де­ся­ти­ну, ко­то­рая тра­ти­лась на со­дер­жа­ние левитов (Числ. 18:26–28; Не­ем. 10:38–39). В на­де­ле ка­ж­до­го ко­ле­на бы­ли вы­де­ле­ны специальные го­ро­да для по­се­ле­ния левитов, в том числе 6 «го­родов-убе­жищ», в ко­то­рых мог­ли ук­рывать­ся лю­ди, со­вер­шив­шие не­пре­ду­мыш­лен­ное убий­ст­во (Числ. 35:1–8; Нав. 21:1–42; Втор. 4:41–43, 19:1–13). В со­хра­нив­ших­ся опи­са­ни­ях слу­же­ния в Ие­ру­са­лим­ском хра­ме левиты вы­сту­па­ли в ро­ли низ­ше­го жре­че­ско­го со­сло­вия: в ча­ст­но­сти, ис­пол­ня­ли обя­зан­но­сти пев­цов и му­зы­кан­тов, а так­же хра­ни­те­лей врат Хра­ма (сле­ди­ли, что­бы ни­кто ри­ту­аль­но не­чис­тый не во­шёл в его ог­ра­ду) и ох­ран­ни­ков внут­ри не­го.

По­сле раз­ру­ше­ния Хра­ма в 70 году н.э. в си­на­го­галь­ном слу­же­нии на левитов не воз­ла­га­лась осо­бая роль, но са­ма при­над­леж­ность к левитам фик­си­ро­ва­лась - в си­лу пред­став­ле­ния о том, что еврейский на­род сла­га­ет­ся из 3 час­тей: ко­ге­нов, левитов и Из­раи­ля . Это пред­став­ле­ние вы­ра­же­но, в ча­ст­но­сти, в ри­ту­аль­ном рас­ка­лы­ва­нии лис­та ма­цы на пас­халь­ном се­де­ре на 3 час­ти, из ко­то­рых сред­няя сим­во­ли­зи­ру­ет левитов.

В сред­ние ве­ка на мо­ги­лах левитов не­ред­ко изо­бра­жа­ли кув­шин с во­дой, на­по­ми­нав­ший о том, что в хра­мо­вом слу­же­нии левиты ли­ли во­ду при омо­ве­нии рук ко­ге­нов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)