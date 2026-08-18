ЛЕВИНЫ
ЛЕВИНЫ - американские пианисты и педагоги, представители русской фортепианной школы.
Иосиф Аркадьевич (13.12.1874, Орёл - 2.12.1944, Нью-Йорк). Сын трубача.
В 1890 году дебютировал в Москве (исполнил Концерт № 5 Л. ван Бетховена под управлением А.Г. Рубинштейна). В 1892 году окончил Московскую консерваторию по классу В.И. Сафонова. Совершенствовался у Рубинштейна в Германии. Победитель Международного конкурса пианистов им. Рубинштейна (Берлин, 1895). Один из крупнейших виртуозов своего времени. Преподавал в Тифлисе (1899-1902), в Московской консерватории (1903-1905). С 1906 года жил главным образом в США. В 1909-1919 годах преподавал в собственной частной школе в Берлине, в 1924-1944 годах - в Джульярдской школе в Нью-Йорке.
Среди учеников: А. Маркус, С. Городницкий, Б. Смит. Автор книги «Основные принципы игры на фортепиано» (русский перевод 1978).
Его жена Розина Яковлевна (настоящее имя Бесси) (17(29).3.1880, Киев - 9.11.1976, Глендейл, штат Калифорния).
В 1898 окончила Московскую консерваторию по классу В.И. Сафонова. Выступала главным образом в дуэте с мужем. Преподавала в Джульярдской школе (первоначально была ассистентом мужа, с 1944 года вела свой класс). Внесла выдающийся вклад в музыкальную педагогику США.
Среди учеников - В. Клиберн, Дж. Броунинг.