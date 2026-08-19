ЛЕВИНСОН-ЛЕССИНГ ВЛАДИМИР ФРАНЦЕВИЧ

ЛЕВИНСОН-ЛЕССИНГ ВЛАДИМИР ФРАНЦЕВИЧ - российский историк искусства, музейный деятель, педагог.

Сын Ф.Ю. Ле­вин­со­на-Лес­син­га. Окон­чил Те­ни­шев­ское училище и ис­то­рическое от­де­ле­ние ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического фа­куль­те­та Санкт-Пе­тербургского университета (1916).

Ра­бо­тал на ка­фед­ре все­об­щей ис­то­рии университета под руководством И.М. Грев­са, в Государственном му­зей­ном фон­де (1918), ГРМ (1919-1923).

В 1921-1972 годах ра­бо­тал в Эр­ми­та­же : хра­ни­тель (профессор с 1932 года; с 1936 года за­ве­дую­щий) от­де­ла ис­то­рии западноев­ропейского искусства, заместитель ди­рек­то­ра по на­учной ра­бо­те (1945-1947, 1956-1967), на­учный кон­суль­тант при ди­рек­ции (с 1967 года). Воз­глав­лял за­ку­поч­ную ко­мис­сию и на­уч­но-рес­тав­ра­ци­он­ный со­вет Эр­ми­та­жа. Од­но­вре­мен­но хра­ни­тель Ора­ни­ен­ба­ум­ско­го двор­ца-му­зея (1924-1926), член Экс­перт­но-оце­ноч­ной ко­мис­сии при Все­со­юз­ном объ­е­ди­не­нии «Ан­тик­ва­ри­ат» (1928-1933), ре­дак­тор издательства «Ку­буч» (1931-1933), на­учный со­труд­ник НИИ жи­во­пи­си, скульп­ту­ры и гра­фи­ки Все­росссийской академии художеств (1936-1938). Ру­ко­во­дил эва­куа­ци­ей и ре­эва­куа­ци­ей кол­лек­ций Эр­ми­та­жа в го­ды Великой Отечественной вой­ны , ди­рек­тор фи­лиа­ла Эр­ми­та­жа в Сверд­лов­ске (1941-1945).

Пре­по­да­вал в ЛГУ (1947-1953), ИЖСА (1946-1960). Член Ко­мис­сии по кон­сер­ва­ции и рес­тав­ра­ции куль­тур­ных цен­но­стей и Ме­ж­ду­народного со­ве­та му­зе­ев.

Один из глав­ных пред­ста­ви­те­лей зна­то­че­ст­ва в отечественной нау­ке, Ле­вин­со­н-Лес­син­г со­че­тал зна­ние ми­ро­во­го ис­кус­ст­ва и му­зей­ных кол­лек­ций с уме­ни­ем сис­те­ма­ти­зи­ро­вать и обоб­щать эм­пи­рические дан­ные; в те­че­ние поч­ти по­лу­ве­ка фак­ти­че­ски воз­глав­лял и на­прав­лял на­уч­ную (в том числе ат­ри­бу­ци­он­ную) дея­тель­ность Эр­ми­та­жа.

Ав­тор свыше 25 тру­дов по западноев­ропейскому искусству и ис­то­рии кол­лек­ций му­зея; под редакцией Ле­вин­со­на-Лес­син­га из­да­ны ка­та­ло­ги западноев­ропейской жи­во­пи­си Эр­ми­та­жа (1958; 2-е изд., т. 1–2, 1976-1981).

С 1993 года в Эр­ми­та­же про­хо­дит еже­год­ная на­учная кон­фе­рен­ция па­мя­ти В.Ф. Ле­вин­со­на-Лес­син­га.

Сочинения:

Ис­то­рия кар­тин­ной га­ле­реи Эр­ми­та­жа (1764-1917) / Пре­дисловие Н.Н. Ни­ку­ли­на. 2-е изд. Л., 1986.