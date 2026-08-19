ЛЕВАЯ ОППОЗИЦИЯ

Оппозиционное течение в РКП(б) и ВКП(б) в 1923-1928 гг., ведущим лидером которого был Л. Троцкий .

Левая оппозиция выступала за внутрипартийную демократию в коммунистической партии, ускорение темпов индустриализации за счет крестьян, прежде всего кулачества, считала, что социализм в СССР можно построить только при условии успеха мировой революции. Причиной роста оппозиционных настроений в партии стало социальное расслоение во время новой экономической политики (НЭП). Свою роль сыграли и личные противоречия в среде коммунистов, в том числе Л. Троцкого с руководящей «тройкой» Политбюро ( И. Сталин , Г. Зиновьев , Л. Каменев). Дискуссия 1923-1924 гг., была проиграна левыми. Отношения в Политбюро ее сильнее обострила «литературная дискуссия» 1924 г. Активно боролся против Троцкого и "теоретик партии" Н. Бухарин, который считал, что троцкисты ведут страну назад к «военному коммунизму». После того, как Зиновьев и Каменев пришли к выводу о необходимости завершения НЭП, в 1925 г. образовалась «новая оппозиция». В 1926 г. лидеры левой и «новой» оппозиций сумели осознать близость своих требований и создать левую «объединенную оппозицию». Она стала фракцией в ВКП(б) с идеологией, получившей в официальной идеологии коммунистических партий наименование троцкизма.

В 1927 г. борьба в партии обострилась из-за поражения коммунистов в Китае в борьбе с гоминьданом. Оппозиция обвиняла Политбюро в предательстве дела мировой революции и политике «термидора», то есть буржуазного перерождения. Оппозиция проводила собрания, через которые проходили тысячи людей.

7 ноября 1927 г. оппозиционеры вышли на демонстрацию, посвященную десятилетию Октябрьского переворота, со своими лозунгами. Лидеры оппозиции, включая Троцкого, были арестованы и отправлены в тюрьмы и ссылки, как при царе. На ХV съезде ВКП(б) члены левой оппозиции были исключены из ВКП(б).

«Троцкизм» был поддержан и частью зарубежных коммунистов, стал международным явлением, особенно после высылки Троцкого из СССР в 1929 г.

В связи с переходом к форсированной индустриализации, что отчасти соответствовавшей взглядам левой оппозиции, ряд ее видных деятелей, такие как Л. Каменев , Г. Зиновьев, К. Радек, Г. Пятаков, Л. Преображенский и др. заявили о признании своих ошибок и были приняты в ВКП(б). Часть активистов оппозиции даже формально не раскаялись и продолжили критику курса Сталина, находясь в ссылке. В 30-е гг. почти бывшие участники левой оппозиции и нераскаявшиеся «троцкисты» были арестованы и затем уничтожены накануне и во время Большого террора и в лагерях ГУЛАГ.

Исторические источники:

Архив Троцкого. М., 1990;

Большевистское руководство. Переписка. 1912-1927 гг. М., 1996;

Сталин И. Сочинения. Т. 5-10. М., 1947-1949;

Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990.

Троцкий Л. Моя жизнь. М., 1990.

Автор статьи: Шубин А.В.