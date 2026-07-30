ОППОЗИЦИЯ

ОППОЗИЦИЯ (От латинского oppositio - противопоставление) - в по­ли­ти­ке , груп­па, про­ти­во­стоя­щая пра­вя­щим си­лам в рам­ках государственной сис­те­мы или по­ли­тической ор­га­ни­за­ции.

Су­ще­ст­во­ва­ние Оппозиции свя­за­но с не­од­но­род­но­стью об­ще­ст­ва и груп­по­вой при­ро­дой по­ли­ти­ки. С древ­них вре­мён борь­ба за власть при­во­ди­ла к фор­ми­ро­ва­нию бо­лее или ме­нее струк­ту­ри­рованных те­че­ний и объ­е­ди­не­ний, ко­то­рые от­ра­жа­ли со­ци­аль­ные ин­те­ре­сы, не реа­ли­зую­щие­ся в по­ли­ти­ке пра­вя­щих кру­гов то­го или ино­го го­су­дар­ст­ва. Сам тер­мин «Оппозиция» воз­ник в ус­ло­ви­ях раз­ви­тия пар­ла­мен­та­риз­ма в Ве­ли­ко­бри­та­нии в 1-й половине XVIII века и пер­во­на­чаль­но при­ме­нял­ся для обо­зна­че­ния пар­ла­мент­ско­го мень­шин­ст­ва. С об­ра­зо­ва­ни­ем в XIX веке по­ли­тических пар­тий Оппозиция при­ня­ла пре­имущественно партийную фор­му. По­ми­мо пар­тий и пар­ла­мент­ских фрак­ций, Оппозиция мо­жет быть пред­став­ле­на другими субъ­ек­та­ми по­ли­ти­ки: дви­же­ния­ми и по­ли­тическими объ­е­ди­не­ния­ми раз­ной сте­пе­ни ор­га­ни­зо­ван­но­сти, уча­ст­ни­ки ко­то­рых име­ют об­щие ин­те­ре­сы и це­ли. Ха­рак­тер­ны­ми при­зна­ка­ми Оппозиции в рам­ках государственной сис­те­мы яв­ля­ют­ся не­уча­стие в осу­ще­ст­в­ле­нии пра­ви­тельственной вла­сти и про­ти­во­дей­ст­вие по­ли­ти­ке пра­вя­щих сил. Дея­тель­но­ст­ный ас­пект и на­ли­чие осоз­нан­ной по­зи­тив­ной про­грам­мы от­ли­ча­ют Оппозицию от про­стых про­яв­ле­ний ина­ко­мыс­лия и не­со­гла­сия с вла­стью. При этом сле­ду­ет раз­ли­чать Оппозицию и дви­же­ния со­про­тив­ле­ния, ко­то­рым при­су­ще ис­поль­зо­ва­ние воо­руженных ме­то­дов борь­бы. Це­ли Оппозиции мо­гут за­клю­чать­ся в из­ме­не­нии по­ли­тической сис­те­мы, пра­ви­тельственной по­ли­ти­ки в це­лом или её отдельных ас­пек­тов.

К основным функ­ци­ям Оппозиции от­но­сят­ся: ар­ти­ку­ля­ция ин­те­ре­сов со­ци­аль­ных групп, не­до­воль­ных про­во­ди­мой государственной по­ли­ти­кой; кри­тический ана­лиз по­ли­ти­ки вла­сти, кон­троль над её дей­ст­вия­ми, вы­яв­ле­ние оши­бок и про­счё­тов; при­вле­че­ние вни­ма­ния об­ще­ст­вен­но­сти к про­бле­мам, иг­но­ри­руе­мым пра­вя­щи­ми кру­га­ми; раз­ра­бот­ка и про­дви­же­ние по­ли­тических. аль­тер­на­тив; под­го­тов­ка кад­ров, спо­соб­ных за­ме­нить дей­ст­вую­щее пра­ви­тель­ст­во. Ак­тив­ная Оппозиция пре­пят­ст­ву­ет мо­но­по­ли­за­ции вла­сти в ру­ках од­ной по­ли­тической си­лы, сти­му­ли­ру­ет об­щественные дис­кус­сии, спо­соб­ст­ву­ет учё­ту в государственной по­ли­ти­ке ши­ро­ко­го спек­тра по­зи­ций и пред­поч­те­ний на­се­ле­ния. Ле­галь­ная Оппозиция вы­пол­ня­ет так­же функ­цию со­ци­аль­ной ин­те­гра­ции, вво­дя об­щественные кон­флик­ты в ор­га­ни­зо­ван­ное рус­ло.

Ста­тус Оппозиции в об­ще­ст­ве - один из клю­че­вых кри­те­ри­ев раз­ли­че­ния по­ли­тических ре­жи­мов. Ре­жим яв­ля­ет­ся де­мо­кра­ти­че­ским, ес­ли соз­да­ёт ин­сти­ту­цио­наль­ные ус­ло­вия для сво­бод­но­го, ле­галь­но­го функ­цио­ни­ро­ва­ния Оппозиции, ко­то­рая име­ет воз­мож­ность прий­ти к вла­сти в ре­зуль­та­те по­бе­ды на вы­бо­рах. Ав­то­ри­тар­ный ре­жим до­пус­ка­ет на­ли­чие Оппозиции, од­на­ко ог­ра­ни­чи­ва­ет воз­мож­но­сти её дея­тель­но­сти и пе­ре­кры­ва­ет ей дос­туп к вла­сти. При то­та­ли­тар­ном ре­жи­ме ле­галь­ное су­ще­ст­во­ва­ние Оппозиции не­воз­мож­но, по­пыт­ки её ор­га­ни­за­ции пре­се­ка­ют­ся с по­мо­щью ре­прес­сий.

В по­ли­тической нау­ке ис­поль­зу­ет­ся несколько ви­дов ти­по­ло­гии Оппозиции. По от­но­ше­нию к по­ли­тической сис­те­ме стра­ны, где дей­ст­ву­ет Оппозиция, она де­лит­ся на 2 ка­те­го­рии: сис­тем­ную и ан­ти­сис­тем­ную. Пер­вая вы­сту­па­ет про­тив по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­ва, но не под­вер­га­ет со­мне­нию ле­ги­тим­ность су­ще­ст­вую­ще­го по­ли­тического строя, его прин­ци­пы функ­цио­ни­ро­ва­ния и основные цен­но­сти. Вто­рая про­ти­во­сто­ит не толь­ко гос­под­ствую­щим в го­су­дар­ст­ве си­лам, но и са­мо­му по­ли­тическому ре­жи­му, до­би­ва­ясь его уст­ра­не­ния и за­ме­ны дру­гим, т. е. по­ли­тической ре­во­лю­ции. В современных де­мо­кра­тических стра­нах ан­ти­сис­тем­ная Оппозиция вклю­ча­ет пра­во- и ле­во­ра­ди­каль­ные груп­пи­ров­ки, ор­га­ни­за­ции ре­лигиозных фун­да­мен­та­ли­стов; в ав­то­ри­тар­ных и то­та­ли­тар­ных го­су­дар­ст­вах к ней мо­гут от­но­сить­ся так­же де­мо­кра­ти­че­ски ори­ен­ти­ро­ван­ные груп­пы. Сис­тем­ная Оппозиция, в свою оче­редь, под­раз­де­ляет­ся по сво­им за­да­чам на «клас­си­че­скую» и «по­ли­ти­че­ских кон­ку­рен­тов» (О. Кирх­хай­мер): пер­вая стре­мит­ся к реа­ли­за­ции аль­тер­на­тив пра­ви­тельственной по­ли­ти­ке, вто­рая рас­хо­дит­ся с пра­вя­щей груп­пи­ров­кой лишь по так­тическим во­про­сам. По ха­рак­те­ру ис­поль­зуе­мых ме­то­дов Оппозиция мо­жет быть ло­яль­ной (дей­ст­вую­щей ис­клю­чи­тель­но в рам­ках кон­сти­туционных норм), не­ло­яль­ной (при­ме­няю­щей в борь­бе за власть все дос­туп­ные сред­ст­ва, в т. ч. не­кон­сти­ту­ци­он­ные) и по­лу­ло­яль­ной (при­бе­гаю­щей к не­кон­сти­ту­ци­он­ным ме­то­дам в отдельных слу­ча­ях) (Х. Линц). Ещё один кри­те­рий клас­си­фи­ка­ции Оппозиции - мас­штаб и про­дол­жи­тель­ность её дея­тель­но­сти. По это­му при­зна­ку мож­но вы­чле­нить си­туа­ци­он­ную (ad hoc) Оппозицию, дей­ст­вую­щую в те­че­ние ог­ра­ни­чен­но­го вре­ме­ни и про­ти­во­стоя­щую гос­под­ствую­щей груп­пи­ров­ке по отдельным про­бле­мам, и Оппозицию, функ­цио­ни­рую­щую на ре­гу­ляр­ной ос­но­ве. На­ко­нец, по мес­ту дея­тель­но­сти раз­ли­ча­ют пар­ла­мент­скую и вне­пар­ла­мент­скую оп­по­зи­цию.

Пра­во на соз­да­ние и дея­тель­ность Оппозиции обыч­но за­кре­п­ля­ет­ся в кон­сти­ту­ци­ях го­су­дарств, со­дер­жа­щих по­ло­же­ния о по­ли­тическом плю­ра­лиз­ме и мно­го­пар­тий­но­сти (в Рос­сии - статья 13 Кон­сти­ту­ции РФ). В ря­де стран пар­ла­мент­ская Оппозиция име­ет ста­тус официального ин­сти­ту­та. Так, в Ве­ли­ко­бри­та­нии круп­ней­шая из пред­став­лен­ных в пар­ла­мен­те оп­по­зиционных пар­тий счи­та­ет­ся «Офи­ци­аль­ной Оппозицией Его (Её) Ве­ли­че­ст­ва», фор­ми­ру­ет «те­не­вой ка­би­нет ми­ни­ст­ров», а её ли­дер по­лу­ча­ет жа­ло­ва­нье от го­су­дар­ст­ва. Ана­ло­гич­ная сис­те­ма при­ня­та и в боль­шин­ст­ве стран Со­дру­же­ст­ва. В Шве­ции , ФРГ, Че­хии пар­ла­мент­ские фрак­ции оп­по­зиционных пар­тий так­же по­лу­ча­ют до­пол­нительную ма­те­ри­аль­ную под­держ­ку го­су­дар­ст­ва. Осо­бый пра­во­вой ста­тус пар­ла­мент­ской Оппозиции оп­ре­де­лён в за­ко­но­да­тель­ст­ве Пор­ту­га­лии, Ко­лум­бии и не­ко­то­рых других стран.

Спе­ци­фическим ви­дом оп­по­зиционного объ­е­ди­не­ния яв­ля­ет­ся внут­ри­партийная Оппозиция - груп­па чле­нов по­ли­тической пар­тии, не со­глас­ных с кур­сом партийного ру­ко­во­дства и до­би­ваю­щих­ся его из­ме­не­ния с це­лью реа­ли­за­ции со­во­куп­но­сти собственных по­ли­тических ус­та­но­вок. Внут­ри­пар­тий­ная Оппозиция ор­га­ни­зу­ет­ся на ос­но­ве плат­форм, кол­лек­тив­ных за­яв­ле­ний или груп­пи­ру­ет­ся во­круг тех или иных ли­де­ров. Сте­пень её ор­га­ни­зо­ван­но­сти мо­жет варь­и­ро­вать­ся от сла­бо оформ­лен­ных пер­со­наль­ных кли­ен­тел и те­че­ний, вклю­чаю­щих сто­рон­ни­ков не­ко­то­рых об­щих прин­ци­пов, до струк­ту­ри­ро­ван­ных фрак­ций с внутренней дис­ци­п­ли­ной, сис­те­мой центральных и ме­ст­ных ор­га­нов.

Дополнительная литература:

Political oppositions in Western demo­cracies / Ed. by R. Dahl. New Haven, 1966;

Ionescu G., Madariaga I. Opposition: past and present of a political institution. L., 1968;

Political opposition in one-party states / Ed. by L. Shapiro. L., 1972;

Regimes and opposition / Ed. by R. Dahl. New Haven; L., 1973;

Гель­ман В.Я. Транс­фор­ма­ция в Рос­сии: по­ли­ти­че­ский ре­жим и де­мо­кра­ти­че­ская оп­по­зи­ция. М., 1999.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)