ЛЕВАШОВЫ

ЛЕВАШОВЫ - русский дворянский и графский род.

Пред­ки Левашовых в XIII веке на­хо­ди­лись на служ­бе в Пе­ре­яс­лав­ском кня­же­ст­ве , со второй половины XIII века - в Твер­ском кня­же­ст­ве. В XVI веке Левашовы слу­жи­ли по Во­ло­где, Ка­ши­ну, Кли­ну, Ста­ри­це, Тве­ри, Торж­ку, а так­же Суз­да­лю и Пско­ву; с конца XVI века - по Рже­ве Володимеровой, Ру­зе и Пе­ре­яс­лав­лю-Ря­зан­ско­му, с XVII века - по Мо­ск­ве, в 1647 году пред­ста­ви­те­ли ро­да вер­ну­лись в со­став московских дво­рян по­сле по­да­чи че­ло­бит­ной об опа­ле на род в оп­рич­ни­ну.

Со­глас­но не­дос­то­вер­но­му из­вес­тию ран­ней ре­дак­ции ро­до­слов­ной рос­пи­си Левашовых (середина XVI века), их пре­док - Ва­си­лий Дол - отъ­е­хал на служ­бу в Псков к князю Алек­сан­д­ру Ми­хай­ло­ви­чу, со­хра­нив свою вот­чи­ну - г. Гдов. Ве­ро­ят­но, речь в дан­ном слу­чае идёт о вну­ке Ва­си­лия До­ла - Ва­си­лии Ми­хай­ло­ви­че (первая треть XIV века). Бра­том Ва­си­лия Ми­хай­ло­ви­ча, оче­вид­но, мог быть твер­ской боя­рин Иван Ми­хай­ло­вич (? - не ра­нее 1327), на­ме­ст­ник князя твер­ско­го и великого князя вла­ди­мир­ско­го Алек­сан­д­ра Ми­хай­ло­ви­ча в Нов­го­ро­де (1326-1327). Внук Ва­си­лия Ми­хай­ло­ви­ча - Алек­сандр Ми­ку­лич Ле­ваш (вторая половина XIV века), твер­ской боя­рин; по всей ви­ди­мо­сти, имен­но он, бу­ду­чи на­ме­ст­ни­ком великого князя твер­ско­го Ми­хаи­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча в Нов­го­ро­де, уча­ст­во­вал 20 июля 1372 года в за­клю­че­нии пе­ре­ми­рия нов­го­род­цев с немецким ку­пе­че­ст­вом, от его сы­но­вей про­изош­ли две вет­ви ро­да Ле­ва­шо­вых.

Ос­но­ва­тель стар­шей вет­ви ро­да - Кон­стан­тин Алек­сан­д­ро­вич Ле­ва­шов (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), ки­ли­чей (по­сол) великого князя твер­ско­го Ива­на Ми­хай­ло­ви­ча, ко­то­рый (вме­сте с другим ки­ли­че­ем Фё­до­ром Гур­ле­нем) в 1400 году при­вёз Ива­ну Ми­хай­ло­ви­чу из Ор­ды яр­лык на ве­ли­кое кня­же­ние твер­ское.

Из его 7 сы­но­вей наи­бо­лее из­вест­ны: Ва­си­лий Кон­стан­ти­но­вич (? - по­сле 1447), твер­ской боя­рин , первый на­ме­ст­ник великого князя твер­ско­го Бо­ри­са Алек­сан­д­ро­ви­ча во Рже­ве Во­ло­ди­ме­ро­вой (1447), за­тем его дво­рец­кий; Иван Кон­стан­ти­но­вич (? - по­сле 1485), твер­ской боя­рин, отъ­е­хав­ший, со­глас­но ро­до­слов­ной, в 1485 году вме­сте с великим князем твер­ским Ми­хаи­лом Бо­ри­со­ви­чем в Великое княжество Ли­тов­ское (ВКЛ) , где и умер без­дет­ным; Кон­стан­тин Кон­стан­ти­но­вич (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), твер­ской боя­рин, зи­мой 1446-1447 года вёл пе­ре­го­во­ры от име­ни великого князя твер­ско­го Бо­ри­са Алек­сан­д­ро­ви­ча с жи­те­ля­ми оса­ж­дён­ной Рже­вы Во­ло­ди­ме­ро­вой о сда­че го­ро­да; Мат­вей Кон­стан­ти­но­вич Си­ро­та (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), ро­до­на­чаль­ник дво­рян­ско­го ро­да Си­ро­ти­ных-Ле­ва­шо­вых; Ан­д­рей Кон­стан­ти­но­вич Све­ча (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), ро­до­на­чаль­ник дво­рян­ско­го ро­да Све­чи­ных-Ле­ва­шо­вых; Иван Кон­стан­ти­но­вич Яхонт (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), ро­до­на­чаль­ник дво­рян­ско­го ро­да Яхон­то­вых.

Сын В.К. Ле­ва­шо­ва - Гри­го­рий Ва­силь­е­вич Тур (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), ро­до­на­чаль­ник дво­рян­ско­го ро­да Ту­ро­вых.

Сын К.К. Ле­ва­шо­ва - Гри­го­рий Кон­стан­ти­но­вич (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), твер­ской боя­рин (1470-е годы).

Внук В.К. Ле­ва­шо­ва - Ва­си­лий Сер­гее­вич (? - по­сле 1533), го­нец великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча к вое­во­дам в Великие Лу­ки (1514), к князю Ва­си­лию Ива­но­ви­чу Ше­мя­чи­чу (1517), по­сла­нец в Крым­ское хан­ст­во (1533).

Его сы­но­вья: Иван Ва­силь­е­вич (? - не ра­нее 1603), дво­ровый сын бо­яр­ский 2-й ста­тьи (1550), в 1553 году в чис­ле млад­ших го­лов на­гра­ж­дён от име­ни ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го «зо­ло­тым» за ус­пеш­ный по­ход на лу­го­вую че­ре­ми­су и на «Ар­ские мес­та», в оп­рич­ни­ну по­пал в опа­лу и был со­слан в по­ме­стья в Ря­зан­ский уезд, в 1602-1603 годах упо­мя­нут как вы­бор­ный дво­ря­нин из Пе­ре­яс­лав­ля-Ря­зан­ско­го; Ис­то­ма Ва­силь­е­вич (? - по­сле 1558), дво­ро­вый сын бо­яр­ский 2-й ста­тьи (1550), в 1553 году в чис­ле млад­ших го­лов на­гра­ж­дён от име­ни ца­ря Ива­на IV «зо­ло­тым» за ус­пеш­ный по­ход на лу­го­вую че­ре­ми­су и на «Ар­ские мес­та», уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов , в 1558 году 1-й го­ло­ва в пол­ку ле­вой ру­ки во вре­мя по­хо­да к Де­рп­ту (Юрь­е­ву), в оп­рич­ни­ну, ве­ро­ят­но, по­пал в опа­лу; Алек­сей Ва­силь­е­вич (? - по­сле мар­та 1568), уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, 4-й го­ло­ва в пол­ку ле­вой ру­ки во вре­мя по­хо­да на Ли­во­нию войск под ко­мандованием ка­си­мов­ско­го ца­ря Шах-Али (зи­мой 1557-1558), 2-й го­ло­ва в пол­ку пра­вой ру­ки в по­хо­де на Ли­во­нию (зи­мой 1559-1560), 3-й го­ло­ва в пол­ку ле­вой ру­ки в по­хо­де из Пско­ва на Ли­во­нию и г. Ма­ри­ен­бург (Алыст; январь 1560), 2-й го­ло­ва при 3-м вое­во­де боль­шо­го пол­ка А.Ф. Ада­ше­ве (1560), в 1562 году вы­сту­пал в чис­ле по­ру­чи­те­лей за князя И.Д. Бель­ско­го, из-за даль­них род­ст­вен­ных свя­зей с Ада­ше­вым по­пал в опа­лу. Вме­сте со сво­им род­ст­вен­ни­ком Ни­ки­той Ле­ва­шо­вым он был каз­нён по де­лу ко­ню­ше­го И.П. Фё­до­ро­ва. Его род­ст­вен­ни­ки бы­ли вы­се­ле­ны из Тве­ри в по­ме­стья в Ря­зан­ский уезд.

По­то­мок К.А. Ле­ва­шо­ва в 5-м по­ко­ле­нии - Фё­дор Ва­силь­е­вич (? - по­сле 1629), московский дво­ря­нин (с 1611), вое­во­да во Вла­ди­ми­ре (1609), в Ба­лах­не (1610), уча­ст­ник Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов, 2-й осад­ный вое­во­да в Мо­ск­ве за Яу­зой во вре­мя при­хо­да войск ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­щий ко­роль Вла­ди­слав IV) в 1618 году, вое­во­да в Ца­ри­цы­не (1619), объ­ез­жий го­ло­ва в Мо­ск­ве (1629).

Из­вест­ны его вну­ки: Ни­ки­та Гри­горь­е­вич (? - не ра­нее 1685), московский дво­ря­нин (с 1640), вое­во­да в Ца­рё­во­кок­шай­ске (1658), 2-й вое­во­да в Яран­ске (1660), Кар­су­ни (1661), Ба­лах­не (1673); Яков Гри­горь­е­вич (? - не ра­нее 1711), столь­ник (с 1686), уча­ст­ник по­дав­ле­ния вос­ста­ния Ра­зи­на 1670-1671 годов, вое­во­да в Ца­рё­во­сан­чур­ске (1673), стряп­чий (1676), от­ли­чил­ся в Чи­ги­рин­ских по­хо­дах, пе­ре­пис­чик зе­мель в Пен­зе и Ин­са­ре (1678), Са­ран­ске (1685-1686), уча­ст­ник Крым­ско­го по­хо­да 1687 года (за­ни­мал­ся уст­рое­ни­ем сто­ро́жей, яв­лял­ся до­зор­щи­ком).

Сын по­след­него - Ва­си­лий Яков­ле­вич (1667 - 18.04.1751), генерал-ан­шеф (1730), уча­ст­ник Азов­ско­го по­хо­да 1696 года, Северной вой­ны 1700-1721 годов, Прут­ско­го по­хо­да 1711 года, Пер­сид­ско­го по­хо­да 1722-1723 годов, вер­хов­ный пра­ви­тель в провинции Ги­лян (центр - г. Решт) и над все­ми ок­ре­ст­ны­ми про­вин­ция­ми (кро­ме Дер­бен­та, Ба­ку и Астра­ба­да) (1723-1730), в 1730 году во вре­мя турецко-персидской вой­ны спо­соб­ст­во­вал за­ня­тию пер­са­ми г. Ар­де­биль, не­од­но­крат­но от­ра­жал на­па­де­ния персидских и турецких войск, за­клю­чил с Пер­си­ей Решт­ский трак­тат 1729 года и Решт­ский трак­тат 1732 года (вме­сте с ба­ро­ном П.П. Ша­фи­ро­вым), главный ко­ман­дир за­ня­тых российскими вой­ска­ми про­вин­ций в Пер­сии (1730-1733, 1733-1735), командир Ни­зо­во­го кор­пу­са (1731-1732). В 1733 году ото­зван в Санкт-Пе­тер­бург, од­на­ко на пу­ти ту­да в Там­бо­ве по­лу­чил указ императрицы Ан­ны Ива­нов­ны о не­об­хо­ди­мо­сти воз­вра­ще­ния в Пер­сию в свя­зи с на­па­де­ния­ми на за­ня­тые российскими войсками про­вин­ции крым­ских та­тар.

По­сле за­клю­че­ния Гянд­жин­ско­го трак­та­та 1735 года ру­ко­во­дил вы­во­дом российских войск с воз­вра­щае­мых Пер­сии тер­ри­то­рий. В 1735 году ос­но­вал кре­пость Киз­ляр. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов ру­ко­во­дил оса­дой Азо­ва (март-май 1736 года), за­тем со­сто­ял под ко­мандованием генерала-фельдмаршала П.П. Лас­си, пос­ле ка­пи­ту­ля­ции кре­по­сти (19 июня 1736 года) ко­мандующий в Азо­ве (1736-1739), а за­тем ко­мандующий российскими вой­ска­ми на российско-турецкой гра­ни­це в При­азо­вье. Во вре­мя русско-шведской вой­ны 1741-1743 годов ко­ман­до­вал га­лер­ным фло­том, а за­тем ди­ви­зи­ей. Глав­но­ко­мандующий в Мо­ск­ве (1744-1751), се­на­тор и при­сут­ст­вую­щий в Московской се­нат­ской кон­то­ре (1744-1751), при нём осу­ще­ст­в­ле­на раз­бор­ка стен Бе­ло­го го­ро­да.

Его сын - Иван Ва­силь­е­вич (1715 - до 1785), генерал-по­ру­чик (1760), член Московской во­енной кон­то­ры (до 1761).

Его сы­но­вья: Ва­си­лий Ива­но­вич (1740 - февраль1804), генерал от инфантерии (1797), под­пол­ков­ник гвар­дии (1796), генерал-адъ­ю­тант (1791), от­ли­чил­ся при взя­тии кре­по­сти Жур­жа и в Ларг­ском сра­же­нии 1770 года во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия III сте­пе­ни), фли­гель-адъ­ю­тант (1777), командир лейб-гвардии Се­мё­нов­ско­го пол­ка (1778-1784, 1797-1798, 1798-1799), со­про­во­ж­дал императрицу Ека­те­ри­ну II в её пу­те­ше­ст­вии в Крым, во вре­мя русско-шведской вой­ны 1788-1790 годов ус­пеш­но ру­ко­во­дил обо­ро­ной Фрид­рихс­га­ма, обер-егер­мей­стер (1800-1804); Фё­дор Ива­но­вич (16(27) декабря 1751 - 10(22) мая 1819), тайный советник (1797), фли­гель-адъ­ю­тант императрицы Ека­те­ри­ны II (1788), се­на­тор (1797).

Из­вес­тен сын В.И. Ле­ва­шо­ва - В.В. Ле­ва­шов, воз­ве­дён­ный 1 (13) июля 1833 года с по­том­ст­вом в граф­ское дос­то­ин­ст­во Российской им­пе­рии.

Из его сы­но­вей из­вест­ны: Ни­ко­лай Ва­силь­е­вич (14(26) ноября 1828 - 23 января (4 февраля) 1888), генерал от инфантерии (1878), генерал-адъ­ю­тант (1867), уча­ст­ник Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов , вы­пол­нял по­ру­че­ния князя А.С. Мен­ши­ко­ва по ор­га­ни­за­ции снаб­же­ния ар­мии, от­ли­чил­ся в Ин­кер­ман­ском сра­же­нии 1854 года, в 1856 году уча­ст­во­вал в ра­бо­те Па­риж­ско­го мир­но­го кон­грес­са , с 1858 года член Комитета по улуч­ше­нию бы­та по­ме­щичь­их кре­сть­ян от дво­рян Санкт-Пе­тербургской гу­бер­нии, командир лейб-гвардии Стрелкового ба­таль­о­на (1859-1861), генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1861), гу­бер­на­тор Ор­лов­ской (1861-1866, до 1862 исполняющий должность), Санкт-Пе­тер­бург­ской (1866-1871) гу­бер­ний, то­ва­рищ ше­фа жан­дар­мов и управ­ляю­ще­го 3-м от­де­ле­ни­ем Собственной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии (1871-1874); Вла­ди­мир Ва­силь­е­вич (30 ноября 1834 - 26 мая 1898), генерал от артиллерии (1894), генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1871), ку­та­ис­ский во­енный гу­бер­на­тор (1867-1874), одес­ский гра­до­на­чаль­ник (1876-1878), с 1885 года со­сто­ял по Во­енному министерству.

Его дочь - Ма­рия Вла­ди­ми­ров­на (5(17) марта 1859 - 7 октября 1938), бы­ла за­му­жем за князем Л.Д. Вя­зем­ским; вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ным 17(29) апреля 1895 года мне­ни­ем Государственного со­ве­та ти­тул и фа­ми­лию гра­фов Левашовых бы­ло доз­во­ле­но при­сое­ди­нить к ти­ту­лу и фа­ми­лии их сы­на - Владимира Леонидовича (20 апреля 1889 - 19 мая 1960), ко­то­рый стал име­но­вать­ся кня­зем Вя­зем­ским, гра­фом Ле­ва­шо­вым.

Сын по­след­не­го - Иван Вла­ди­ми­ро­вич (12 февраля 1915 - 8 января 1964), уча­ст­ник Второй ми­ро­вой вой­ны в со­ста­ве ре­гу­ляр­ной французской ар­мии и от­ря­дов французского Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния (два­ж­ды ра­нен), удо­сто­ен ря­да французских и бельгийских на­град, был же­нат на Ма­рии Те­ре­зе Клер Мо­ри­ак (5 августа 1917 - 18 ноября 1992), до­че­ри французского пи­са­те­ля Ф. Мо­риа­ка. Из их де­тей наи­бо­лее из­вест­на Анн Франс Со­фи (родилась 14 мая 1947 года), французская ак­три­са, ки­но­ре­жис­сёр и пи­са­тель­ни­ца, сня­лась в филь­мах «Нау­да­чу, Баль­та­зар» (1966), «Ки­та­ян­ка» (1967), «Лот­та в Ита­лии» (1971), «По­езд» (1973), «Дон Жу­ан» (1978), «Цвет те­ла» (1978) и др., по­ста­ви­ла несколько до­ку­мен­таль­ных филь­мов, в том числе «Да­ни­эль Да­рьё. Жизнь в ки­но» (2007), в 1967-1979 годах же­на ки­но­ре­жис­сё­ра Ж.Л. Го­да­ра.

По­то­мок К.А. Ле­ва­шо­ва в 7-м по­ко­ле­нии - Ти­мо­фей Ни­ки­фо­ро­вич (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), вое­во­да в Ста­ром Ос­ко­ле (1658) и Оль­шан­ске. Его сын - Мит­ро­фан Ти­мо­фее­вич (? - по­сле 1692), московский дво­ря­нин (с 1677), вое­во­да в Оль­шан­ске (1666), Зем­лян­ске (1671) и Ко­ро­тоя­ке. Его двою­род­ный пле­мян­ник - Ва­си­лий Гав­ри­ло­вич (? - не ра­нее 1681), московский дво­ря­нин (с 1660), вое­во­да в Зем­лян­ске (1667) и Кок­шай­ске (1681).

Ос­но­ва­тель млад­шей вет­ви ро­да - Ни­ки­та Алек­сан­д­ро­вич Ле­ва­шов (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны). Из пя­ти его сы­но­вей наи­бо­лее из­вест­ны: Иван Ни­ки­тич Ивач (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), ро­до­на­чаль­ник дво­рян­ско­го ро­да Ива­чё­вых; Сте­пан Ни­ки­тич Сак­мыш (годы ро­ж­де­ния и смер­ти неизвестны), ро­до­на­чаль­ник дво­рян­ско­го ро­да Сак­мы­ше­вых; Фё­дор Ни­ки­тич Хи­дыр­щик (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), твер­ской сын бо­яр­ский, в 1477 году на­прав­лен великим князем твер­ским Ми­хаи­лом Бо­ри­со­ви­чем в Во­лок (Лам­ский) для обес­пе­че­ния кор­ма­ми вой­ска великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча во вре­мя по­хо­да на Нов­го­род, ро­до­на­чаль­ник дво­рян­ско­го ро­да Хи­дыр­щи­ко­вых.

Род Левашовых вне­сён в 5-ю и 6-ю час­ти дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Нов­го­род­ской и Туль­ской гу­бер­ний.

Су­ще­ст­во­ва­ло ещё несколько дво­рян­ских ро­дов Левашовых, связь ко­то­рых с дан­ным ро­дом не ус­та­нов­ле­на. Из пред­ста­ви­те­лей этих ро­дов наи­бо­лее из­вест­ны: М.Д. Ле­ва­шов; Вла­ди­мир Алек­сан­д­ро­вич (15(27) июля 1850 - 30 декабря 1912 (12 января 1913)), тайный советник (1908), ви­це-гу­бер­на­тор Чер­ни­гов­ской (1890-1893) и Вла­ди­мир­ской (1893-1894) гу­бер­ний, гу­бер­на­тор Ви­теб­ской (1894-1899, до 1898 исполняющий должность), Оло­нец­кой (1899-1902), Хер­сон­ской (1902-1905) и Ря­зан­ской (1905-1910) гу­бер­ний, се­на­тор (с 1910); Сер­гей Ва­силь­е­вич (5(17) июля 1856 - 6 июня 1919), действительный статский советник (1901), врач, окон­чил Санкт-Пе­тербургскую ме­ди­ко-хи­рур­гическую ака­де­мию (1878), доктор ме­ди­ци­ны (1880), спе­циа­лист в об­лас­ти про­блем ин­нер­ва­ции со­су­дов, от­прав­ле­ний и бо­лез­ней пе­че­ни и под­же­лу­доч­ной же­ле­зы, бак­те­рио­ло­гии и ин­фекционных бо­лез­ней. Профессор кли­ни­ки внутренних бо­лез­ней Ка­зан­ско­го университета (1886-1903), член-корреспондент Па­риж­ско­го те­ра­пев­тического общества (1899); ор­ди­нар­ный (1903-1912), за­слу­жен­ный (с 1912) профессор те­ра­пев­тической кли­ни­ки (1903-1912, 1917-1919), де­кан медицинского факультета (1907-1908), рек­тор (1908-1913) Но­во­рос­сий­ско­го университета в Одес­се, председатель Общества русских вра­чей (с 1906), уч­ре­ди­тель Выс­ших жен­ских мединцинских кур­сов в Одес­се (1909); член Главного со­ве­та Сою­за рус­ско­го на­ро­да, де­пу­тат 4-й Государственной ду­мы (1912-1917), то­ва­рищ председателя, затем председатель фрак­ции пра­вых, член прав­ле­ния Фи­ла­ре­тов­ско­го общества народного об­ра­зо­ва­ния (с 1913), один из ини­циа­то­ров со­зы­ва со­ве­ща­ния мо­нар­хи­стов в Пет­ро­гра­де (21-23 ноября (4-6 декабря) 1915), то­варищ председателя по­сто­ян­но­го со­ве­та Все­российских съез­дов мо­нар­хических ор­га­ни­за­ций (с 1915), почетный член Русского мо­нар­хического сою­за (с 1916).

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