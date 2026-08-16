ЛЕВАШОВЫ
ЛЕВАШОВЫ - русский дворянский и графский род.
Предки Левашовых в XIII веке находились на службе в Переяславском княжестве, со второй половины XIII века - в Тверском княжестве. В XVI веке Левашовы служили по Вологде, Кашину, Клину, Старице, Твери, Торжку, а также Суздалю и Пскову; с конца XVI века - по Ржеве Володимеровой, Рузе и Переяславлю-Рязанскому, с XVII века - по Москве, в 1647 году представители рода вернулись в состав московских дворян после подачи челобитной об опале на род в опричнину.
Согласно недостоверному известию ранней редакции родословной росписи Левашовых (середина XVI века), их предок - Василий Дол - отъехал на службу в Псков к князю Александру Михайловичу, сохранив свою вотчину - г. Гдов. Вероятно, речь в данном случае идёт о внуке Василия Дола - Василии Михайловиче (первая треть XIV века). Братом Василия Михайловича, очевидно, мог быть тверской боярин Иван Михайлович (? - не ранее 1327), наместник князя тверского и великого князя владимирского Александра Михайловича в Новгороде (1326-1327). Внук Василия Михайловича - Александр Микулич Леваш (вторая половина XIV века), тверской боярин; по всей видимости, именно он, будучи наместником великого князя тверского Михаила Александровича в Новгороде, участвовал 20 июля 1372 года в заключении перемирия новгородцев с немецким купечеством, от его сыновей произошли две ветви рода Левашовых.
Основатель старшей ветви рода - Константин Александрович Левашов (годы рождения и смерти неизвестны), киличей (посол) великого князя тверского Ивана Михайловича, который (вместе с другим киличеем Фёдором Гурленем) в 1400 году привёз Ивану Михайловичу из Орды ярлык на великое княжение тверское.
Из его 7 сыновей наиболее известны: Василий Константинович (? - после 1447), тверской боярин, первый наместник великого князя тверского Бориса Александровича во Ржеве Володимеровой (1447), затем его дворецкий; Иван Константинович (? - после 1485), тверской боярин, отъехавший, согласно родословной, в 1485 году вместе с великим князем тверским Михаилом Борисовичем в Великое княжество Литовское (ВКЛ), где и умер бездетным; Константин Константинович (годы рождения и смерти неизвестны), тверской боярин, зимой 1446-1447 года вёл переговоры от имени великого князя тверского Бориса Александровича с жителями осаждённой Ржевы Володимеровой о сдаче города; Матвей Константинович Сирота (годы рождения и смерти неизвестны), родоначальник дворянского рода Сиротиных-Левашовых; Андрей Константинович Свеча (годы рождения и смерти неизвестны), родоначальник дворянского рода Свечиных-Левашовых; Иван Константинович Яхонт (годы рождения и смерти неизвестны), родоначальник дворянского рода Яхонтовых.
Сын В.К. Левашова - Григорий Васильевич Тур (годы рождения и смерти неизвестны), родоначальник дворянского рода Туровых.
Сын К.К. Левашова - Григорий Константинович (годы рождения и смерти неизвестны), тверской боярин (1470-е годы).
Внук В.К. Левашова - Василий Сергеевич (? - после 1533), гонец великого князя московского Василия III Ивановича к воеводам в Великие Луки (1514), к князю Василию Ивановичу Шемячичу (1517), посланец в Крымское ханство (1533).
Его сыновья: Иван Васильевич (? - не ранее 1603), дворовый сын боярский 2-й статьи (1550), в 1553 году в числе младших голов награждён от имени царя Ивана IV Васильевича Грозного «золотым» за успешный поход на луговую черемису и на «Арские места», в опричнину попал в опалу и был сослан в поместья в Рязанский уезд, в 1602-1603 годах упомянут как выборный дворянин из Переяславля-Рязанского; Истома Васильевич (? - после 1558), дворовый сын боярский 2-й статьи (1550), в 1553 году в числе младших голов награждён от имени царя Ивана IV «золотым» за успешный поход на луговую черемису и на «Арские места», участник Ливонской войны 1558-1583 годов, в 1558 году 1-й голова в полку левой руки во время похода к Дерпту (Юрьеву), в опричнину, вероятно, попал в опалу; Алексей Васильевич (? - после марта 1568), участник Ливонской войны 1558-1583 годов, 4-й голова в полку левой руки во время похода на Ливонию войск под командованием касимовского царя Шах-Али (зимой 1557-1558), 2-й голова в полку правой руки в походе на Ливонию (зимой 1559-1560), 3-й голова в полку левой руки в походе из Пскова на Ливонию и г. Мариенбург (Алыст; январь 1560), 2-й голова при 3-м воеводе большого полка А.Ф. Адашеве (1560), в 1562 году выступал в числе поручителей за князя И.Д. Бельского, из-за дальних родственных связей с Адашевым попал в опалу. Вместе со своим родственником Никитой Левашовым он был казнён по делу конюшего И.П. Фёдорова. Его родственники были выселены из Твери в поместья в Рязанский уезд.
Потомок К.А. Левашова в 5-м поколении - Фёдор Васильевич (? - после 1629), московский дворянин (с 1611), воевода во Владимире (1609), в Балахне (1610), участник Второго ополчения 1611-1612 годов, 2-й осадный воевода в Москве за Яузой во время прихода войск королевича Владислава (будущий король Владислав IV) в 1618 году, воевода в Царицыне (1619), объезжий голова в Москве (1629).
Известны его внуки: Никита Григорьевич (? - не ранее 1685), московский дворянин (с 1640), воевода в Царёвококшайске (1658), 2-й воевода в Яранске (1660), Карсуни (1661), Балахне (1673); Яков Григорьевич (? - не ранее 1711), стольник (с 1686), участник подавления восстания Разина 1670-1671 годов, воевода в Царёвосанчурске (1673), стряпчий (1676), отличился в Чигиринских походах, переписчик земель в Пензе и Инсаре (1678), Саранске (1685-1686), участник Крымского похода 1687 года (занимался устроением сторо́жей, являлся дозорщиком).
Сын последнего - Василий Яковлевич (1667 - 18.04.1751), генерал-аншеф (1730), участник Азовского похода 1696 года, Северной войны 1700-1721 годов, Прутского похода 1711 года, Персидского похода 1722-1723 годов, верховный правитель в провинции Гилян (центр - г. Решт) и над всеми окрестными провинциями (кроме Дербента, Баку и Астрабада) (1723-1730), в 1730 году во время турецко-персидской войны способствовал занятию персами г. Ардебиль, неоднократно отражал нападения персидских и турецких войск, заключил с Персией Рештский трактат 1729 года и Рештский трактат 1732 года (вместе с бароном П.П. Шафировым), главный командир занятых российскими войсками провинций в Персии (1730-1733, 1733-1735), командир Низового корпуса (1731-1732). В 1733 году отозван в Санкт-Петербург, однако на пути туда в Тамбове получил указ императрицы Анны Ивановны о необходимости возвращения в Персию в связи с нападениями на занятые российскими войсками провинции крымских татар.
После заключения Гянджинского трактата 1735 года руководил выводом российских войск с возвращаемых Персии территорий. В 1735 году основал крепость Кизляр. Во время русско-турецкой войны 1735-1739 годов руководил осадой Азова (март-май 1736 года), затем состоял под командованием генерала-фельдмаршала П.П. Ласси, после капитуляции крепости (19 июня 1736 года) командующий в Азове (1736-1739), а затем командующий российскими войсками на российско-турецкой границе в Приазовье. Во время русско-шведской войны 1741-1743 годов командовал галерным флотом, а затем дивизией. Главнокомандующий в Москве (1744-1751), сенатор и присутствующий в Московской сенатской конторе (1744-1751), при нём осуществлена разборка стен Белого города.
Его сын - Иван Васильевич (1715 - до 1785), генерал-поручик (1760), член Московской военной конторы (до 1761).
Его сыновья: Василий Иванович (1740 - февраль1804), генерал от инфантерии (1797), подполковник гвардии (1796), генерал-адъютант (1791), отличился при взятии крепости Журжа и в Ларгском сражении 1770 года во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов (награждён орденом Святого Георгия III степени), флигель-адъютант (1777), командир лейб-гвардии Семёновского полка (1778-1784, 1797-1798, 1798-1799), сопровождал императрицу Екатерину II в её путешествии в Крым, во время русско-шведской войны 1788-1790 годов успешно руководил обороной Фридрихсгама, обер-егермейстер (1800-1804); Фёдор Иванович (16(27) декабря 1751 - 10(22) мая 1819), тайный советник (1797), флигель-адъютант императрицы Екатерины II (1788), сенатор (1797).
Известен сын В.И. Левашова - В.В. Левашов, возведённый 1 (13) июля 1833 года с потомством в графское достоинство Российской империи.
Из его сыновей известны: Николай Васильевич (14(26) ноября 1828 - 23 января (4 февраля) 1888), генерал от инфантерии (1878), генерал-адъютант (1867), участник Крымской войны 1853-1856 годов, выполнял поручения князя А.С. Меншикова по организации снабжения армии, отличился в Инкерманском сражении 1854 года, в 1856 году участвовал в работе Парижского мирного конгресса, с 1858 года член Комитета по улучшению быта помещичьих крестьян от дворян Санкт-Петербургской губернии, командир лейб-гвардии Стрелкового батальона (1859-1861), генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1861), губернатор Орловской (1861-1866, до 1862 исполняющий должность), Санкт-Петербургской (1866-1871) губерний, товарищ шефа жандармов и управляющего 3-м отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1871-1874); Владимир Васильевич (30 ноября 1834 - 26 мая 1898), генерал от артиллерии (1894), генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1871), кутаисский военный губернатор (1867-1874), одесский градоначальник (1876-1878), с 1885 года состоял по Военному министерству.
Его дочь - Мария Владимировна (5(17) марта 1859 - 7 октября 1938), была замужем за князем Л.Д. Вяземским; высочайше утверждённым 17(29) апреля 1895 года мнением Государственного совета титул и фамилию графов Левашовых было дозволено присоединить к титулу и фамилии их сына - Владимира Леонидовича (20 апреля 1889 - 19 мая 1960), который стал именоваться князем Вяземским, графом Левашовым.
Сын последнего - Иван Владимирович (12 февраля 1915 - 8 января 1964), участник Второй мировой войны в составе регулярной французской армии и отрядов французского Движения Сопротивления (дважды ранен), удостоен ряда французских и бельгийских наград, был женат на Марии Терезе Клер Мориак (5 августа 1917 - 18 ноября 1992), дочери французского писателя Ф. Мориака. Из их детей наиболее известна Анн Франс Софи (родилась 14 мая 1947 года), французская актриса, кинорежиссёр и писательница, снялась в фильмах «Наудачу, Бальтазар» (1966), «Китаянка» (1967), «Лотта в Италии» (1971), «Поезд» (1973), «Дон Жуан» (1978), «Цвет тела» (1978) и др., поставила несколько документальных фильмов, в том числе «Даниэль Дарьё. Жизнь в кино» (2007), в 1967-1979 годах жена кинорежиссёра Ж.Л. Годара.
Потомок К.А. Левашова в 7-м поколении - Тимофей Никифорович (годы рождения и смерти неизвестны), воевода в Старом Осколе (1658) и Ольшанске. Его сын - Митрофан Тимофеевич (? - после 1692), московский дворянин (с 1677), воевода в Ольшанске (1666), Землянске (1671) и Коротояке. Его двоюродный племянник - Василий Гаврилович (? - не ранее 1681), московский дворянин (с 1660), воевода в Землянске (1667) и Кокшайске (1681).
Основатель младшей ветви рода - Никита Александрович Левашов (годы рождения и смерти неизвестны). Из пяти его сыновей наиболее известны: Иван Никитич Ивач (годы рождения и смерти неизвестны), родоначальник дворянского рода Ивачёвых; Степан Никитич Сакмыш (годы рождения и смерти неизвестны), родоначальник дворянского рода Сакмышевых; Фёдор Никитич Хидырщик (годы рождения и смерти неизвестны), тверской сын боярский, в 1477 году направлен великим князем тверским Михаилом Борисовичем в Волок (Ламский) для обеспечения кормами войска великого князя московского Ивана III Васильевича во время похода на Новгород, родоначальник дворянского рода Хидырщиковых.
Род Левашовых внесён в 5-ю и 6-ю части дворянских родословных книг Новгородской и Тульской губерний.
Существовало ещё несколько дворянских родов Левашовых, связь которых с данным родом не установлена. Из представителей этих родов наиболее известны: М.Д. Левашов; Владимир Александрович (15(27) июля 1850 - 30 декабря 1912 (12 января 1913)), тайный советник (1908), вице-губернатор Черниговской (1890-1893) и Владимирской (1893-1894) губерний, губернатор Витебской (1894-1899, до 1898 исполняющий должность), Олонецкой (1899-1902), Херсонской (1902-1905) и Рязанской (1905-1910) губерний, сенатор (с 1910); Сергей Васильевич (5(17) июля 1856 - 6 июня 1919), действительный статский советник (1901), врач, окончил Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию (1878), доктор медицины (1880), специалист в области проблем иннервации сосудов, отправлений и болезней печени и поджелудочной железы, бактериологии и инфекционных болезней. Профессор клиники внутренних болезней Казанского университета (1886-1903), член-корреспондент Парижского терапевтического общества (1899); ординарный (1903-1912), заслуженный (с 1912) профессор терапевтической клиники (1903-1912, 1917-1919), декан медицинского факультета (1907-1908), ректор (1908-1913) Новороссийского университета в Одессе, председатель Общества русских врачей (с 1906), учредитель Высших женских мединцинских курсов в Одессе (1909); член Главного совета Союза русского народа, депутат 4-й Государственной думы (1912-1917), товарищ председателя, затем председатель фракции правых, член правления Филаретовского общества народного образования (с 1913), один из инициаторов созыва совещания монархистов в Петрограде (21-23 ноября (4-6 декабря) 1915), товарищ председателя постоянного совета Всероссийских съездов монархических организаций (с 1915), почетный член Русского монархического союза (с 1916).