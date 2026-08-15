ЛЕВ X (лат. Leo PP. X)

Папа римский в 1513–1521 гг.

Лев X, в миру — Джованни Медичи, родился в 1475 г. во Флоренции. Уже в 13 лет был назначен кардиналом. Получил прекрасное образование во Флоренции . В понтификат папы Александра VI был вынужден покинуть и Рим, но в 1500 г. сумел в него вернуться. В понтификат Юлия II был папским легатом в Болонье, командовал войсками Рима в войне Священной Лиги, участвовал в битве у Равенны в 1512 г. В 1513 г. был избран папой римским. Христианство мало влияло на жизнь Льва X.

Лев X установил прочный мир с Флоренцией, где правили его родственники. В Европейской политике от стремился к союзу с Францией, пытаясь таким образом противостоять возрастающей мощи Габсбургов , сблизившихся с испанским двором. В 1516 г. Лев подписал конкордат с Франциском I, дав ему право назначать по своему усмотрению всех епископов и аббатов. При Льве X шла подготовка к реформе католической церкви, а также было принято решение об открытии папских банков. Лев X вел жизнь светского князя, любил охоту и прочие увеселения, на которые тратил гигантские средства.

При Льве X в Риме жили великие художники и ученые. Для финансирования великолепия папского двора особенно активно использовалась продажа индульгенций, которая стала одним из поводов начала Реформации . В 1520 г. Лев X издал буллу, осуждающую Лютера, однако возникшее движение таким образом остановить не удалось. Лев X умер в 1521 г.

Иллюстрации:

Портрет Льва X работы Рафаэля.