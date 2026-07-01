ЛЕВ V АРМЯНИН

ЛЕВ V АРМЯНИН - византийский император.

Из знат­ной се­мьи ар­мян­ско­го (или ар­мя­но-си­рий­ско­го) про­ис­хо­ж­де­ния, по­се­лив­шей­ся в фе­ме Ана­то­лик. Слу­жил ко­ню­шим у Вар­да­на Тур­ка, во вре­мя мя­те­жа ко­то­ро­го (803) пе­ре­шёл на сто­ро­ну императора Ни­ки­фо­ра I. По­лу­чил долж­ность стра­ти­га фе­мы Ар­ме­ни­ак; за про­вин­ность со­слан, но вско­ре воз­вра­щён, на­зна­чен пат­ри­ки­ем и стра­ти­гом ар­мии фе­мы Ана­то­лик (811). По­сле по­бе­ды бол­гар над ви­зан­тий­ца­ми при Вер­си­ни­кии про­воз­гла­шён им­пе­ра­то­ром и сверг императора Ми­хаи­ла I Ран­га­ве, от­пра­вив его с се­мей­ст­вом в мо­на­стырь.

Как государственный дея­тель вы­со­ко це­нил­ся со­вре­мен­ни­ка­ми. До­бил­ся ми­ра с бол­га­ра­ми и ара­ба­ми , ук­ре­п­лял сте­ны сто­ли­цы и по­гра­нич­ные ру­бе­жи. Во­зоб­но­вил ико­но­бор­че­ст­во, от­пра­вив в ссыл­ку пат­ри­ар­ха Ни­ки­фо­ра I, из­дав указ об унич­то­же­нии икон (814) и про­ве­дя со­бор в Кон­стан­ти­но­по­ле (815), от­ме­няв­ший ре­ше­ния VII Все­лен­ско­го со­бо­ра. Имел 4 сы­но­вей, стар­ше­го, Сим­ва­тия-Кон­стан­ти­на, объ­я­вил со­пра­ви­те­лем. Убит в двор­цо­вой ча­сов­не за­го­вор­щи­ка­ми во гла­ве с бывшим со­рат­ни­ком Ми­хаи­лом II Трав­лом.