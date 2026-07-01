ЛЕВ V АРМЯНИН
ЛЕВ V АРМЯНИН - византийский император.
Из знатной семьи армянского (или армяно-сирийского) происхождения, поселившейся в феме Анатолик. Служил конюшим у Вардана Турка, во время мятежа которого (803) перешёл на сторону императора Никифора I. Получил должность стратига фемы Армениак; за провинность сослан, но вскоре возвращён, назначен патрикием и стратигом армии фемы Анатолик (811). После победы болгар над византийцами при Версиникии провозглашён императором и сверг императора Михаила I Рангаве, отправив его с семейством в монастырь.
Как государственный деятель высоко ценился современниками. Добился мира с болгарами и арабами, укреплял стены столицы и пограничные рубежи. Возобновил иконоборчество, отправив в ссылку патриарха Никифора I, издав указ об уничтожении икон (814) и проведя собор в Константинополе (815), отменявший решения VII Вселенского собора. Имел 4 сыновей, старшего, Симватия-Константина, объявил соправителем. Убит в дворцовой часовне заговорщиками во главе с бывшим соратником Михаилом II Травлом.