ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ
ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ - способ указания даты, выражающийся в той или иной системе последовательного счёта лет.
В основе Летоисчисления может лежать: 1) эпонимическая маркировка отдельных годов; 2) случайный или регулярный отрезок времени (срок правления, период); 3) определённая эпоха, принятая за абсолютное начало отсчёта (эра). При переводе из одной системы Летоисчисления в другую необходимо учитывать несовпадение начала года (т. н. стиля) в различных календарях.
В древности основным способом Летоисчисления был счёт лет правления царей и иных верховных правителей. При несовпадении начала правления и начала года неполный год причислялся к годам либо старого правителя, либо нового. Для расчётов больших периодов в античной астрономии применялся «канон царей»: таблица годов правления царей Вавилона (начиная с Набонассара, 747 год до н. э.), Персии, Александра Македонского, Птолемеев и римских императоров. В Китае, Японии, Вьетнаме и других странах для Летоисчисления использовались т. н. девизы правления, не совпадающие с периодами отдельных царствований.
В ряде древних государств годы указывались по ежегодно сменяемым должностным лицам, власть которых могла быть реальной (лимму в Ассирии, консулы в Римской республике) или номинальной (архонты-эпонимы в Афинах, консулы в Римской империи). В позднеримскую и византийскую эпохи официальное Летоисчисление по консулам или (c 537 года) по годам императоров соседствовало с циклическим счётом по т. н. индиктам - 15-летним периодам налоговой отчётности. Индикт был основным официальным видом Летоисчисления в Римской. империи (Византии) с IV века н. э. до 1453 года (в Священной Рим. империи до XIX века). Другим вариантом циклического Летоисчисления является китайский 60-летний цикл, равный 5 циклам Юпитера (12-летний «животный цикл») и 2 циклам Сатурна, получивший распространение у многих других народов (монголов, тюрок, японцев, корейцев, вьетнамцев и др.).
С III века до н. э. в греческих исторических сочинениях появилась система Летоисчисления по олимпиадам, с 4-летним циклом и началом отсчёта (эпохой) 776 годом до н. э. Древнеримские историки применяли систему Летоисчисления «от основания города (Рима)» (753 или 754 до н. э.). В эллинистическую и римскую эпохи в практическое употребление стали входить т. н. эры - системы счёта лет от какого-либо крупного исторического события. В IV-I веках до н. э. появилось множество региональных эр, приуроченных к эпохальным битвам и завоеваниям (Александра Македонского и диадохов, Гнея Помпея, Гая Юлия Цезаря, Октавиана Августа). Широкое распространение на Востоке получила эра Селевкидов (с 312/311 годов до н. э.), известная также как «эра Двурогого» (у арабов), «эра документов» (у иудеев) или «эра греков» (у христиан-сирийцев, применявших её до XIX века). В Египте распространилась эра Диоклетиана, или «мучеников» (с 29 августа 284 года н. э.), по которой считались годы в пасхальных таблицах (до сих пор используется коптами и эфиопами). В Армении и Грузии существовали особые эры, также связанные с пасхалией.
С распространением христианства появились эры, берущие начало от Сотворения мира, рождения или воскресения Иисуса Христа. Из большого количества их вариантов в практическое употребление вошли эры от Сотворения мира византийского (с 5509/5508 годов до н. э.) и александрийского (с 5492 года до н. э.) типов, а также эра от Рождества (или Воплощения) Христова, изобретённая в 525 году латинским пасхалистом Дионисием Малым. Последняя с VIII века распространилась в Британии и Франции, а к XV веку приобрела общезападноевропейский характер. Ныне эра Дионисия под названием новой или общей (common era) используется для Летоисчисления в большинстве стран мира. В России переход на неё произошёл в 1700 году по указу царя Петра I; прежнее, византийское, Летоисчисление от Сотворения мира сохранилось в церковном обиходе.
В странах ислама применяется Летоисчисление от хиджры (622 год н. э.). Годы хиджры считаются как по арабскому лунному, так и по иранскому солнечному («солнечная хиджра») календарю. В современной иудейской традиции применяется эра от Сотворения мира (с 6/7 октября 3761 года до н. э.). Индийский национальный календарь (1957) использует т. н. эру Сака (с 78 года н. э.) как по арабскому лунному, так и по иранскому солнечному («солнечная хиджра») календарю.