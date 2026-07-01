ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ

ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ - способ указания даты, выражающийся в той или иной системе последовательного счёта лет.

В ос­но­ве Летоисчисления мо­жет ле­жать: 1) эпо­ни­ми­че­ская мар­ки­ров­ка отдельных го­дов; 2) слу­чай­ный или ре­гу­ляр­ный от­ре­зок вре­ме­ни (срок прав­ле­ния, пе­ри­од); 3) оп­ре­де­лён­ная эпо­ха, при­ня­тая за аб­со­лют­ное на­ча­ло от­счё­та (эра). При пе­ре­во­де из од­ной сис­те­мы Летоисчисления в дру­гую не­об­хо­ди­мо учи­ты­вать не­сов­па­де­ние на­ча­ла го­да (т. н. сти­ля) в различных ка­лен­да­рях.

В древ­но­сти основным спо­со­бом Летоисчисления был счёт лет прав­ле­ния ца­рей и иных вер­хов­ных пра­ви­те­лей. При не­сов­па­де­нии на­ча­ла прав­ле­ния и на­ча­ла го­да не­пол­ный год при­чис­лял­ся к го­дам ли­бо ста­ро­го пра­ви­те­ля, ли­бо но­во­го. Для рас­чё­тов боль­ших пе­рио­дов в ан­тич­ной ас­тро­но­мии при­ме­нял­ся «ка­нон ца­рей»: таб­ли­ца го­дов прав­ле­ния ца­рей Ва­ви­ло­на (на­чи­ная с На­бо­нас­са­ра, 747 год до н. э.), Пер­сии, Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го, Пто­ле­ме­ев и римских им­пе­ра­то­ров. В Ки­тае, Япо­нии, Вьет­на­ме и других стра­нах для Летоисчисления ис­поль­зо­ва­лись т. н. де­ви­зы прав­ле­ния, не сов­па­даю­щие с пе­рио­да­ми отдельных цар­ст­во­ва­ний.

В ря­де древ­них го­су­дарств го­ды ука­зы­ва­лись по еже­год­но сме­няе­мым долж­но­ст­ным ли­цам, власть ко­то­рых мог­ла быть ре­аль­ной (лим­му в Ас­си­рии, кон­су­лы в Римской рес­пуб­ли­ке) или но­ми­наль­ной (ар­хон­ты-эпо­ни­мы в Афи­нах, кон­су­лы в Римской им­пе­рии). В позд­не­рим­скую и ви­зантийскую эпо­хи офи­ци­аль­ное Летоисчисление по кон­су­лам или (c 537 года) по го­дам им­пе­ра­то­ров со­сед­ст­во­ва­ло с цик­лическим счё­том по т. н. ин­дик­там - 15-лет­ним пе­рио­дам на­ло­го­вой от­чёт­но­сти. Ин­дикт был основным официальным ви­дом Летоисчисления в Римской. им­пе­рии (Ви­зан­тии) с IV века н. э. до 1453 года (в Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии до XIX века). Другим ва­ри­ан­том цик­лического Летоисчисления яв­ля­ет­ся китайский 60-лет­ний цикл, рав­ный 5 цик­лам Юпи­те­ра (12-лет­ний «жи­вот­ный цикл») и 2 цик­лам Са­тур­на, по­лу­чив­ший рас­про­стра­не­ние у многих других на­ро­дов (мон­го­лов, тю­рок, япон­цев, ко­рей­цев, вьет­нам­цев и др.).

С III века до н. э. в греческих ис­то­рических со­чи­нени­ях поя­ви­лась сис­те­ма Летоисчисления по олим­пиа­дам , с 4-лет­ним цик­лом и на­ча­лом от­счё­та (эпо­хой) 776 годом до н. э. Древнеримские ис­то­ри­ки при­ме­ня­ли сис­те­му Летоисчисления «от осно­ва­ния го­ро­да (Ри­ма)» (753 или 754 до н. э.). В эл­ли­ни­стическую и римскую эпо­хи в прак­тическое упот­реб­ле­ние ста­ли вхо­дить т. н. эры - сис­те­мы счё­та лет от какого-либо круп­но­го ис­то­рического со­бы­тия. В IV-I веках до н. э. поя­ви­лось мно­же­ст­во ре­гио­наль­ных эр, при­уро­чен­ных к эпо­халь­ным бит­вам и за­вое­ва­ни­ям (Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го и диа­до­хов, Гнея Пом­пея, Гая Юлия Це­за­ря, Ок­та­виа­на Ав­гу­ста). Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние на Вос­то­ке по­лу­чи­ла эра Се­лев­ки­дов (с 312/311 годов до н. э.), из­вест­ная так­же как «эра Дву­ро­го­го» (у ара­бов), «эра до­ку­мен­тов» (у иу­де­ев) или «эра гре­ков» (у хри­сти­ан-си­рий­цев, при­ме­няв­ших её до XIX века). В Егип­те рас­про­стра­ни­лась эра Ди­ок­летиа­на, или «му­че­ни­ков» (с 29 августа 284 года н. э.), по ко­то­рой счи­та­лись го­ды в пас­халь­ных таб­ли­цах (до сих пор ис­поль­зу­ет­ся коп­та­ми и эфио­па­ми). В Ар­ме­нии и Гру­зии су­ще­ст­во­ва­ли осо­бые эры, так­же свя­зан­ные с пас­ха­ли­ей.

С рас­про­стра­не­ни­ем хри­сти­ан­ст­ва поя­ви­лись эры, бе­ру­щие на­ча­ло от Со­тво­ре­ния ми­ра, ро­ж­де­ния или вос­кре­се­ния Ии­су­са Хри­ста . Из боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва их ва­ри­ан­тов в прак­тическое упот­реб­ле­ние во­шли эры от Со­тво­ре­ния ми­ра ви­зан­тий­ско­го (с 5509/5508 годов до н. э.) и алек­сан­д­рий­ско­го (с 5492 года до н. э.) ти­пов, а так­же эра от Ро­ж­де­ст­ва (или Во­пло­ще­ния) Хри­сто­ва, изо­бре­тён­ная в 525 году латинским пас­ха­ли­стом Дио­ни­си­ем Ма­лым. По­след­няя с VIII века рас­про­стра­ни­лась в Бри­та­нии и Фран­ции, а к XV веку при­об­ре­ла об­щезапад­но­ев­ро­пей­ский ха­рак­тер. Ны­не эра Дио­ни­сия под названием но­вой или об­щей (common era) ис­поль­зу­ет­ся для Летоисчисления в боль­шин­ст­ве стран ми­ра. В Рос­сии пе­ре­ход на неё про­изо­шёл в 1700 году по ука­зу ца­ря Пет­ра I; преж­нее, ви­зан­тий­ское, Летоисчисление от Со­тво­ре­ния ми­ра со­хра­ни­лось в цер­ков­ном оби­хо­де.

В стра­нах ис­ла­ма при­ме­ня­ет­ся Летоисчисление от хид­жры (622 год н. э.). Го­ды хид­жры счи­та­ют­ся как по арабскому лун­но­му, так и по иранскому сол­неч­но­му («сол­неч­ная хид­жра») ка­лен­да­рю. В современной иу­дей­ской тра­ди­ции при­ме­ня­ет­ся эра от Со­тво­ре­ния ми­ра (с 6/7 октября 3761 года до н. э.). Индийский национальный ка­лен­дарь (1957) ис­поль­зу­ет т. н. эру Са­ка (с 78 года н. э.) как по арабскому лун­но­му, так и по иранскому сол­неч­но­му («сол­неч­ная хид­жра») ка­лен­да­рю.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)