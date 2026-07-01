ЛЕТОПИСИ БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИЕ

ЛЕТОПИСИ БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИЕ - исторические произведения XIV-XVI веков.

Соз­дан­ные в Ве­ли­ком кня­же­ст­ве Ли­тов­ском (ВКЛ). Вклю­ча­ют: «Ле­то­пи­сец ве­ли­ких кня­зей ли­тов­ских», а так­же 1-й, 2-й и 3-й бе­ло­рус­ско-ли­тов­ские сво­ды. Но­сят об­ще­ли­тов­ский ха­рак­тер, за ис­клю­че­ни­ем 1-го бе­ло­рус­ско-ли­тов­ского сво­да, имею­ще­го об­ще­рус­ский ха­рак­тер. На­пи­са­ны на западнорусском (ста­ро­бе­ло­рус­ском) языке. По­год­ная сет­ка при­сут­ст­во­ва­ла при из­ло­же­нии главным образом русских из­ве­стий, в ред­ких слу­ча­ях - ли­тов­ских. Это сбли­жа­ет Летописи белорусско-литовские по жан­ру с хро­ни­ка­ми.

«Ле­то­пи­сец ве­ли­ких кня­зей ли­тов­ских» (со­хра­нил­ся в 6 спис­ках) ох­ва­ты­ва­ет пе­ри­од от смер­ти ли­тов­ско­го князя Ге­ди­ми­на (1341) до начплп 1430-х годов. От­кры­ва­ет­ся опи­са­ни­ем борь­бы кня­зей Кей­сту­та и Ви­тов­та с князем Ягай­ло. Дан­ная часть бы­ла соз­да­на ме­ж­ду 1382 и 1392 годами в ок­ру­же­нии Ви­тов­та с це­лью обо­с­но­вать его пра­ва на власть в ВКЛ. Она сохра­ни­лась так­же в латинской пе­ре­во­де (из­вест­на под названием «Origo regis»), ко­то­рый во 2-й половине XV века был ис­поль­зо­ван польским ис­то­ри­ком Я. Длу­го­шем при соз­да­нии «Ан­на­лов, или Хро­ник слав­но­го Поль­ско­го ко­ро­лев­ст­ва». 2-я часть со­дер­жа­ла све­де­ния по по­ли­тической ис­то­рии ВКЛ до 1396 года. Соз­да­на, по-ви­ди­мо­му, в конце 1420-х годов. 3-ю часть «Ле­то­пис­ца ве­ли­ких кня­зей ли­тов­ских» со­став­ля­ет «По­весть о По­до­лье», со­став­лен­ная в 1-й половине 1430-х годов и при­зван­ная обос­но­вать пра­ва ВКЛ на По­до­лье в пе­ри­од борь­бы за не­го с Поль­шей.

Пер­вый бе­ло­рус­ско-ли­тов­ский свод (со­хра­нил­ся в 6 спис­ках) соз­дан в Смо­лен­ске около 1446 года (по мне­нию В.А. Че­ме­риц­ко­го) или не ра­нее 1450-х годов (Я.С. Лу­рье). В его ос­но­ву по­ло­жен «Ле­то­пи­сец ве­ли­ких кня­зей ли­тов­ских», до­пол­нен­ный вы­бор­кой из об­ще­рус­ских ле­то­пи­сей за 854-1446 годы, а так­же ис­точ­ни­ка­ми смо­лен­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния - «По­хва­лой Ви­тов­ту» (создана в 1428 году) и за­пи­ся­ми о со­бы­ти­ях в ВКЛ в 1430-1445 годах. В конце 1520-х годов в Русском государстве соз­да­на русская со­кра­щён­ная ре­дак­ция 1-го бе­ло­русско-ли­товского сво­да, ко­то­рый был су­ще­ст­вен­но пе­ре­ра­бо­тан и до­пол­нен «Ро­до­сло­ви­ем Ли­тов­ско­го кня­же­ст­ва» (соз­дано на ос­но­ве «По­сла­ния» Спи­ри­до­на-Сав­вы), со­дер­жа­щим вер­сию о низ­ком про­ис­хо­ж­де­нии ди­на­стии Ге­ди­ми­но­ви­чей .

В конце 1510-х или в 1520-е годы соз­дан вто­рой бе­ло­рус­ско-ли­тов­ский свод (со­хра­нил­ся в 11 спис­ках), за ко­то­рым в литературе за­кре­пи­лось так­же название «Хро­ни­ка ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го и Же­мойт­ско­го» (по названию ори­ги­наль­ной час­ти, по­ме­щён­ной в на­ча­ле сво­да). Текст 1-го бе­ло­русско-ли­товского сво­да во 2-м сво­де был силь­но пе­ре­ра­бо­тан (опу­ще­на об­ще­рус­ская часть, мо­дер­ни­зи­ро­ван язык ле­то­пи­си, до­бав­лен ряд крат­ких за­пи­сей о со­бы­ти­ях начала XVI века). 2-й бе­ло­русско-ли­товский свод от­кры­ва­ет­ся ле­ген­дой о про­ис­хо­ж­де­нии ли­тов­ских бо­яр от римских вель­мож, груп­па ко­то­рых во гла­ве с Па­ле­мо­ном яко­бы при­бы­ла в При­бал­ти­ку в I веке н. э., спа­са­ясь от пре­сле­до­ва­ний императора Не­ро­на. Да­лее сле­ду­ет ле­ген­дар­ная ис­то­рия ли­товских кня­зей (до смер­ти Ге­ди­ми­на), отдельные под­роб­но­сти ко­то­рой (сю­же­ты, име­на ря­да ли­товских кня­зей) по­за­им­ст­во­ва­ны из Ипать­ев­ской ле­то­пи­си. Учёные по-раз­но­му объ­яс­ня­ют це­ли соз­да­ния ле­ген­дар­ной час­ти 2-го бе­ло­русско-ли­товского сво­да. Она, с од­ной сто­ро­ны, дол­жна бы­ла обос­но­вать идею са­мо­сто­ятельного су­ще­ст­во­ва­ния ВКЛ в от­вет на пре­тен­зии польских пра­вя­щих кру­гов, с дру­гой - стать ар­гу­мен­том в кон­флик­тах ВКЛ с Русским государством, под­черк­нув бла­го­род­ное про­ис­хо­ж­де­ние Ге­ди­ми­на и его по­том­ков и обос­но­вав пра­ва ВКЛ на вхо­див­шие в его со­став русские зем­ли (кон­цеп­ция М. Юча­са, В.А. Че­ме­риц­ко­го). Кро­ме то­го, ле­ген­да о про­ис­хо­ж­де­нии ли­тов­цев от рим­лян от­ра­зи­ла из­ме­не­ния в са­мо­соз­на­нии ли­товской зна­ти (её про­ис­хо­ж­де­ние те­перь воз­во­ди­лось к древ­ним вре­ме­нам и впи­сы­ва­лось в кон­текст все­мир­ной ис­то­рии) и бы­ла при­зва­на обос­но­вать уси­ле­ние её по­зи­ций в по­ли­тической жиз­ни ВКЛ в начале XVI века (трак­тов­ка Р. Пет­рау­ска­са). В 1540-е годы соз­да­на рас­ши­рен­ная ре­дак­ция 2-го бе­ло­русско-ли­товского сво­да (наи­бо­лее су­ще­ст­вен­ным из­ме­не­ни­ем бы­ло со­еди­не­ние отдельных час­тей пер­во­на­чаль­ной крат­кой ре­дак­ции в од­но це­лое), а в 1550-е годы она бы­ла до­пол­не­на ря­дом из­вес­тий середины XV - середины XVI веков (до 1548 года) на ос­но­ве до­ку­мен­тов ве­ли­ко­кня­же­ской кан­це­ля­рии и «Хро­ни­ки все­го ми­ра» М. Бель­ско­го (1-е издание - 1551). На этом эта­пе в ле­то­пись так­же был до­бав­лен рас­сказ о по­бе­до­нос­ном по­хо­де Оль­гер­да на Мо­ск­ву [из­вес­тен толь­ко по Ев­реи­нов­ско­му спи­ску; по всей ви­ди­мо­сти, в та­кой трак­тов­ке да­ва­лась ин­фор­ма­ция о пер­вом (1368) или вто­ром (1370) по­хо­де кня­зя ли­тов­ско­го; смотри в статье Оль­гер­да по­хо­ды].

Тре­тий бе­ло­рус­ско-ли­тов­ский свод пред­став­лен един­ст­вен­ным спи­ском - «Хро­ни­кой Бы­хов­ца» (по фа­милии вла­дель­ца ру­ко­пи­си; де­фект­ный спи­сок, до­хо­див­ший до 1506 года, ут­ра­чен). Этим названием обыч­но обо­зна­ча­ет­ся и весь 3-й бе­ло­русско-ли­товский свод. По наи­бо­лее ве­ро­ят­ной вер­сии, «Хро­ни­ка Бы­хов­ца» соз­да­на в начале 1520-х годов в ок­ру­же­нии од­но­го из са­мых влия­тель­ных вель­мож ВКЛ (с 1522 года ви­лен­ский вое­во­да и канц­лер ВКЛ) А. Гаш­толь­да. При опи­са­нии со­бы­тий с середины XIV до середины XV веков взят за ос­но­ву 1-й бе­ло­русско-ли­товский свод, при соз­да­нии ле­ген­дар­ной час­ти и древ­ней­шей ис­то­рии ВКЛ (до середины XIV века) - 2-й бе­лорусско-ли­товский свод, а так­же (по­втор­но) Ипать­ев­ская ле­то­пись. Све­де­ния этих ис­точ­ни­ков бы­ли пе­ре­ра­бо­та­ны и до­пол­не­ны но­вы­ми под­роб­но­стя­ми: так, при­бы­тие рим­лян во гла­ве с Па­ле­мо­ном в При­бал­ти­ку да­ти­ро­ва­но не I веком н. э., а V веком н. э., фраг­мент о прав­ле­нии Ви­тов­та на­писан прак­ти­че­ски за­но­во. Пол­но­стью ори­ги­наль­ной яв­ля­ет­ся по­след­няя часть «Хро­ни­ки Бы­хов­ца», ко­то­рая ох­ва­ты­ва­ет со­бы­тия 1446-1506 годов. Ис­то­рия ВКЛ в ней из­ла­га­ет­ся сквозь приз­му дея­тель­но­сти пред­ста­ви­те­лей ро­да Гаш­толь­дов - ви­лен­ско­го вое­во­ды Я. Гаш­толь­да и его вну­ка А. Гаш­толь­да. Раз­дел с опи­са­ни­ем со­бы­тий 1492-1506 годов на­пи­сан их со­вре­мен­ни­ком.

Бе­ло­рус­ско-ли­тов­ское ле­то­пи­са­ние пре­кра­ти­лось во 2-й половине XVI века в свя­зи с ут­ра­той ВКЛ государственной не­за­ви­си­мо­сти и транс­фор­ма­ци­ей са­мо­го ле­то­пис­но­го жан­ра. Од­на­ко и по­сле это­го Летописи белорусско-литовские бы­то­ва­ли на тер­ри­то­рии ВКЛ и Русского государства. Ле­топис­ные па­мят­ни­ки , соз­да­вав­шие­ся на тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии в XVII-XVIII веках, от­ра­жа­ли ме­ст­ную ис­то­рию (Бар­ку­ла­бов­ская ле­то­пись, Мо­ги­лёв­ская хро­ни­ка, Ви­теб­ская ле­то­пись и др.).

Изу­че­ни­ем и из­да­ни­ем Летописей белорусско-литовских за­ни­ма­лись учё­ные Поль­ши (И. Да­ни­ло­вич, С. Смоль­ка, А. Про­хас­ка, С. Пта­шиц­кий, Я. Яку­бов­ский, Е. Ох­мань­ский), Рос­сии (И.А. Ти­хо­ми­ров, А.А. Шах­ма­тов, М.Д. При­сёл­ков, В.Т. Па­шу­то, Б.Н. Фло­ря), Ук­раи­ны (М.С. Гру­шевский, Ф. Су­шиц­кий), Бе­ло­рус­сии (В.А. Че­ме­риц­кий, Н.Н. Ула­щик), Лит­вы (М. Ючас, Р. Ясас).

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