ЛЕТОПИСИ БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИЕ
ЛЕТОПИСИ БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИЕ - исторические произведения XIV-XVI веков.
Созданные в Великом княжестве Литовском (ВКЛ). Включают: «Летописец великих князей литовских», а также 1-й, 2-й и 3-й белорусско-литовские своды. Носят общелитовский характер, за исключением 1-го белорусско-литовского свода, имеющего общерусский характер. Написаны на западнорусском (старобелорусском) языке. Погодная сетка присутствовала при изложении главным образом русских известий, в редких случаях - литовских. Это сближает Летописи белорусско-литовские по жанру с хрониками.
«Летописец великих князей литовских» (сохранился в 6 списках) охватывает период от смерти литовского князя Гедимина (1341) до начплп 1430-х годов. Открывается описанием борьбы князей Кейстута и Витовта с князем Ягайло. Данная часть была создана между 1382 и 1392 годами в окружении Витовта с целью обосновать его права на власть в ВКЛ. Она сохранилась также в латинской переводе (известна под названием «Origo regis»), который во 2-й половине XV века был использован польским историком Я. Длугошем при создании «Анналов, или Хроник славного Польского королевства». 2-я часть содержала сведения по политической истории ВКЛ до 1396 года. Создана, по-видимому, в конце 1420-х годов. 3-ю часть «Летописца великих князей литовских» составляет «Повесть о Подолье», составленная в 1-й половине 1430-х годов и призванная обосновать права ВКЛ на Подолье в период борьбы за него с Польшей.
Первый белорусско-литовский свод (сохранился в 6 списках) создан в Смоленске около 1446 года (по мнению В.А. Чемерицкого) или не ранее 1450-х годов (Я.С. Лурье). В его основу положен «Летописец великих князей литовских», дополненный выборкой из общерусских летописей за 854-1446 годы, а также источниками смоленского происхождения - «Похвалой Витовту» (создана в 1428 году) и записями о событиях в ВКЛ в 1430-1445 годах. В конце 1520-х годов в Русском государстве создана русская сокращённая редакция 1-го белорусско-литовского свода, который был существенно переработан и дополнен «Родословием Литовского княжества» (создано на основе «Послания» Спиридона-Саввы), содержащим версию о низком происхождении династии Гедиминовичей.
В конце 1510-х или в 1520-е годы создан второй белорусско-литовский свод (сохранился в 11 списках), за которым в литературе закрепилось также название «Хроника великого княжества Литовского и Жемойтского» (по названию оригинальной части, помещённой в начале свода). Текст 1-го белорусско-литовского свода во 2-м своде был сильно переработан (опущена общерусская часть, модернизирован язык летописи, добавлен ряд кратких записей о событиях начала XVI века). 2-й белорусско-литовский свод открывается легендой о происхождении литовских бояр от римских вельмож, группа которых во главе с Палемоном якобы прибыла в Прибалтику в I веке н. э., спасаясь от преследований императора Нерона. Далее следует легендарная история литовских князей (до смерти Гедимина), отдельные подробности которой (сюжеты, имена ряда литовских князей) позаимствованы из Ипатьевской летописи. Учёные по-разному объясняют цели создания легендарной части 2-го белорусско-литовского свода. Она, с одной стороны, должна была обосновать идею самостоятельного существования ВКЛ в ответ на претензии польских правящих кругов, с другой - стать аргументом в конфликтах ВКЛ с Русским государством, подчеркнув благородное происхождение Гедимина и его потомков и обосновав права ВКЛ на входившие в его состав русские земли (концепция М. Ючаса, В.А. Чемерицкого). Кроме того, легенда о происхождении литовцев от римлян отразила изменения в самосознании литовской знати (её происхождение теперь возводилось к древним временам и вписывалось в контекст всемирной истории) и была призвана обосновать усиление её позиций в политической жизни ВКЛ в начале XVI века (трактовка Р. Петраускаса). В 1540-е годы создана расширенная редакция 2-го белорусско-литовского свода (наиболее существенным изменением было соединение отдельных частей первоначальной краткой редакции в одно целое), а в 1550-е годы она была дополнена рядом известий середины XV - середины XVI веков (до 1548 года) на основе документов великокняжеской канцелярии и «Хроники всего мира» М. Бельского (1-е издание - 1551). На этом этапе в летопись также был добавлен рассказ о победоносном походе Ольгерда на Москву [известен только по Евреиновскому списку; по всей видимости, в такой трактовке давалась информация о первом (1368) или втором (1370) походе князя литовского; смотри в статье Ольгерда походы].
Третий белорусско-литовский свод представлен единственным списком - «Хроникой Быховца» (по фамилии владельца рукописи; дефектный список, доходивший до 1506 года, утрачен). Этим названием обычно обозначается и весь 3-й белорусско-литовский свод. По наиболее вероятной версии, «Хроника Быховца» создана в начале 1520-х годов в окружении одного из самых влиятельных вельмож ВКЛ (с 1522 года виленский воевода и канцлер ВКЛ) А. Гаштольда. При описании событий с середины XIV до середины XV веков взят за основу 1-й белорусско-литовский свод, при создании легендарной части и древнейшей истории ВКЛ (до середины XIV века) - 2-й белорусско-литовский свод, а также (повторно) Ипатьевская летопись. Сведения этих источников были переработаны и дополнены новыми подробностями: так, прибытие римлян во главе с Палемоном в Прибалтику датировано не I веком н. э., а V веком н. э., фрагмент о правлении Витовта написан практически заново. Полностью оригинальной является последняя часть «Хроники Быховца», которая охватывает события 1446-1506 годов. История ВКЛ в ней излагается сквозь призму деятельности представителей рода Гаштольдов - виленского воеводы Я. Гаштольда и его внука А. Гаштольда. Раздел с описанием событий 1492-1506 годов написан их современником.
Белорусско-литовское летописание прекратилось во 2-й половине XVI века в связи с утратой ВКЛ государственной независимости и трансформацией самого летописного жанра. Однако и после этого Летописи белорусско-литовские бытовали на территории ВКЛ и Русского государства. Летописные памятники, создававшиеся на территории Белоруссии в XVII-XVIII веках, отражали местную историю (Баркулабовская летопись, Могилёвская хроника, Витебская летопись и др.).
Изучением и изданием Летописей белорусско-литовских занимались учёные Польши (И. Данилович, С. Смолька, А. Прохаска, С. Пташицкий, Я. Якубовский, Е. Охманьский), России (И.А. Тихомиров, А.А. Шахматов, М.Д. Присёлков, В.Т. Пашуто, Б.Н. Флоря), Украины (М.С. Грушевский, Ф. Сушицкий), Белоруссии (В.А. Чемерицкий, Н.Н. Улащик), Литвы (М. Ючас, Р. Ясас).