ЛЕТА (др.-греч. Λήθη «забвение», лат. Lethe)

В древнегреческой мифологии богиня забвения.

Лета – дочь богини раздора Эриды (Hesiod. Theog., 226-232). Единственное свидетельство о Лете как о богине, имеющей культ, содержится в «Застольных беседах» Плутарха, который упоминает об алтаре этой богини, находящемся в Эрехтейоне в Афинах (IX, 6, 1, 741a).

В античной традиции Лета связана, прежде всего, с представлениями о царстве мертвых. По ее имени названа река Лета, которая занимает важное место в топографии Аида. У Аристофана Харон, перевозчик в царстве мертвых, предлагает желающим переправить их в «равнину Леты» (Λήθης πεδίον) (Ran., 186). О равнине Леты, где нет ни деревьев, ни другой растительности, упоминается и в «Государстве» Платона (X, 621a). Воды Леты дарили душам умерших забвение своей земной жизни (Verg. Aen., VI, 705-715).

По сообщению Павсания, один из двух источников, которые протекали около пещеры Трофония в Лебадее в Беотии и к которым подводили пришедших вопросить знаменитый оракул, назывался Лета – источник забвения, из него пили, чтобы забыть обо всех заботах и волнениях; второй – Мнемосина , источник памяти, который должен был дать возможность посетившим оракул сохранить в памяти все, что они увидели в пещере Трофония (IX, 39, 7-8).

В современном языке распространенное выражение «кануть в Лету» означает «предать что-либо забвению», исчезнуть навсегда.

Иллюстрация:

Лета. Скульптура В. Вандшнейдера. 1908. Почтовая открытка.

Автор статьи: О.В. Кулишова