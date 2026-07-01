ЛЕСТЕР
ЛЕСТЕР - город в Великобритании.
В Англии, в Восточном Мидленде, административный центр графства Лестершир; имеет статус городского унитарного образования. Население 296,6 тысяч человек (2010, крупнейший город Восточного Мидленда; в границах конурбации свыше 440 тысяч человек). Один из самых многонациональных британских городов: доля коренных жителей около 64%, остальные - иммигранты в основном из Южной Азии, Африки, Вест-Индии, а также из Китая, стран Центральной и Восточной Европы. Расположен на реке Сор. Важный транспортный узел на путях, связывающих южные районы Англии с северными (железнодорожная магистраль Мидленд-мейн-лайн: Лондон - Лутон - Бедфорд - Лестер - Бертон-апон-Трент - Дерби - Ноттингем - Шеффилд - Донкастер - Лидс и автотрасса Лондон - Лидс), Восточную Англию с Западным Мидлендом. Авиаперевозки обслуживают международный аэропорт Восточного Мидленда и аэропорт Лестера (в городе Стотон).
Основан около 50 года как римское укрепление, во II-IV веках важный торговый центр римской провинции Британия. В VII веке включён в состав англосаксонского королевства Мерсия. С 737 года центр диоцеза (в конце IX века епископская кафедра была перенесена в Дорчестер). В 870-е годы захвачен викингами, входил в число 5 крупнейших бургов Денло. С XI века главный город графства Лестершир. В 1414 и 1426 годах в Лестере проходили заседания парламента английского. В XVIII веке в Лестере появилось трикотажное производство (в т. ч. чулок и носок, в основном шерстяных), с XIX века - обувное. В 1790-е годы соединён каналом с Лондоном и Бирмингемом, в 1832 году - железной дорогой с близлежащими каменноугольными шахтами, в 1840 году получил доступ к общенациональной железнодорожной сети, в 1860-е годы связан прямой железнодорожной веткой с Лондоном. В 1919 году получил статус города (в 1997 году - городского унитарного образования). С 1927 года центр англиканского диоцеза.
К древнейшим сооружениям Лестера относятся руины римских терм (II век; с 1966 года Музей «Джури Уолл») с церковью Святого Николая (IX-XIII века, перестроена в XIX веке) и комплекс Лестерского замка [в его составе - Большой зал (XI-XII века, деревянные перекрытия - XIV век, фасад - конец XVII века), готическая церковь Сент-Мэри-де-Кастро (основана в начале XII века, перестроена в XIII-XIV веках), Складские ворота (около 1410 года)]. В историческом центре Лестера - собор Святого Мартина (XII-XV века, перестроен в конце XIX века в русле неоготики), фахверковое здание Зала гильдии (XIV век; с 1926 года музей), комплекс богадельни больницы Тринити (XIV век; перестроена в начале XX века), «Школа королевы Елизаветы» в тюдоровском стиле («Старая школа»; 1573), классицистическое здание городского Зала собраний (1792, архитектор Дж. Джонсон), неоготический монумент «Часовая башня» (1868, архитектор Дж. Годдард), Ратуша в духе эклектизма (1874-1876 годы, архитектор Ф.Дж. Хеймс). Также в Лестере - Парк аббатства (2-я половина XIX века) с руинами аббатства Святой Марии (основано в XII веке) и дома Кавендиш-хаус (около 1600 года). Среди построек 2-й половины XX - начала XXI веков: здания инженерного корпуса (1961-1963 годов) и библиотеки исторического факультета (1964-1967 годы; оба - архитектор Дж. Стерлинг и др.) Лестерского университета в формах позднего модернизма; Национальный космический центр (1999-2001 годы, архитектор Н. Гримшо; один из наиболее посещаемых британских комплексов аттракционов), Библиотека имени Д. Уилсона Лестерского университета (2004-2008 годы, архитектурное бюро «Associated Architects»), центр исполнительских искусств «Керв» (2008, архитектор Р. Виньоли; все - в стиле хай-тек).
Центр образования и культуры. Университеты: Лестерский (1921, современный статус с 1957 года), имени Де Монфор (1969, современное название и статус с 1992 года), Лафборо (1909); Лестерская исламская академия (1981, имеет статус государственного образовательного учреждения), ряд колледжей и специальных школ. Городская галерея; Музей Королевского полка Лестера (1969), Национальный музей газа (1977), Музей и художественная галерея «Нью Уок» (1849, в здании 1836 года, архтектори Дж. Хэнсон; современное искусство, естественная история) и др. Ежегодно проводятся День города (Leicester Pride), Фестиваль комедии, Карибский карнавал, индийский праздник «Дивали» (самый массовый за пределами Индии).
Футбольный клуб «Лестер Сити» (основан в 1884 году) и регбийный клуб «Лестер Тайгерс» выступают (с 2002 года) на стадионе «Уокерс» (32,5 тысяч мест). Лестер - место проведения крупнейших состязаний: чемпионат мира по шоссейным велогонкам (1970), Кубок мира по регби (1991, 1999), Кубок мира по крикету (1983, 1999) и др. Известный в Великобритании и Европе ипподром.
В сфере услуг создаётся 75% ВРП (2003; 65% в 1995 году) и занято около 70% работающих (в т. ч. в торговле и смежных секторах около 23% занятых, здравоохранении и образовании около 20%, финансовых и бизнес-услугах около 12%, адмивноминистрат секторе около 8%, на транспорте около 6%), в промышленности и строительстве - 25% ВРП (35% в 1995 году) и занято около 30% имеющих работу. В 2008 года в Лестере насчитывалось около 10,9 тысяч предприятий различного профиля, в основном мелких (более 88% имели менее 20 работающих). Сектор финансовых и бизнес-услуг представлен британскими и иностранными банками, страховыми и другими фирмами. В Лестере размещаются центральные офисы ряда британских компаний, имеется разветвлённая сеть предприятий торговли (в городе - один из крупнейших в стране уличный крытый рынок) и общественного питания. Хорошо развиты т. н. креативные отрасли - книгоиздательское дело, дизайн, рекламный бизнес (многие профильные компании размещаются в бизнес-парке «креативных отраслей»).
Ведущие отрасли промышленности (всего свыше 1,4 тысячи предприятий) - машиностроение, электротехническая и пищевая. Производство станков и контрольно-измерительных приборов (компания «Jones & Shipman»), погрузочного оборудования («Caterpillar»), литейного оборудования, узлов и деталей транспортных средств («Trelleborg»), комплектующих для электротехнической продукции, стационарных электродвигателей и др. Лестер - крупнейший британский центр производства картофельных чипсов (предприятия американской компании «Frito-Lay»); среди другой продукции пищевой промышленности - колбасы, сосиски, мучные кондитерские изделия; широко представлен выпуск готовых блюд индийской кухни. Производство одежды, обуви.