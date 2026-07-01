ЛЕСТЕР

ЛЕСТЕР - город в Великобритании.

В Англии, в Восточном Мид­лен­де, административный центр граф­ст­ва Лес­тер­шир; име­ет ста­тус городского уни­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния. Население 296,6 тысяч человек (2010, круп­ней­ший го­род Восточного Мид­лен­да; в гра­ни­цах ко­нур­ба­ции свыше 440 тысяч человек). Один из са­мых мно­го­на­цио­наль­ных британских го­ро­дов: до­ля ко­рен­ных жи­те­лей около 64%, ос­таль­ные - им­ми­гран­ты в основном из Южной Азии, Аф­ри­ки, Вест-Ин­дии, а так­же из Ки­тая, стран Центральной и Восточной Ев­ро­пы. Рас­по­ло­жен на реке Сор. Важ­ный транс­порт­ный узел на пу­тях, свя­зы­ваю­щих южные рай­оны Анг­лии с се­вер­ны­ми (железнодорожная ма­ги­ст­раль Мид­ленд-мейн-лайн: Лон­дон - Лу­тон - Бед­форд - Лес­тер - Бер­тон-апон-Трент - Дер­би - Нот­тин­гем - Шеф­филд - Дон­ка­стер - Лидс и ав­то­трас­са Лон­дон - Лидс), Восточную Анг­лию с Западным Мид­лен­дом. Авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ют ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Восточного Мид­лен­да и аэ­ро­порт Лес­те­ра (в городе Сто­тон).

Ос­но­ван около 50 года как римское ук­ре­п­ле­ние, во II-IV веках важ­ный тор­го­вый центр римской провинции Бри­та­ния. В VII веке вклю­чён в со­став анг­ло­сак­сон­ско­го ко­ро­лев­ст­ва Мер­сия. С 737 года центр дио­це­за (в конце IX века епи­скоп­ская ка­фед­ра бы­ла пе­ре­не­се­на в Дор­честер). В 870-е годы за­хва­чен ви­кин­га­ми, вхо­дил в чис­ло 5 круп­ней­ших бур­гов Ден­ло. С XI века главный го­род граф­ст­ва Лес­тер­шир. В 1414 и 1426 годах в Лестере про­ходи­ли за­се­да­ния пар­ла­мен­та анг­лий­ско­го. В XVIII веке в Лестере поя­ви­лось три­ко­тажное про­изводство (в т. ч. чу­лок и но­сок, в основном шер­стя­ных), с XIX века - обув­ное. В 1790-е годы со­еди­нён ка­на­лом с Лон­доном и Бир­мин­ге­мом, в 1832 году - же­лез­ной до­ро­гой с близ­ле­жа­щи­ми ка­мен­но­уголь­ны­ми шах­та­ми, в 1840 году по­лу­чил дос­туп к об­ще­на­цио­наль­ной железнодорожной се­ти, в 1860-е годы свя­зан пря­мой железнодорожной вет­кой с Лон­до­ном. В 1919 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да (в 1997 году - городского уни­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния). С 1927 года центр анг­ли­кан­ско­го дио­це­за.

К древ­ней­шим со­ору­же­ни­ям Лестера от­но­сят­ся руи­ны римских терм (II век; с 1966 года Му­зей «Джу­ри Уолл») с церковью Святого Ни­ко­лая (IX-XIII века, пе­ре­строе­на в XIX веке) и ком­плекс Лес­тер­ско­го зам­ка [в его со­ста­ве - Боль­шой зал (XI-XII века, де­ревянные пе­ре­кры­тия - XIV век, фа­сад - конец XVII века), го­тическая церковь Сент-Мэ­ри-де-Ка­ст­ро (ос­но­ва­на в начале XII века, пе­ре­строе­на в XIII-XIV веках), Склад­ские во­ро­та (около 1410 года)]. В ис­то­рическом цен­тре Лестера - со­бор Святого Мар­ти­на (XII-XV века, пе­ре­стро­ен в конце XIX века в рус­ле нео­го­ти­ки ), фах­вер­ко­вое зда­ние За­ла гиль­дии (XIV век; с 1926 года му­зей), ком­плекс богадель­ни боль­ни­цы Три­ни­ти (XIV век; пе­ре­строе­на в начале XX века), «Шко­ла ко­ро­ле­вы Ели­за­ве­ты» в тю­до­ров­ском сти­ле («Ста­рая шко­ла»; 1573), клас­си­ци­стическое зда­ние городского За­ла со­б­ра­ний (1792, архитектор Дж. Джон­сон), нео­го­тический мо­ну­мент «Ча­со­вая баш­ня» (1868, архитектор Дж. Год­дард), Ра­ту­ша в ду­хе эк­лек­тиз­ма (1874-1876 годы, архитектор Ф.Дж. Хеймс). Так­же в Лестере - Парк аб­бат­ст­ва (2-я половина XIX века) с руи­на­ми аб­бат­ст­ва Святой Ма­рии (ос­но­ва­но в XII веке) и до­ма Ка­вен­диш-ха­ус (около 1600 года). Сре­ди по­стро­ек 2-й половины XX - начала XXI веков: зда­ния инженерного кор­пу­са (1961-1963 годов) и библиотеки ис­то­рического факультета (1964-1967 годы; оба - архитектор Дж. Стер­линг и др.) Лес­тер­ско­го университета в фор­мах позд­не­го мо­дер­низ­ма; Национальный кос­мический центр (1999-2001 годы, архитектор Н. Грим­шо; один из наи­бо­лее по­се­щае­мых британских ком­плек­сов ат­трак­цио­нов), Библиотека имени Д. Уил­со­на Лес­тер­ско­го университета (2004-2008 годы, ар­хитектурное бю­ро «Associated Archi­tects»), центр ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств «Керв» (2008, архитектор Р. Винь­о­ли; все - в сти­ле хай-тек).

Центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Университеты: Лес­тер­ский (1921, современный ста­тус с 1957 года), имени Де Мон­фор (1969, современное название и ста­тус с 1992 года), Лаф­бо­ро (1909); Лес­тер­ская ис­лам­ская ака­де­мия (1981, име­ет ста­тус государственного об­ра­зо­вательного уч­ре­ж­де­ния), ряд кол­лед­жей и специальных школ. Городская га­ле­рея; Му­зей Ко­ро­лев­ско­го пол­ка Лестера (1969), Национальный му­зей га­за (1977), Му­зей и ху­дожественная га­ле­рея «Нью Уок» (1849, в зда­нии 1836 года, архтектори Дж. Хэн­сон; современное искусство, ес­тественная ис­то­рия) и др. Еже­год­но про­во­дят­ся День го­ро­да (Leicester Pride), Фес­ти­валь ко­ме­дии, Ка­риб­ский кар­на­вал, индийский празд­ник «Ди­ва­ли» (са­мый мас­со­вый за пре­де­ла­ми Ин­дии).

Фут­боль­ный клуб «Лес­тер Си­ти» (ос­но­ван в 1884 году) и рег­бий­ный клуб «Лес­тер Тай­герс» вы­сту­па­ют (с 2002 года) на ста­дио­не «Уо­керс» (32,5 тысяч мест). Лестер - ме­сто про­ве­де­ния круп­ней­ших со­стя­за­ний: чем­пио­нат ми­ра по шос­сей­ным ве­ло­гон­кам (1970), Ку­бок ми­ра по рег­би (1991, 1999), Ку­бок ми­ра по кри­ке­ту (1983, 1999) и др. Из­ве­ст­ный в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ев­ро­пе ип­по­дром.

В сфе­ре ус­луг соз­да­ёт­ся 75% ВРП (2003; 65% в 1995 году) и за­ня­то около 70% ра­бо­таю­щих (в т. ч. в тор­гов­ле и смеж­ных сек­то­рах около 23% за­ня­тых, здра­во­охра­не­нии и об­ра­зо­ва­нии около 20%, фи­нан­со­вых и биз­нес-ус­лу­гах около 12%, адмивноминистрат сек­то­ре около 8%, на транс­пор­те около 6%), в промышленности и строи­тель­ст­ве - 25% ВРП (35% в 1995 году) и за­ня­то около 30% имею­щих ра­бо­ту. В 2008 года в Лестере на­счи­ты­ва­лось около 10,9 тысяч пред­при­ятий различного про­фи­ля, в основном мел­ких (бо­лее 88% име­ли менее 20 ра­бо­таю­щих). Сек­тор фи­нан­со­вых и биз­нес-ус­луг пред­став­лен британскими и иностранными бан­ка­ми, стра­хо­вы­ми и другими фир­ма­ми. В Лестере раз­ме­ща­ют­ся центральные офи­сы ря­да британских ком­па­ний, име­ет­ся раз­ветв­лён­ная сеть пред­при­ятий тор­гов­ли (в го­ро­де - один из круп­ней­ших в стра­не улич­ный кры­тый ры­нок) и об­щественного пи­та­ния. Хо­ро­шо раз­ви­ты т. н. креа­тив­ные от­рас­ли - кни­го­из­да­тель­ское де­ло, ди­зайн, ре­к­лам­ный биз­нес (многие про­филь­ные ком­па­нии раз­ме­ща­ют­ся в биз­нес-пар­ке «креа­тив­ных от­рас­лей»).

Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности (все­го свыше 1,4 тысячи пред­при­ятий) - ма­ши­но­строе­ние, элек­тро­тех­ни­че­ская и пи­ще­вая. Про­изводство стан­ков и кон­троль­но-из­ме­рительных при­бо­ров (ком­па­ния «Jones & Ship­man»), по­гру­зоч­но­го обо­ру­до­ва­ния («­Ca­terpillar»), ли­тей­но­го обо­ру­до­ва­ния, уз­лов и де­та­лей транс­порт­ных средств («Trel­leborg»), ком­плек­тую­щих для элек­тро­тех­нической про­дук­ции, ста­цио­нар­ных элек­тро­дви­га­те­лей и др. Лестер - круп­ней­ший британский центр про­изводства кар­то­фель­ных чип­сов (пред­при­ятия американской ком­па­нии «Fri­to-Lay»); сре­ди другой про­дук­ции пи­ще­вой промышленности - кол­ба­сы, со­сис­ки, муч­ные кон­ди­тер­ские из­де­лия; ши­ро­ко пред­став­лен вы­пуск го­то­вых блюд индийской кух­ни. Про­изводство оде­ж­ды, обу­ви.

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