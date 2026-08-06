ЛЕСНОЕ ДЕЛО В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Лесное дело при Петре Великом

Первым из русских государей на лесные угодия по-государственному взглянул Петр I. Из стихийного лесоводство постепенно становилось организованным. Причина – потребность получения в больших масштабах лесоматериалов для кораблестроения и удовлетворения нужд металлургии в древесном угле. 19 ноября 1703 г. Петр I подписал первый лесной указ общегосударственного значения, предписывавший произвести опись лесов во всех городах и уездах по берегам рек, пригодных для сплава, установить заповедные территории с произрастающими там деревьями дуба, ильма, вяза, ясеня, карагача, лиственницы и сосны от 12 вершков в толщине.

В 1723 г. была разработана первая в России общегосударственная вальдмейстерская инструкция. На Южном Урале в этот год запретили рубку леса кочующим калмыкам Аюки-хана, в 1724 г. – уже башкирам. Однако из-за бурного развития горнозаводской промышленности леса интенсивно вырубились.

Лесное дело при Екатерине II и Павле I

Согласно инструкции, появившейся в царствование Екатерины II, рубка леса разрешалась только в определенном количестве, причем вместо вырубленного леса необходимо было высаживать новый.

В 1785 г. появился проект Устава о лесах, согласно которому европейская часть России делилась на три географические полосы (северную, среднюю и полуденную). В пределах географических полос все леса в зависимости от состава пород делили на три «статьи»: черный лес, белый лес и красный лес. Отдельными категориями считались «малолесистый лес» и «кустарники». Этот проект был издан в 1802 г. Однако доходность лесов продолжала оставаться низкой.

26 мая 1798 г. Павел I учредил в составе Адмиралтейской коллегии Особый департамент для лесной части (Лесной департамент), в ведение которого передавались все леса империи, за исключением помещичьих. Основная его задача – пресекать бесконтрольную вырубку леса.

Лесное дело в первой половине XIX в.

В 1830 г. под редакцией Е.Ф. Канкрина вышла «Инструкция об управлении лесною частию на горных заводах хребта Уральского, по правилам лесной науки и доброго хозяйства». Она касалась не только уральских лесов, но и в целом лесного дела в России.

Начавшийся в Российской империи в 30 – 40-е гг. XIX в. промышленный переворот усилил потребность в деловой древесине. Началась безудержная вырубка лесов, новые высаживались мало. За период с 1798 по 1843 гг. спилили 28,6 млн. га леса, посадили – не более 10 тыс. га.

Лесное дело во второй половине XIX – начале XX в.

Наибольшее уничтожение лесов наблюдалось в 60-е гг. XIX в., когда помещики, опасаясь передачи земли крестьянам, спешили срубить и продать свои леса.

В 1872 г. правительство создало специальную комиссию по изучению состояния лесов. Комиссия пришла к выводу, что истребление лесов губительно для климата.

С целью упорядочения мер по защите лесов было подготовлено Положение о лесной страже (1869). Каждый человек, находившийся в лесу, обязывался повиноваться законным требованиям чинов лесной стражи.

В 1888 г. был принят лесоохранительный закон, запрещавший «опустошительные рубки». Однако он не оказал серьезного влияния на сохранение лесов.

Массовые нарушения правил лесопользования наблюдались в ходе революционных событий 1905 – 1907 гг. Крестьяне самовольно срубали леса в частных владениях.