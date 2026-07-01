ЛЕСКОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ

Русский писатель , публицист.

Литературный кри­тик. Отец Лескова - за­се­да­тель Ор­лов­ской уго­лов­ной па­ла­ты, мать - по­томственная дво­рян­ка . Дет­ст­во Лескова про­шло в Ор­ле и в Ор­лов­ской губернии; впе­чат­ле­ния этих лет и рас­ска­зы ба­буш­ки об Ор­ле и его жи­те­лях от­ра­зи­лись во мно­гих про­из­ве­де­ни­ях Лескова. В 1847-1849 годах Лесков слу­жил в Ор­лов­ской па­ла­те уго­лов­но­го су­да; в 1850-1857 годах за­ни­мал различные долж­но­сти в Ки­ев­ской ка­зён­ной па­ла­те. В мае 1857 года по­сту­пил в хо­зяйственно- ком­мерческую ком­па­нию , ко­то­рую воз­глав­лял анг­ли­ча­нин А.Я. Шкотт, муж тёт­ки Лескова. С 1860 года на­чал со­труд­ни­чать в пе­тербургских га­зе­тах, пуб­ли­куя ста­тьи ли­бе­раль­ной на­прав­лен­но­сти о зло­упот­реб­ле­ни­ях и об­щественных по­ро­ках в современной Рос­сии. В 1861 году пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург. При­ход Лескова в ли­те­ра­ту­ру из сре­ды, да­лё­кой от профессорского пи­са­тель­ско­го со­об­ще­ст­ва, а так­же впе­чат­ле­ния про­винциального бы­та, чу­ж­до­го сто­лич­но­му жиз­нен­но­му ук­ла­ду, во мно­гом оп­ре­де­ли­ли свое­об­ра­зие его об­щественной и литературной по­зи­ции.

В 1862 году Лесков на­пе­ча­тал пер­вые ху­дожественные про­из­ве­де­ния: рас­ска­зы «По­гас­шее де­ло» (в пе­ре­ра­бо­тан­ной ре­дак­ции - «За­су­ха»), «Раз­бой­ник» и «В та­ран­та­се» - очер­ки из народной жиз­ни, ри­сую­щие пред­став­ле­ния и по­ступ­ки про­стых лю­дей, стран­ные и про­ти­во­ес­те­ст­вен­ные с точ­ки зре­ния об­ра­зо­ван­но­го чи­та­те­ля. В пер­вых рас­ска­зах Лескова уже при­сут­ст­ву­ют чер­ты, ха­рак­тер­ные и для бо­лее позд­них его про­из­ве­де­ний: до­ку­мен­та­лизм (рас­ска­зы­вае­мые ис­то­рии пред­став­ле­ны как ре­аль­но слу­чив­шие­ся со­бы­тия), объ­ек­тив­ность по­ве­ст­во­ва­ния (от­сут­ст­вие пря­мых ав­тор­ских нрав­ст­вен­ных оце­нок). Чер­ты до­ку­мен­таль­но­го очер­ка, жан­ра т. н. раз­но­чин­но-де­мо­кра­тической литературы 1860-х годов, в про­из­ве­де­ни­ях Лескова вы­пол­ня­ют двой­ст­вен­ную функ­цию: ли­бо сви­де­тель­ст­ву­ют о под­лин­но­сти опи­сы­вае­мых со­бы­тий, ли­бо слу­жат приё­ма­ми литературной иг­ры и мис­ти­фи­ка­ции.

С 1862 года Лесков - по­сто­ян­ный со­труд­ник ли­бе­раль­ной газеты «Се­вер­ная пче­ла»: в сво­ей пуб­ли­ци­сти­ке вы­сту­пал при­вер­жен­цем по­сте­пен­ных, эво­люционных пе­ре­мен, кри­ти­куя ре­во­люционные идеи ли­те­ра­то­ров журнала «Со­вре­мен­ник» и счи­тая вред­ны­ми для об­ще­ст­ва ан­ти­пра­ви­тельственного на­строе­ния ра­ди­каль­но-де­мо­кра­тической ин­тел­ли­ген­ции . Лескову бы­ли чу­ж­ды со­циа­ли­стические идеи иму­ще­ст­вен­но­го ра­вен­ст­ва: стрем­ле­ние к на­силь­ст­вен­ным из­ме­не­ни­ям со­ци­аль­но­го и по­ли­тического строя пред­став­ля­лось ему столь же опас­ным, как и ог­ра­ни­че­ние сво­бо­ды пра­ви­тель­ст­вом. 30.5.1862 года в газете «Се­вер­ная пче­ла» Лесков вы­сту­пил с за­мет­кой, в ко­то­рой по­тре­бо­вал от пра­ви­тель­ст­ва от­кры­то под­твер­дить или оп­ро­верг­нуть слу­хи о при­ча­ст­но­сти сту­ден­тов к по­жа­ру в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Де­мо­кра­тическая и ли­бе­раль­ная ин­тел­ли­ген­ция пре­врат­но вос­при­ня­ла ста­тью как до­нос, со­дер­жа­щий ут­вер­жде­ние об ор­га­ни­за­ции под­жо­гов ра­дикаль­но на­стро­ен­ны­ми сту­ден­та­ми. На ре­пу­та­цию Лескова лег­ло клей­мо по­ли­тического про­во­ка­то­ра, под­дер­жи­ваю­ще­го власть в борь­бе про­тив сво­бо­до­лю­бия и сво­бо­до­мыс­лия.

В ан­ти­ни­ги­ли­сти­че­ском ро­ма­не «Не­ку­да» (опубликован в 1864 году под псевдонимом М. Стеб­ниц­кий) Лесков про­ти­во­пос­та­вил че­ст­ных, но за­блу­ж­даю­щих­ся ни­ги­ли­стов вла­сто­лю­би­вым и без­нрав­ст­вен­ным идео­ло­гам и «во­ж­дям» ре­во­люционного дви­же­ния; в пси­хо­ло­гических порт­ре­тах ли­де­ров ни­ги­ли­стических круж­ков под­чёрк­ну­ты па­то­ло­гические кро­во­жад­ность, са­мо­влюб­лён­ность, тру­сость. Основные пер­со­на­жи ро­ма­на име­ли лег­ко­уз­на­вае­мые про­то­ти­пы: в об­раз­ах Бе­ло­яр­це­ва и За­ву­ло­но­ва за­пе­чат­ле­ны пи­са­те­ли ра­ди­каль­но-де­мо­кра­тического на­прав­ле­ния ВА. Слеп­цов и А.И. Ле­ви­тов, Ва­си­лий Рай­нер на­де­лён чер­та­ми ре­во­лю­цио­не­ра Ар­ту­ра Бен­ни, уро­жен­ца Поль­ши, и др. Вы­ра­жаю­щий ав­тор­скую точ­ку зре­ния сто­рон­ник по­сте­пен­ных пре­об­ра­зо­ва­ний док­тор Ро­за­нов на­по­ми­на­ет са­мо­го Лескова. Ро­ман вы­звал скан­дал в ра­ди­каль­но-де­мо­кра­тических кру­гах; хо­ди­ли лож­ные слу­хи, что Лесков ис­пол­нил пря­мой за­каз по­ли­цей­ско­го управ­ле­ния (на что на­ме­кал в сво­их стать­ях, например, Д.И. Пи­сарев). Пе­ред Лесковым за­кры­лись стра­ни­цы боль­шин­ст­ва жур­на­лов.

От­ве­чая на вы­па­ды ра­ди­каль­но-де­мо­кра­тической и ли­бе­раль­ной прес­сы, Лесков во 2-й ре­дак­ции очер­ков «Рус­ское об­ще­ст­во в Па­ри­же» (1867) вы­ра­зил мысль о род­ст­ве во­ин­ст­вен­ных кон­сер­ва­то­ров и без­ог­ляд­ных ре­во­лю­цио­не­ров: и те и дру­гие не чув­ст­ву­ют глу­бин­ных ос­нов русской жиз­ни, го­то­вые во имя сво­их идей пе­ре­сту­пить че­рез лю­бые нрав­ст­вен­ные нор­мы. Лесков иро­ни­че­ски от­зы­вал­ся о де­мо­кра­тических ли­те­ра­то­рах (Н.В. Ус­пен­ском, А.И. Ле­ви­то­ве, П.И. Якуш­ки­не) и об­ви­нял их в не­зна­нии народной жиз­ни и не­по­ни­ма­нии про­сто­го че­ло­ве­ка. Про­ти­во­ре­чи­вость народной ду­ши, со­че­та­ние в ха­рак­те­ре русского че­ло­ве­ка доб­ро­ты и зла, пра­вед­но­сти и гре­хов­но­сти, не­по­сти­жи­мость по­ве­де­ния про­сто­го че­ло­ве­ка с точ­ки зре­ния ра­зу­ма бы­ли основными те­ма­ми твор­че­ст­ва Лескова на про­тя­же­нии всей жиз­ни.

В ро­ма­нах «Обой­дён­ные» (1865) и «Ос­т­ро­ви­тя­не» (1866) од­ной из цен­траль­ных яв­ля­ет­ся те­ма искусства и пред­на­зна­че­ния ху­дож­ни­ка, позд­нее раз­ви­тая так­же в не­за­вер­шён­ном ро­ма­не-ино­ска­за­нии «Чёр­то­вы кук­лы» (1890). Вто­рой ан­ти­ни­ги­ли­стический ро­ман Лескова «На но­жах» (1870-1871 годы) име­ет аван­тюр­но-кри­ми­наль­ный сю­жет: быв­шие ре­во­лю­цио­не­ры ста­но­вят­ся по­ли­цей­ски­ми аген­та­ми и чи­нов­ни­ка­ми, ра­ди де­нег хит­ро­ум­но об­ма­ны­вая друг дру­га; ни­ги­лизм трак­то­ван как бес­прин­цип­ность, став­шая жиз­нен­ной фи­ло­со­фи­ей.

В 1865 году Лесков из­дал рас­сказ «Ле­ди Мак­бет Мцен­ско­го уез­да» (опе­ра «Ка­те­ри­на Из­май­ло­ва», музыка Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча, 1934; эк­ра­ни­за­ция 1962, режиссер А. Вай­да; эк­ра­ни­за­ция 1989, режиссер Р.Г. Ба­ла­ян; фильм по мо­ти­вам рас­ска­за «Под­мос­ков­ные ве­че­ра», режиссер В.П. То­до­ров­ский, 1994), ос­но­ван­ный на ре­аль­ной ис­то­рии, о ко­то­рой Лесков уз­нал ещё в дет­ст­ве. Литературную сла­ву ему при­нёс ро­ман «Со­бо­ря­не» (1872) из жиз­ни ду­хо­вен­ст­ва про­вин­ци­аль­но­го города Стар­го­род, не­ко­то­ры­ми де­та­ля­ми на­по­ми­наю­ще­го Орёл. В жан­ро­вом от­но­ше­нии это про­из­ве­де­ние близ­ко хро­ни­ке, где от­сут­ст­ву­ет еди­ная сю­жет­ная ли­ния (впер­вые к хро­ни­каль­но­му спо­со­бу по­ве­ст­во­ва­ния Лесков об­ра­тил­ся в 1869 году: ро­ман «Ста­рые го­ды в се­ле Пло­до­ма­со­ве», из за­мыс­ла ко­то­ро­го от­час­ти вы­рос ро­ман «Со­бо­ря­не»). Ро­ман, в ко­то­ром спле­те­ны во­еди­но тра­гические, дра­ма­тические и ко­мические эпи­зо­ды, по­стро­ен на про­ти­во­пос­тав­ле­нии силь­ных ха­рак­те­ров ста­ро­го вре­ме­ни (священник Са­ве­лий Ту­бе­ро­зов) из­мель­чав­шим лю­дям но­во­го по­ко­ле­ния. Кон­чи­на про­то­по­па Са­ве­лия, смерть диа­ко­на Ахил­лы и вто­ро­го стар­го­род­ско­го священника За­ха­рии Бе­не­фак­то­ва от­ме­ча­ют сим­во­лический ру­беж - уми­ра­ние ста­рой Ру­си. Свое­о­быч­ная ста­ри­на, оли­це­тво­ряе­мая княгиней Вар­ва­рой Ни­ка­но­ров­ной Про­то­за­но­вой, про­ти­во­по­став­ле­на из­мель­чав­шим но­вым вре­ме­нам и в хро­ни­ке Лескова «За­ху­да­лый род. Се­мей­ная хро­ни­ка кня­зей Про­то­за­но­вых. (Из за­пи­сок княж­ны В.Д.П.)» (1874, не за­вер­ше­на; инс­це­ни­ров­ка С.В. Же­но­ва­ча, 2006), ко­то­рую сам Лесков счи­тал сво­им луч­шим про­из­ве­де­ни­ем.

В 1872-1873 годах Лесков ра­бо­тал над по­ве­стью «Оча­ро­ван­ный стран­ник» (опубликована в 1873 году под названием «Оча­ро­ван­ный стран­ник, его жизнь, опы­ты, мне­ния и при­клю­че­ния. Рас­сказ»), в ко­то­рой ис­поль­зо­ва­ны мо­ти­вы жи­тий свя­тых, народного бы­лин­но­го эпо­са, аван­тюр­ных ро­ма­нов. Лесков раз­вил в ней своё пред­став­ле­ние о слож­но­сти народного ха­рак­те­ра: главный ге­рой, со­че­таю­щий дет­скую на­ив­ность, ес­те­ст­вен­ную доб­ро­ту с ог­ра­ни­чен­но­стью и да­же с жес­то­ко­стью, про­хо­дит путь от гре­ха к по­кая­нию и ис­ку­п­ле­нию; при этом он яв­ля­ет­ся ещё и основным по­ве­ст­во­ва­те­лем, что по­зво­ля­ет Лескову из­нут­ри рас­крыть его от­но­ше­ние к жиз­ни, не­по­хо­жее на ми­ро­вос­прия­тие об­ра­зо­ван­но­го че­ло­ве­ка.

Жизнь ар­те­ли ста­ро­об­ряд­цев-ка­мен­щи­ков - в цен­тре по­вес­ти «За­пе­чат­лён­ный ан­гел» (1873). Как и в «Оча­ро­ван­ном стран­ни­ке», по­ве­ст­во­ва­ние ве­дёт­ся от ли­ца пер­со­на­жа из на­ро­да. В по­вес­ти пе­ре­ос­мыс­лен мо­тив чу­да, ха­рак­тер­ный для древнерусских ска­за­ний об ико­нах: чу­десных яв­ле­ний здесь нет, но все со­бы­тия в жиз­ни ста­ро­об­рядческой ар­те­ли име­ют, в гла­зах по­ве­ст­во­ва­те­ля, та­ин­ст­вен­ный смысл, так что под­лин­ным чу­дом ока­зы­ва­ет­ся вос­со­еди­не­ние ста­ро­об­ряд­цев с официальной пра­во­слав­ной цер­ко­вью, ку­да их ве­дут сам Бог и ико­на ан­ге­ла.

Лю­бовь Лескова к не­ожи­дан­ным сю­жет­ным ре­ше­ни­ям про­яви­лась в 1870-1880-е годы в рас­ска­зах и по­вес­тях, по­стро­ен­ных по прин­ци­пу анек­до­та. Рас­сказ «Же­лез­ная во­ля» (1876) - тра­ги­ко­мическая ис­то­рия нем­ца Гу­го Пек­то­ра­ли­са, по­се­лив­ше­го­ся в Рос­сии; кон­фликт не­мец­ко­го и рус­ско­го ха­рак­те­ров - в ос­но­ве рас­ска­за «Ко­лы­ван­ский муж» (1888). По­эти­ка анек­до­та ха­рак­тер­на так­же для рас­ска­зов «Што­паль­щик» [1882, пер­во­на­чаль­ное название «Мо­с­ков­ский ко­зырь (Ма­лень­кий жанр)»], «Дух гос­по­жи Жан­лис» (1881), «Пу­те­ше­ст­вие с ни­ги­ли­стом» [1882, пер­во­на­чаль­ное название «Ро­ж­де­ст­вен­ская ночь в ва­го­не (Пу­те­ше­ст­вие с ни­ги­ли­стом)»] и др. Позд­нее эти про­из­ве­де­ния вклю­че­ны ав­то­ром в сборник «Свя­точ­ные рас­сказы» (1886). Сре­ди других рас­ска­зов Лескова: «Ту­пей­ный ху­дож­ник» (1883), тра­гическая ис­то­рия люб­ви кре­по­ст­ных графа Ка­мен­ско­го - па­рик­махе­ра Ар­ка­дия и ак­три­сы Лю­бо­ви Ани­си­мов­ны; «Че­ло­век на ча­сах» (1887), в ко­то­ром па­ра­док­саль­ное раз­ви­тие со­бы­тий ука­зы­ва­ет на аб­сурд­ность об­щественных ус­та­нов­ле­ний в го­ды прав­ле­ния императора Ни­ко­лая I. Со­ци­аль­но-по­ли­тическая са­ти­ра, до­ку­мен­таль­ность и ин­те­рес к не­ожи­дан­ным, в т. ч. и анек­до­ти­че­ским, ис­то­ри­ям ха­рак­тер­ны для очер­ков Лескова «Ме­ло­чи ар­хие­рей­ской жиз­ни (Кар­тин­ки с на­ту­ры)» (1878-1879 годы, 2-е издание, пе­ре­рабо­та­ны в 1880 году) и ме­му­ар­но­го со­чи­не­ния о про­шлом Кие­ва «Пе­чер­ские ан­ти­ки (От­рыв­ки из юно­ше­ских вос­по­ми­на­ний)» (1883), по­свя­щён­но­го ки­ев­ским чу­да­кам и ори­ги­на­лам («ан­ти­кам»). В свя­точ­ных рас­ска­зах Лесков изо­бра­жа­ет не­ожи­дан­ное пе­ре­ро­ж­де­ние жес­то­ко­серд­но­го или эгои­стич­но­го греш­ни­ка: «При­ви­де­ние в Ин­же­нер­ном зам­ке» (1882), «Зверь» (1883).

В рас­ска­зах конца 1870-х - 1880-х годах Лесков так­же соз­дал га­ле­рею пер­со­на­жей-пра­вед­ни­ков, ко­то­рые во­пло­ща­ют луч­шие чер­ты русского народного ха­рак­те­ра и од­но­вре­мен­но вы­де­ле­ны как на­ту­ры ис­клю­чи­тель­ные: квар­таль­ный Ры­жов, от­вер­гаю­щий взят­ки и жи­ву­щий на ни­щен­ское жа­лова­нье («Од­но­дум», 1879); ор­лов­ский ме­ща­нин мо­лоч­ник Го­ло­ван («Не­смер­тель­ный Го­ло­ван», 1880) - спа­си­тель и уте­ши­тель стра­ж­ду­щих. Ска­зочные мо­ти­вы, спле­те­ние ко­ми­че­ско­го и тра­ги­чес­ко­го, нрав­ст­вен­ная двой­ст­вен­ность пер­со­на­жей - чер­ты твор­че­ст­ва Лескова, в пол­ной ме­ре свой­ст­вен­ные и од­но­му из са­мых из­вест­ных его про­из­ве­де­ний - ска­зу «Лев­ша» (1881, пер­во­на­чаль­ное название «Ска­за­ние о туль­ском ко­сом лев­ше и о сталь­ной бло­хе»), в главном ге­рое ко­то­ро­го бес­ко­ры­стие и не­под­куп­ность со­еди­не­ны с за­би­то­стью, ощу­ще­ни­ем собственной не­зна­чи­тель­но­сти. Позд­нее «Лев­ша» и «Оча­ро­ван­ный стран­ник» во­шли в цикл лес­ков­ских рас­ска­зов о пра­вед­ни­ках.

В середине 1880-х годов Лесков сбли­зил­ся с Л.Н. Тол­стым, раз­де­ляя многие идеи его уче­ния: са­мо­со­вер­шен­ст­во­ва­ние лич­но­сти как ос­но­ва но­вой ве­ры, про­ти­во­пос­тав­ле­ние ис­тин­ной ве­ры пра­во­сла­вию, от­вер­же­ние су­ще­ст­вую­щих со­ци­аль­ных по­ряд­ков. Позд­ний Лесков край­не рез­ко от­зы­вал­ся о пра­во­слав­ной церк­ви, под­вер­гал рез­кой кри­ти­ке современные об­щественные ин­сти­ту­ты. В февраля 1883 года Лесков уво­лен из Учё­но­го комитета Министерства народного про­све­ще­ния по рас­смот­рению книг, из­да­вае­мых для на­ро­да, в ко­то­ром слу­жил с 1874 года. Его со­чи­не­ния с тру­дом про­хо­ди­ли че­рез цен­зу­ру. В позд­них про­из­ве­де­ни­ях Лескова на пер­вый план вы­сту­па­ет кри­ти­ка об­щественных норм и цен­но­стей: рас­сказ «Зим­ний день» (1894), по­весть «Зая­чий ре­миз» (1894, опубликована в 1917 году).

Твор­че­ст­во Лескова пред­став­ля­ет со­бой сплав различных сти­ле­вых и жан­ро­вых тра­ди­ций: очер­ка, бы­то­во­го и литературного анек­до­та, ме­му­ар­ной литературы, ни­зо­вой лу­боч­ной сло­вес­но­сти, цер­ков­ной книж­но­сти, ро­ман­тической по­эмы и по­вес­ти, аван­тюр­но­го и нра­во­опи­са­тель­но­го ро­ма­на. Сти­ле­вые от­кры­тия Лескова, его на­ро­чи­то не­пра­виль­ное, «ощу­ти­мое» сло­во, до­ве­дён­ная им до вир­ту­оз­но­сти тех­ни­ка ска­за пред­вос­хи­ти­ли многие опы­ты в литературе XX века: твор­че­ст­во А.М. Ре­ми­зо­ва, Е.И. За­мя­тина, от­час­ти ор­на­мен­таль­ную про­зу Б.А. Пиль­ня­ка, И.Э. Ба­бе­ля, ран­не­го Л.М. Ле­о­но­ва, по­эти­ку анек­до­та и прин­цип хро­ни­каль­но­го по­ве­ст­во­ва­ния в ро­ма­нах Иль­фа и Пет­ро­ва, ко­мический сказ М.М. Зо­щен­ко и др.

Сочинения:

Собрание сочинений: В 11 томах. М., 1956–1958;

Собрание сочинений: В 12 томах. М., 1989;

Собрание сочинений: В 6 томах. М., 1993;

Полное Собрание сочинений: В 30 томах. М., 1996-2007-. Тома 1-10-;

Не­из­дан­ный Лес­ков. М., 1997-2000 годы. Книги 1-2 (Ли­те­ра­тур­ное на­след­ст­во. Том 101).