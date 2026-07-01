ЛЕСКОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ
Русский писатель, публицист.
Литературный критик. Отец Лескова - заседатель Орловской уголовной палаты, мать - потомственная дворянка. Детство Лескова прошло в Орле и в Орловской губернии; впечатления этих лет и рассказы бабушки об Орле и его жителях отразились во многих произведениях Лескова. В 1847-1849 годах Лесков служил в Орловской палате уголовного суда; в 1850-1857 годах занимал различные должности в Киевской казённой палате. В мае 1857 года поступил в хозяйственно-коммерческую компанию, которую возглавлял англичанин А.Я. Шкотт, муж тётки Лескова. С 1860 года начал сотрудничать в петербургских газетах, публикуя статьи либеральной направленности о злоупотреблениях и общественных пороках в современной России. В 1861 году переехал в Санкт-Петербург. Приход Лескова в литературу из среды, далёкой от профессорского писательского сообщества, а также впечатления провинциального быта, чуждого столичному жизненному укладу, во многом определили своеобразие его общественной и литературной позиции.
В 1862 году Лесков напечатал первые художественные произведения: рассказы «Погасшее дело» (в переработанной редакции - «Засуха»), «Разбойник» и «В тарантасе» - очерки из народной жизни, рисующие представления и поступки простых людей, странные и противоестественные с точки зрения образованного читателя. В первых рассказах Лескова уже присутствуют черты, характерные и для более поздних его произведений: документализм (рассказываемые истории представлены как реально случившиеся события), объективность повествования (отсутствие прямых авторских нравственных оценок). Черты документального очерка, жанра т. н. разночинно-демократической литературы 1860-х годов, в произведениях Лескова выполняют двойственную функцию: либо свидетельствуют о подлинности описываемых событий, либо служат приёмами литературной игры и мистификации.
С 1862 года Лесков - постоянный сотрудник либеральной газеты «Северная пчела»: в своей публицистике выступал приверженцем постепенных, эволюционных перемен, критикуя революционные идеи литераторов журнала «Современник» и считая вредными для общества антиправительственного настроения радикально-демократической интеллигенции. Лескову были чужды социалистические идеи имущественного равенства: стремление к насильственным изменениям социального и политического строя представлялось ему столь же опасным, как и ограничение свободы правительством. 30.5.1862 года в газете «Северная пчела» Лесков выступил с заметкой, в которой потребовал от правительства открыто подтвердить или опровергнуть слухи о причастности студентов к пожару в Санкт-Петербурге. Демократическая и либеральная интеллигенция превратно восприняла статью как донос, содержащий утверждение об организации поджогов радикально настроенными студентами. На репутацию Лескова легло клеймо политического провокатора, поддерживающего власть в борьбе против свободолюбия и свободомыслия.
В антинигилистическом романе «Некуда» (опубликован в 1864 году под псевдонимом М. Стебницкий) Лесков противопоставил честных, но заблуждающихся нигилистов властолюбивым и безнравственным идеологам и «вождям» революционного движения; в психологических портретах лидеров нигилистических кружков подчёркнуты патологические кровожадность, самовлюблённость, трусость. Основные персонажи романа имели легкоузнаваемые прототипы: в образах Белоярцева и Завулонова запечатлены писатели радикально-демократического направления ВА. Слепцов и А.И. Левитов, Василий Райнер наделён чертами революционера Артура Бенни, уроженца Польши, и др. Выражающий авторскую точку зрения сторонник постепенных преобразований доктор Розанов напоминает самого Лескова. Роман вызвал скандал в радикально-демократических кругах; ходили ложные слухи, что Лесков исполнил прямой заказ полицейского управления (на что намекал в своих статьях, например, Д.И. Писарев). Перед Лесковым закрылись страницы большинства журналов.
Отвечая на выпады радикально-демократической и либеральной прессы, Лесков во 2-й редакции очерков «Русское общество в Париже» (1867) выразил мысль о родстве воинственных консерваторов и безоглядных революционеров: и те и другие не чувствуют глубинных основ русской жизни, готовые во имя своих идей переступить через любые нравственные нормы. Лесков иронически отзывался о демократических литераторах (Н.В. Успенском, А.И. Левитове, П.И. Якушкине) и обвинял их в незнании народной жизни и непонимании простого человека. Противоречивость народной души, сочетание в характере русского человека доброты и зла, праведности и греховности, непостижимость поведения простого человека с точки зрения разума были основными темами творчества Лескова на протяжении всей жизни.
В романах «Обойдённые» (1865) и «Островитяне» (1866) одной из центральных является тема искусства и предназначения художника, позднее развитая также в незавершённом романе-иносказании «Чёртовы куклы» (1890). Второй антинигилистический роман Лескова «На ножах» (1870-1871 годы) имеет авантюрно-криминальный сюжет: бывшие революционеры становятся полицейскими агентами и чиновниками, ради денег хитроумно обманывая друг друга; нигилизм трактован как беспринципность, ставшая жизненной философией.
В 1865 году Лесков издал рассказ «Леди Макбет Мценского уезда» (опера «Катерина Измайлова», музыка Д.Д. Шостаковича, 1934; экранизация 1962, режиссер А. Вайда; экранизация 1989, режиссер Р.Г. Балаян; фильм по мотивам рассказа «Подмосковные вечера», режиссер В.П. Тодоровский, 1994), основанный на реальной истории, о которой Лесков узнал ещё в детстве. Литературную славу ему принёс роман «Соборяне» (1872) из жизни духовенства провинциального города Старгород, некоторыми деталями напоминающего Орёл. В жанровом отношении это произведение близко хронике, где отсутствует единая сюжетная линия (впервые к хроникальному способу повествования Лесков обратился в 1869 году: роман «Старые годы в селе Плодомасове», из замысла которого отчасти вырос роман «Соборяне»). Роман, в котором сплетены воедино трагические, драматические и комические эпизоды, построен на противопоставлении сильных характеров старого времени (священник Савелий Туберозов) измельчавшим людям нового поколения. Кончина протопопа Савелия, смерть диакона Ахиллы и второго старгородского священника Захарии Бенефактова отмечают символический рубеж - умирание старой Руси. Своеобычная старина, олицетворяемая княгиней Варварой Никаноровной Протозановой, противопоставлена измельчавшим новым временам и в хронике Лескова «Захудалый род. Семейная хроника князей Протозановых. (Из записок княжны В.Д.П.)» (1874, не завершена; инсценировка С.В. Женовача, 2006), которую сам Лесков считал своим лучшим произведением.
В 1872-1873 годах Лесков работал над повестью «Очарованный странник» (опубликована в 1873 году под названием «Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения. Рассказ»), в которой использованы мотивы житий святых, народного былинного эпоса, авантюрных романов. Лесков развил в ней своё представление о сложности народного характера: главный герой, сочетающий детскую наивность, естественную доброту с ограниченностью и даже с жестокостью, проходит путь от греха к покаянию и искуплению; при этом он является ещё и основным повествователем, что позволяет Лескову изнутри раскрыть его отношение к жизни, непохожее на мировосприятие образованного человека.
Жизнь артели старообрядцев-каменщиков - в центре повести «Запечатлённый ангел» (1873). Как и в «Очарованном страннике», повествование ведётся от лица персонажа из народа. В повести переосмыслен мотив чуда, характерный для древнерусских сказаний об иконах: чудесных явлений здесь нет, но все события в жизни старообрядческой артели имеют, в глазах повествователя, таинственный смысл, так что подлинным чудом оказывается воссоединение старообрядцев с официальной православной церковью, куда их ведут сам Бог и икона ангела.
Любовь Лескова к неожиданным сюжетным решениям проявилась в 1870-1880-е годы в рассказах и повестях, построенных по принципу анекдота. Рассказ «Железная воля» (1876) - трагикомическая история немца Гуго Пекторалиса, поселившегося в России; конфликт немецкого и русского характеров - в основе рассказа «Колыванский муж» (1888). Поэтика анекдота характерна также для рассказов «Штопальщик» [1882, первоначальное название «Московский козырь (Маленький жанр)»], «Дух госпожи Жанлис» (1881), «Путешествие с нигилистом» [1882, первоначальное название «Рождественская ночь в вагоне (Путешествие с нигилистом)»] и др. Позднее эти произведения включены автором в сборник «Святочные рассказы» (1886). Среди других рассказов Лескова: «Тупейный художник» (1883), трагическая история любви крепостных графа Каменского - парикмахера Аркадия и актрисы Любови Анисимовны; «Человек на часах» (1887), в котором парадоксальное развитие событий указывает на абсурдность общественных установлений в годы правления императора Николая I. Социально-политическая сатира, документальность и интерес к неожиданным, в т. ч. и анекдотическим, историям характерны для очерков Лескова «Мелочи архиерейской жизни (Картинки с натуры)» (1878-1879 годы, 2-е издание, переработаны в 1880 году) и мемуарного сочинения о прошлом Киева «Печерские антики (Отрывки из юношеских воспоминаний)» (1883), посвящённого киевским чудакам и оригиналам («антикам»). В святочных рассказах Лесков изображает неожиданное перерождение жестокосердного или эгоистичного грешника: «Привидение в Инженерном замке» (1882), «Зверь» (1883).
В рассказах конца 1870-х - 1880-х годах Лесков также создал галерею персонажей-праведников, которые воплощают лучшие черты русского народного характера и одновременно выделены как натуры исключительные: квартальный Рыжов, отвергающий взятки и живущий на нищенское жалованье («Однодум», 1879); орловский мещанин молочник Голован («Несмертельный Голован», 1880) - спаситель и утешитель страждущих. Сказочные мотивы, сплетение комического и трагического, нравственная двойственность персонажей - черты творчества Лескова, в полной мере свойственные и одному из самых известных его произведений - сказу «Левша» (1881, первоначальное название «Сказание о тульском косом левше и о стальной блохе»), в главном герое которого бескорыстие и неподкупность соединены с забитостью, ощущением собственной незначительности. Позднее «Левша» и «Очарованный странник» вошли в цикл лесковских рассказов о праведниках.
В середине 1880-х годов Лесков сблизился с Л.Н. Толстым, разделяя многие идеи его учения: самосовершенствование личности как основа новой веры, противопоставление истинной веры православию, отвержение существующих социальных порядков. Поздний Лесков крайне резко отзывался о православной церкви, подвергал резкой критике современные общественные институты. В февраля 1883 года Лесков уволен из Учёного комитета Министерства народного просвещения по рассмотрению книг, издаваемых для народа, в котором служил с 1874 года. Его сочинения с трудом проходили через цензуру. В поздних произведениях Лескова на первый план выступает критика общественных норм и ценностей: рассказ «Зимний день» (1894), повесть «Заячий ремиз» (1894, опубликована в 1917 году).
Творчество Лескова представляет собой сплав различных стилевых и жанровых традиций: очерка, бытового и литературного анекдота, мемуарной литературы, низовой лубочной словесности, церковной книжности, романтической поэмы и повести, авантюрного и нравоописательного романа. Стилевые открытия Лескова, его нарочито неправильное, «ощутимое» слово, доведённая им до виртуозности техника сказа предвосхитили многие опыты в литературе XX века: творчество А.М. Ремизова, Е.И. Замятина, отчасти орнаментальную прозу Б.А. Пильняка, И.Э. Бабеля, раннего Л.М. Леонова, поэтику анекдота и принцип хроникального повествования в романах Ильфа и Петрова, комический сказ М.М. Зощенко и др.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 11 томах. М., 1956–1958;
Собрание сочинений: В 12 томах. М., 1989;
Собрание сочинений: В 6 томах. М., 1993;
Полное Собрание сочинений: В 30 томах. М., 1996-2007-. Тома 1-10-;
Неизданный Лесков. М., 1997-2000 годы. Книги 1-2 (Литературное наследство. Том 101).