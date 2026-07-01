ЛЕСКО ПЬЕР
ЛЕСКО ПЬЕР - французский архитектор.
Имел духовный сан, в 1554 году был каноником собора Нотр-Дам в Париже, а затем придворным капелланом. Из посвящённой Леско поэмы П. Ронсара «Речь к Пьеру Леско» (1560) известно, что он изучал геометрию, математику, архитектуру и живопись. Один из ведущих мастеров французского Возрождения, Леско работал в Париже, преимущественно в содружестве со скульптором Ж. Гужоном - деревянный амвон церкви Сен-Жермен-л’Оксерруа (1541-1544 годы, разрушен в 1750 году; рельефы Гужона - в Лувре, Париж), западный и южный фасады Квадратного двора Лувра (1548-1578 годы); «Фонтан невинных» («Фонтан нимф»; возможно, при участии Гужона-архитектора) - часть грандиозного ансамбля декоративных работ, созданных по случаю торжественного въезда короля Генриха II в Париж в 1549 году. Леско также приписывается постройка отеля Линьери (ныне отель Карнавале; между 1546 и 1560 годами, перестроен в 1660-1661 годах Ф. Мансаром). Автор проекта замка Валлери близ Санса (совместно с Ф. Делормом, 1548).
Неизвестно, был ли Леско в Риме, однако он обогатил французскую архитектуру приёмами итальянского ренессансного зодчества (подчёркивание поэтажного членения, использование ордера, руста на углах здания и др.), которые в сочетании с традиционными французскими чертами (выделение вертикальных осей, чередование крыльев и павильонов) и особой ролью, отводимой скульптурному декору в архитектуре, стали основой для развития ренессансного, а затем и классицистического зодчества во Франции.