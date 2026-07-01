ЛЕСКО ПЬЕР

ЛЕСКО ПЬЕР - французский архитектор .

Имел ду­хов­ный сан , в 1554 году был ка­но­ни­ком со­бо­ра Нотр-Дам в Па­ри­же, а за­тем при­двор­ным ка­пел­ла­ном. Из по­свя­щён­ной Леско по­эмы П. Рон­са­ра «Речь к Пье­ру Лес­ко» (1560) из­вест­но, что он изу­чал гео­мет­рию, ма­те­ма­ти­ку, ар­хи­тек­ту­ру и жи­во­пись. Один из ве­ду­щих мас­те­ров французского Воз­ро­ж­де­ния, Леско ра­бо­тал в Па­ри­же, пре­имущественно в со­дру­же­ст­ве со скульп­то­ром Ж. Гу­жо­ном - де­ревянный ам­вон церкви Сен-Жер­мен-л’Оксерруа (1541-1544 годы, раз­ру­шен в 1750 году; рель­е­фы Гу­жо­на - в Лув­ре, Па­риж), западный и южный фа­са­ды Квад­рат­но­го дво­ра Лув­ра (1548-1578 годы); «Фон­тан не­вин­ных» («Фон­тан нимф»; воз­мож­но, при уча­стии Гу­жо­на-ар­хи­тек­то­ра) - часть гран­ди­оз­но­го ан­самб­ля де­ко­ра­тив­ных ра­бот, соз­дан­ных по слу­чаю тор­же­ст­вен­но­го въез­да ко­ро­ля Ген­ри­ха II в Па­риж в 1549 году. Леско так­же при­пи­сы­ва­ет­ся по­ст­рой­ка оте­ля Линь­е­ри (ны­не отель Кар­на­ва­ле; ме­ж­ду 1546 и 1560 годами, пе­ре­стро­ен в 1660-1661 годах Ф. Ман­са­ром). Ав­тор про­ек­та зам­ка Вал­ле­ри близ Сан­са (совместно с Ф. Де­лор­мом, 1548).

Не­из­вест­но, был ли Леско в Ри­ме, од­на­ко он обо­га­тил французскую ар­хи­тек­ту­ру приё­ма­ми итальянского ре­нес­санс­но­го зод­че­ст­ва (под­чёр­ки­ва­ние по­этаж­но­го чле­не­ния, ис­поль­зо­ва­ние ор­де­ра, рус­та на уг­лах зда­ния и др.), ко­то­рые в со­че­та­нии с тра­диционными французскими чер­та­ми (вы­де­ле­ние вер­ти­каль­ных осей, че­ре­до­ва­ние крыль­ев и па­виль­о­нов) и осо­бой ро­лью, от­во­ди­мой скульп­тур­но­му де­ко­ру в ар­хи­тек­ту­ре, ста­ли ос­но­вой для раз­ви­тия ре­нес­санс­но­го, а за­тем и клас­си­ци­стического зод­че­ст­ва во Фран­ции.