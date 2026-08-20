ЛЕЩИНСКИЙ СТАНИСЛАВ
ЛЕЩИНСКИЙ (Лещиньский) СТАНИСЛАВ - польский король.
В 1704-1709 и 1733-1736 годах. Из аристократической великопольской семьи. С 1699 года познанский воевода, во время Северной войны 1700-1721 годов сторонник шведского короля Карла XII, по его протекции после смерти Августа II Сильного 12.7.1704 года избран польским королём. После поражения шведов в Полтавской битве 1709 года был вынужден уехать из Польши, несколько лет жил в Померании и Турции. В 1725 году выдал свою дочь Марию за французского короля Людовика XV.
В 1733 году при его содействии повторно избран на польский престол. Часть шляхты, несогласная с этим решением, создала конфедерацию и при дипломатической помощи России и Австрии возвела на польский престол саксонского курфюрста Августа III. Лещинский вновь был изгнан из Польши. В результате войны за Польское наследство вынужден был отказаться от претензий на польский трон (26.1.1736 года); окончательно отречение оформлено Венским мирным договором 1738 года, но Лещинский пожизненно сохранял титул польского короля. В связи со сделкой между Людовиком XV и будущим императором Священной Римской империи Францем I Стефаном в 1736 году возведён на престол Лотарингии и герцогства Бар.
Меценат, способствовал развитию архитектуры, основал в 1750 году в Нанси Академию Станислава (Королевское об-во наук и изящных искусств) и кадетскую военную школу в Люневиле; автор нескольких политических и философских трактатов, в которых подверг критике систему управления в Речи Посполитой. После его смерти Лотарингия была присоединена к Франции.