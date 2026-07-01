ЛЕШ ЛЕОНИД ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ (ПАВЛОВИЧ)

Из дворян Смоленской губернии, православный. Получил домашнее образование. 13.9.1881 поступил в Николаевское кавалерийское училище. 16.11.1882 получил звание портупей-юнкера. 1.9.1883 окончил училище и переведен в Михайловское артиллерийское училище. 14.8.1884 окончил училище и произведен в подпоручики (со старшинством с 7.8.1882) с назначением в 39-ю артиллерийскую бригаду. 16.9.1884 прикомандирован к 38-й артиллерийской бригаде. 17.7.1885 переведен в 38-ю артиллерийскую бригаду. 19.11.1886 произведен в поручики (со старшинством с 7.8.1886). 3.10.1889 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 5.5.1892 переведен в 21-ю артиллерийскую бригаду с оставлением в академии. 13.5.1892 окончил академию по 2-му разряду и отчислен в свою часть с прикомандированием на время лагерного сбора к штабу Кавказского военного округа. 17.9.1892 откомандирован в свою часть. 15.7.1893 произведен в штабс-капитаны (со старшинством с 15.3.1893). 7.9.1893 переведен в 8-й Закаспийский стрелковый батальон. 5.1.1894 назначен командующим 3-й ротой. 26.10.1894 утвержден командиром роты. 1.8.1897 произведен в капитаны (со старшинством с 15.3.1897). 15.3.1900 произведен в подполковники с переводом в 14-й стрелковый полк. Участник похода русских войск в Китай 1900–1901 гг. 5.6.1900 назначен командующим 1-м батальоном. 7.6.1901 утвержден командиром батальона. 2.7.1902 назначен заведующим хозяйством полка. 17.8.1903 произведен в полковники за отличие по службе. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 9.5.1904 назначен в распоряжение командующего Маньчжурской армией. 4.6.1904 допущен к командованию 1-м Восточно-Сибирским стрелковым полком. 25.6.1904 переведен в 1-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. 5.7.1904 назначен командиром 1-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 5.8.1905 назначен и. д. командира 2-й бригады 1-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 7.9.1905 произведен в генерал-майоры за боевые отличия с утверждением в должности. 24.5.1906 назначен командиром 1-й бригады 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 27.6.1906 назначен командиром 2-й бригады 23-й пехотной дивизии. 30.4.1907 назначен начальником 2-й Финляндской стрелковой бригады. 19.6.1908 назначен начальником Гвардейской стрелковой бригады. 15.1.1910 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе (со старшинством с 6.12.1909). 3.5.1910 назначен начальником 2-й гвардейской пехотной дивизии. 30.7.1912 назначен командиром 1-го Туркестанского армейского корпуса. 15.1.1913 назначен начальником Закаспийской области и командиром 2-го Туркестанского армейского корпуса. Участник Первой мировой войны. 17.7.1914 вызван в действующую армию для командования 12-м армейским корпусом. 27.7.1914 вступил в командование корпусом. 22.1.1915 произведен в генералы от инфантерии за боевые отличия (со старшинством с 23.10.1914). 3.2.1915 назначен командиром 12-го армейского корпуса. 3.6.1915 назначен командующим 3-й армией. В 1915 г. поменял отчество на Павлович. 3.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Минского военного округа. 2.10.1917 назначен главным начальником Минского военного округа. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. 1.12.1918 назначен в резерв чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. 25.1.1920 эвакуирован из Одессы. В эмиграции в Югославии. Член Общества кавалеров ордена Св. Георгия. В 1930 г. проживал на о. Шипан близ Дубровника. Предсе­датель Дубровникского отдела Союза русских военных инвалидов в Югославии. Скончался в военном госпитале в Которе от гангрены. Погребен на военном кладбище Шкаляри (Котор, ныне Черногория).

Жена: дочь французского подданного Валентина Степановна (урожденная Пансар). Дети: Павел (род. 7.5.1887), во время Первой мировой ранен и остался на поле боя; Николай (род. 3.9.1888–15.7.1916), убит на фронте; Леонид (22.7.1890–1940, Парагвай).