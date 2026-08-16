ЛЕСГАФТ ПЁТР ФРАНЦЕВИЧ

ЛЕСГАФТ ПЁТР ФРАНЦЕВИЧ - российский педагог , анатом, врач.

Об­щественный дея­тель, ор­га­ни­за­тор нау­ки. Окон­чил Санкт-Пе­тербургскую ме­ди­ко-хи­рур­гическую ака­де­мию (1861), уче­ник В.Л. Гру­бе­ра. Ас­си­стент, ор­ди­на­тор во 2-м во­ен­но-су­хо­пут­ном гос­пи­та­ле (1863-1868 годы), про­зек­тор Института прак­тической ана­то­мии (1868). Доктор ме­ди­ци­ны (1865), доктор хи­рур­гии (1868). Эк­ст­ра­ор­ди­нар­ный профессор ка­фед­ры фи­зио­ло­гической ана­то­мии Ка­зан­ско­го университета (с 1868), уво­лен (1871) без пра­ва за­ни­мать­ся пе­да­го­гической дея­тель­но­стью за вы­сту­п­ле­ние в пе­ча­ти про­тив про­из­во­ла ад­ми­ни­ст­ра­ции. В 1874 году по­лу­чил пра­во во­зоб­но­вить пе­да­го­гическую дея­тель­ность, до 1886 года ра­бо­тал в Главном управ­ле­нии во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний. Сфор­ми­ро­вал кон­цеп­цию фи­зического вос­пи­та­ния, ко­то­рую на прак­ти­ке про­ве­рял во 2-й во­енной гим­на­зии, где ор­га­ни­зо­вал и воз­глав­лял Учеб­но-гим­на­стические кур­сы офи­це­ров (1877-1882 годы). В 1881 году по ини­циа­ти­ве Лесгафта от­кры­ты кур­сы пре­по­да­ва­те­лей гим­на­сти­ки и фех­то­ва­ния в вой­ско­вых час­тях. В 1886-1897 годах чи­тал лек­ции по ана­томии в Санкт-Пе­тербургском университете и на Рож­де­ст­вен­ских жен­ских кур­сах ле­кар­ских по­мощ­ни­ков. В 1893 году на сред­ст­ва сво­его уче­ни­ка И.М. Си­би­ря­ко­ва ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил био­ло­гическую ла­бо­ра­то­рию (в 1918 году пре­об­ра­зо­ва­на в Ес­те­ст­вен­но-на­учный институт имени П.Ф. Лес­гаф­та ). Под ре­дак­ци­ей Лесгафта из­да­ва­лись «Из­вес­тия Санкт-Пе­тер­бург­ской био­ло­ги­че­ской ла­бо­ра­то­рии» (в 1896-1910 годах вы­шло 10 то­мов). В 1896 году уч­ре­дил Временные кур­сы для при­го­тов­ле­ния вос­пи­та­тель­ниц и ру­ко­во­ди­тель­ниц фи­зических уп­раж­не­ний и игр (т. н. Лес­гаф­тов­ские кур­сы), по­лу­чив­шие в 1898 году ста­тус ву­за (за­кры­ты по по­ли­тическим мо­ти­вам в 1905 году).

В 1901 году вы­слан из Санкт-Пе­тер­бур­га за ор­га­ни­за­цию письменного про­тес­та 99 об­щественных дея­те­лей про­тив рас­пра­вы над сту­ден­тами - уча­ст­ни­ка­ми де­мон­ст­ра­ции у Ка­зан­ско­го со­бо­ра. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов в до­ме Лесгафта по­ме­щал­ся Ис­пол­ком Санкт-Пе­тербургского со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов. В 1905-1906 годах Лесгафт от­крыл Воль­ную выс­шую шко­лу (позд­нее Выс­шие кур­сы П.Ф. Лес­гаф­та) при био­ло­гической ла­бо­ра­то­рии, а так­же ве­чер­ние кур­сы для ра­бо­чих (за­пре­ще­ны в 1907 году, су­ще­ст­во­ва­ли не­ле­галь­но до 1912 года). Кур­сы в даль­ней­шем ста­ли об­раз­цом для ву­зов физ­куль­ту­ры, на их ба­зе в 1919 году соз­дан Государственный институт фи­зического об­ра­зо­ва­ния имени Лес­гаф­та.

Лесгафт - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков ле­чеб­ной физ­куль­ту­ры, школь­ной ги­гие­ны и вра­чеб­но-пе­да­го­гического кон­тро­ля в фи­зическом вос­пи­та­нии. Вы­сту­пал за раз­ви­тие народного об­ра­зо­ва­ния в Рос­сии, внёс зна­чительный вклад в ор­га­ни­за­цию жен­ско­го об­ра­зо­ва­ния. Основные ра­бо­ты по про­бле­мам функ­цио­наль­ной ана­то­мии, фи­зического вос­пи­та­ния и био­ло­гии. Лесгафт пер­вым стал ис­поль­зо­вать рент­ге­но­гра­фию в ана­то­мических ис­сле­до­ва­ни­ях. Раз­ви­вая прин­цип един­ст­ва фор­мы и функ­ции, рас­смат­ри­вал сис­те­му уп­раж­не­ний как сред­ст­во ум­ст­вен­но­го и фи­зи­че­ско­го раз­ви­тия че­ло­ве­ка, ана­ли­зи­ро­вал био­ло­гической ос­но­вы на­след­ст­вен­но­сти и раз­ви­тия де­тей. По дан­ным ана­то­мии, фи­зио­ло­гии и пси­хо­ло­гии пы­тал­ся обос­но­вать пе­да­го­ги­ку как нау­ку, опуб­ли­ко­вал ру­ко­вод­ства по се­мей­но­му вос­пи­та­нию де­тей, фи­зическому вос­пи­та­нию школь­ни­ков и др. Имя Лесгафта уве­ко­ве­че­но в на­зва­нии Национального государственного университета фи­зической куль­ту­ры, спор­та и здо­ро­вья (Санкт-Пе­тер­бург), во дво­ре ко­то­ро­го ему ус­та­нов­лен па­мят­ник.

Сочинения:

Избранные пе­да­го­ги­че­ские сочинения. М., 1951-1952 годы. Тома 1-2;

Собрание пе­да­го­ги­че­ских сочинений. М., 1951-1954 годы. Тома 1-5;

Избранные тру­ды по ана­то­мии. М., 1968;

Избранные пе­да­го­ги­че­ские сочинения. М., 1988