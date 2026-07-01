ЛЕСБОС (др.-греч. Λέσβος)

Остров в северо-восточной части Эгейского моря, ныне Митилини.

Площадь Лесбоса составялет 1633 кв. км (третий по величине остров Эгеиды), высшая точка – г. Лепетимн (968 м). Заливами Каллони и Гера остров делится на три части.

В древности Лесбос также назывался Исса, Пеласгия, Метонида, Макария. Гористая северо-западная часть была богата лесом и мрамором, Лесбос славился своим плодородием, маслом и вином.

Самые ранние греческие поселенцы появляются на острове около X в. до н.э.; возможно, это был эолийцы. В окрестностях Митилены и Пирры находят остатки протогеометрической керамики.

На Лесбосе находилось пять соперничающих городов: Митилина (самый крупный), Метимна, Пирра, Антисса и Эрес. Шестой город, Арисба, был поглощен Метимной в архаический период. Города нашли путь сосуществования, что подтверждается наличием общего святилища Аполлона, но башни и укрепления в сельской местности показывают, что мир между ними был далеко не всегда.

Лесбосцы активно торговли со всем греческим миром; об этом свидетельствуют остатки портовых сооружений и мастерских на острове и многочисленные находки лесбосских амфор по всему Средиземноморью. Ими была основана колония на Геллеспонте (ок. 600 г. до н.э.), и они боролись с Афинами за контроль над Сигеем. В конце VI в. до н.э. остров попал под персидское владычество. Затем вошел в Делосскую симмахию , во время Пелопоннесской войны в Митилене произошло восстание, подавленное Афинами (238 г. до н.э.) и еще одно в 412 г. После войны остров балансировал между Спартой, Афинами и Персией, пока не был захвачен Александром. Некоторое время на Лесбосе прожил Аристотель , оттуда он отправился в Македонию, чтобы стать воспитателем Александра. В эллинистический период он попал под власть Птолемеев.

Среди знаменитых уроженцев острова были философы Питтак, Теофраст и Фанний, логограф Гелланик, историк Феофан, певцы и поэты Арион, Терпандр, Алкей, Сапфо и другие.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев