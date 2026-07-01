ЛЕРУ ПЬЕР АНРИ

ЛЕРУ ПЬЕР АНРИ - французский политический деятель, философ, публицист.

Из не­бо­га­той се­мьи. Учил­ся в По­ли­тех­нической шко­ле в Па­ри­же, но учё­бу не за­кон­чил. Ра­бо­тал кор­рек­то­ром, на­бор­щи­ком. Про­ник­ся идея­ми К.А. Сен-Си­мо­на, для их про­па­ган­ды в 1824 году ос­но­вал газету «Le Globe». В сво­их кни­гах «О ра­вен­ст­ве» (1838), «О че­ло­ве­че­ст­ве» (1840), «О плу­то­кра­тии» (1843), «Про­ект де­мо­кра­ти­че­ской и со­ци­аль­ной кон­сти­ту­ции » (1848) и др. раз­ра­ба­ты­вал кон­цеп­цию хри­сти­ан­ско­го со­циа­лиз­ма, ко­то­рый про­ти­во­пос­тав­лял бур­жу­аз­но­му ин­ди­ви­дуа­лиз­му. Ко­неч­ной це­лью раз­ви­тия че­ло­ве­че­ст­ва счи­тал ра­вен­ст­во. Современное об­ще­ст­во де­лил на «третье со­словие» и «про­ле­та­ри­ат» (к не­му от­но­сил так­же ни­щих и кре­сть­ян -тру­же­ни­ков), стре­мя­щий­ся яко­бы к «ас­со­циа­ции».

Основным ус­ло­ви­ем со­ци­аль­но­го пре­об­ра­зо­ва­ния, по Леру, яв­ля­ет­ся пре­об­ра­зо­ва­ние мо­раль­ное. В бу­ду­щем об­ще­ст­ве ти­ра­ния се­мьи, го­су­дар­ст­ва, соб­ст­вен­но­сти, по его мне­нию, сме­нит­ся пол­ной эман­си­па­ци­ей жен­щи­ны, са­мо­управ­ле­ни­ем об­щин, унич­то­же­ни­ем бед­но­сти. Леру стре­мил­ся объ­е­ди­нить де­мо­кра­тические идеи сво­бо­ды и кол­лек­тив­ной соб­ст­вен­но­сти на сред­ст­ва про­из­вод­ст­ва с ду­хов­ны­ми цен­но­стя­ми Еван­ге­лия . В начале 1830-х годов ввёл в обо­рот тер­мин «со­циа­лизм». С 1836 года со­труд­ни­чал в «Encyclopédie nouvelle», для ко­то­рой на­пи­сал ряд тео­ре­тических ста­тей. В 1841 году совместно с Ж. Санд ос­но­вал журнал «Revue in­dépendante». Же­лая про­ве­рить свои идеи на прак­ти­ке, Леру в 1844 году соз­дал в Бу­са­ке (деп-т Крёз) со­циа­ли­стическую зем­ле­дель­че­ско-про­мыш­лен­ную об­щи­ну. С 1845 года из­да­вал журнал «La Revue sociale», с 1847 года - журнал «L’Éclaireur».

Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848 года во Фран­ции из­бран мэ­ром Бу­са­ка, а так­же депутатом Уч­ре­ди­тель­но­го, за­тем За­ко­но­дательного со­б­ра­ния, за­ни­мал в них край­не ле­вые по­зи­ции. В ре­зуль­та­те бо­на­пар­ти­ст­ско­го пе­ре­во­ро­та 2.12.1851 года был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть Фран­цию, жил на острове Джер­си, за­тем в Ло­зан­не, вер­нул­ся на ро­ди­ну в 1860 году пос­ле ам­ни­стии.

Сочинения:

Réfutation de l’éclectisme. P., 1841;

De l’humanité. 2 éd. P., 1845. Vol. 1-2;

Discours sur situation actuelle de la société et de l’esprit humain. Boussac, 1847. Vol. 1-2;

Du Christia­nisme et de son origine democratique. Boussac, 1848;

De la Ploutocratie. Boussac, 1848;

De l’égalité. Boussac, 1848; Job. P., 1866;

Malthus et les économistes. P., 1897. Vol. 1-2