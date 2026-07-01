ЛЕРУ ПЬЕР АНРИ
ЛЕРУ ПЬЕР АНРИ - французский политический деятель, философ, публицист.
Из небогатой семьи. Учился в Политехнической школе в Париже, но учёбу не закончил. Работал корректором, наборщиком. Проникся идеями К.А. Сен-Симона, для их пропаганды в 1824 году основал газету «Le Globe». В своих книгах «О равенстве» (1838), «О человечестве» (1840), «О плутократии» (1843), «Проект демократической и социальной конституции» (1848) и др. разрабатывал концепцию христианского социализма, который противопоставлял буржуазному индивидуализму. Конечной целью развития человечества считал равенство. Современное общество делил на «третье сословие» и «пролетариат» (к нему относил также нищих и крестьян-тружеников), стремящийся якобы к «ассоциации».
Основным условием социального преобразования, по Леру, является преобразование моральное. В будущем обществе тирания семьи, государства, собственности, по его мнению, сменится полной эмансипацией женщины, самоуправлением общин, уничтожением бедности. Леру стремился объединить демократические идеи свободы и коллективной собственности на средства производства с духовными ценностями Евангелия. В начале 1830-х годов ввёл в оборот термин «социализм». С 1836 года сотрудничал в «Encyclopédie nouvelle», для которой написал ряд теоретических статей. В 1841 году совместно с Ж. Санд основал журнал «Revue indépendante». Желая проверить свои идеи на практике, Леру в 1844 году создал в Бусаке (деп-т Крёз) социалистическую земледельческо-промышленную общину. С 1845 года издавал журнал «La Revue sociale», с 1847 года - журнал «L’Éclaireur».
Во время Революции 1848 года во Франции избран мэром Бусака, а также депутатом Учредительного, затем Законодательного собрания, занимал в них крайне левые позиции. В результате бонапартистского переворота 2.12.1851 года был вынужден покинуть Францию, жил на острове Джерси, затем в Лозанне, вернулся на родину в 1860 году после амнистии.
Сочинения:
Réfutation de l’éclectisme. P., 1841;
De l’humanité. 2 éd. P., 1845. Vol. 1-2;
Discours sur situation actuelle de la société et de l’esprit humain. Boussac, 1847. Vol. 1-2;
Du Christianisme et de son origine democratique. Boussac, 1848;
De la Ploutocratie. Boussac, 1848;
De l’égalité. Boussac, 1848; Job. P., 1866;
Malthus et les économistes. P., 1897. Vol. 1-2